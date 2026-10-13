NYXDrop Season 2: Oι 3 νέοι παίκτες που θα γνωρίσεις στο Β’ μέρος του 2ου επεισοδίου

Με μια ματιά Στο Β' μέρος του 2ου επεισοδίου του NYXDrop Season 2, 3 νέοι καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν.

Οι νέοι διαγωνιζόμενοι είναι ο Λεωνίδας Δερβένης, η Victoria Ferley και ο JONGO.

Κριτές είναι οι Stavento και Lila, ενώ παρουσιάστρια η Ilenia Williams.

Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις ιστορίες, τις επιρροές και τους στόχους τους στον διαγωνισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζεται με το Β’ μέρος του 2ου επεισοδίου και 3 ακόμη καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, έτοιμοι να διεκδικήσουν τη θέση τους στην επόμενη φάση. Μετά τις πρώτες αναμετρήσεις του bootcamp, ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος, καθώς οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ξεχωρίσουν με τη φωνή, την προσωπικότητα και τη μουσική τους ταυτότητα. Η τελευταία τριάδα του επεισοδίου αποτελείται από τον Λεωνίδα Δερβένη, τη Victoria Ferley και τον JONGO, 3 καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες, εμπειρίες και φιλοδοξίες, αλλά με κοινό στόχο να κάνουν το επόμενο βήμα στη μουσική τους πορεία.

Ο Stavento και η Lila βρίσκονται για ακόμη μία φορά στις θέσεις των judges, έτοιμοι να αξιολογήσουν τις εμφανίσεις και να αναζητήσουν εκείνο το στοιχείο που μπορεί να ξεχωρίσει έναν καλλιτέχνη. Την παρουσίαση του NYXDrop Season 2 έχει αναλάβει η Ilenia Williams, ενώ η Mary Sunshine βρίσκεται στο glam room για να δώσει στους παίκτες το απαραίτητο boost πριν από τη σκηνή. Ο music director και coach των παικτών, Βασίλης Κουμεντάκος, συμβάλλει στη μουσική τους εξέλιξη, ενώ η Αναστασία Παυλίδου βρίσκεται στη fashion area, προσφέροντας τα δικά της fashion tips και βοηθώντας τους να ολοκληρώσουν την εικόνα τους.

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Οι 3 νέοι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν πως η πρόκριση δεν είναι δεδομένη και πως κάθε εμφάνιση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια. Με διαφορετικές μουσικές επιρροές και προσωπικές διαδρομές, ο Λεωνίδας, η Victoria και ο JONGO καλούνται να παρουσιάσουν όσα τους κάνουν ξεχωριστούς και να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στον διαγωνισμό. Πριν τους δούμε μπροστά στους κριτές, γνωρίζουμε καλύτερα τις ιστορίες, τις μουσικές επιρροές και τα όνειρα της τελευταίας 3άδας του 2ου επεισοδίου.

Λεωνίδας Δερβένης

Ο Λεωνίδας Δερβένης είναι ερμηνευτής, δημιουργός και performer από τη Θεσσαλονίκη, με έντονο ενδιαφέρον τόσο για τη μουσική όσο και για το θέατρο. Στα 22 του χρόνια σπουδάζει Σκηνοθεσία στην Πειραματική ΣΑΕΚ Θέρμης, ενώ τον τελευταίο χρόνο ασχολείται πιο ενεργά με τη μουσική, γράφοντας τους δικούς του στίχους και συνθέτοντας τα δικά του τραγούδια. Σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική του πορεία αποτέλεσε η δημιουργία και παρουσίαση μιας μουσικοθεατρικής παράστασης, μέσα από την οποία μπόρεσε να συνδυάσει διαφορετικές μορφές έκφρασης.

Στα μουσικά του είδωλα βρίσκονται η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Τάνια Τσανακλίδου και η Μαρινέλλα, καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Εκτός από τη μουσική, αγαπά τη συγγραφή και την υποκριτική, ενώ μεγάλος του στόχος είναι να δημιουργεί παραστάσεις που αφηγούνται ιστορίες και προκαλούν συναίσθημα. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να ασχοληθεί με τη μουσική έπαιξε ο κολλητός του, Δημήτρης, τον οποίο θεωρεί τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή του, μετά τους γονείς του. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως τελειομανή, πληθωρικό, μεταδοτικό και θεατράλε, χαρακτηριστικά που θέλει να εκφράζει και μέσα από την καλλιτεχνική του παρουσία.

Victoria Ferley

Η Victoria Ferley είναι 24 ετών, κατάγεται από την Ουκρανία και έχει επιλέξει την Αθήνα ως βάση της τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη μετακόμισή της για τον σύντροφό της. Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της από μικρή ηλικία, ενώ τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής, εξελίσσοντας τις ερμηνευτικές της δυνατότητες. Παράλληλα, έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις, ενώ πλέον βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική περίοδο, γράφοντας στίχους και δουλεύοντας πάνω στα πρώτα προσωπικά της τραγούδια.

Το 2024 συμμετείχε στο «The Voice of Greece», όπου εντάχθηκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και έφτασε μέχρι τη φάση των knock-outs. Στη συνέχεια, έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε μικρές μουσικές σκηνές και κοινωνικές εκδηλώσεις, αποκτώντας εμπειρία μπροστά σε διαφορετικά κοινά. Η pop είναι το είδος που την εκφράζει περισσότερο, χωρίς να θέλει να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος, καθώς της αρέσει να πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους.

Η μητέρα της αποτελεί τον σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή της, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της αγαπά τον αθλητισμό, τον χορό και το διάβασμα. Αν και δεν παίζει κάποιο μουσικό όργανο, θέλει να εξελιχθεί ως τραγουδίστρια και influencer, συνδυάζοντας τη μουσική με μια ευρύτερη παρουσία στο κοινό. Χαρισματική, αισθησιακή, χαρούμενη και δημιουργική είναι οι λέξεις με τις οποίες περιγράφει τον εαυτό της, στοιχεία που θέλει να αναδείξει και μέσα από τη συμμετοχή της στο NYXDrop Season 2.

Jongo

Ο Χρίστος Νεραντζάκης, γνωστός καλλιτεχνικά ως JONGO, είναι 27 ετών και ζει στην Αθήνα. Αν και έχει σπουδάσει κομμωτική, η μουσική αποτελεί σταθερό κομμάτι της ζωής του από πολύ μικρή ηλικία, αφού ασχολείται με το τραγούδι από τότε που ήταν μόλις 4 ετών. Γράφει μουσική και στίχους και έχει δημιουργήσει τη δική του δισκογραφική δουλειά, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμη κάποια επίσημη μουσική παραγωγή.

Το μουσικό του ύφος κινείται ανάμεσα στην pop, την R&B και το dark romance, ενώ παραμένει ανοιχτός σε νέες επιρροές και διαφορετικούς ήχους. Μεγάλη έμπνευση για εκείνον αποτελεί η Jessie J, ενώ αγαπά επίσης τον χορό και τη ζωγραφική, δύο δραστηριότητες που συμπληρώνουν τη δημιουργική του πλευρά. Στο NYXDrop Season 2, ωστόσο, θέλει να παρουσιάσει κάτι περισσότερο από τις μουσικές του δυνατότητες.

Μέσα από τη συμμετοχή του επιθυμεί να γίνει πηγή έμπνευσης για ανθρώπους που έχουν ανασφάλειες σχετικά με την εμφάνιση, το σώμα ή την αυτοπεποίθησή τους. Θέλει να δείξει ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο έκφρασης και ενδυνάμωσης, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές προσωπικότητες να αισθανθούν άνετα με τον εαυτό τους. Αυθεντικός, δημιουργικός, επίμονος και εκφραστικός, ο JONGO έρχεται στον διαγωνισμό με στόχο να μοιραστεί την προσωπική του καλλιτεχνική ταυτότητα και να επικοινωνήσει το δικό του μήνυμα μέσα από τη σκηνή.

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