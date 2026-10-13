Η απάντηση της Kimberly Guilfoyle στις καταγγελίες: «Δεν πρόκειται για διαφθορά»

Με μια ματιά Η Kimberly Guilfoyle διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις ως προσπάθεια μετατροπής οικονομικής διαφοράς σε ζήτημα ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο Eric Dieters οφείλει στην πρέσβειρα περίπου 150.000 δολάρια για επαγγελματικές υπηρεσίες που του παρείχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα.

Η πλευρά της πρέσβειρας απορρίπτει ισχυρισμούς περί «quid pro quo», τονίζοντας ότι πρόκειται για συμβατική απαίτηση για εξόφληση δεδουλευμένων εργασιών.

Η πρέσβειρα απέρριψε πρόταση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για προώθηση ιδιωτικής υπόθεσης και ακολούθησε τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις μετακινήσεις της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον της από τον Eric Dieters. Μέσω δήλωσης των νομικών της εκπροσώπων, Jessie Binal και David M. Schwartz, η πλευρά της πρέσβειρας τονίζει ότι ο Eric Dieters προσπαθεί να μετατρέψει μια αμιγώς οικονομική διαφορά σε ζήτημα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Eric Dieters εξακολουθεί να οφείλει στην Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για επαγγελματικές υπηρεσίες που του παρείχε πριν αναλάβει το διπλωματικό της αξίωμα. Η νομική ομάδα της Kimberly Guilfoyle εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης δικαστικών μέτρων για την είσπραξη των χρημάτων, καθώς και για άλλες πιθανές διεκδικήσεις.

Σύμφωνα με τους νομικούς παραστάτες της Kimberly Guilfoyle, οι οικονομικές αξιώσεις αφορούν αποκλειστικά αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την ίδια στον Eric Dieters κατά τη διάρκεια του 2024 και στις αρχές του 2025. Η υπεράσπιση της πρέσβειρας απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «quid pro quo» (συναλλαγή με αντάλλαγμα), διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση αφορά συμβατική απαίτηση για την εξόφληση δεδουλευμένων εργασιών. Τονίζεται πως, προτού αναλάβει τα νέα της δημόσια καθήκοντα, η Kimberly Guilfoyle ενήργησε θεσμικά, επιδιώκοντας την τακτοποίηση των οικονομικών της εκκρεμοτήτων.

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Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Eric Dieters είχε συμβληθεί με την Kimberly Guilfoyle για την παρουσία της ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του ενόψει των πολιτικών του υποψηφιοτήτων. Συγκεκριμένα, στις 20 Μαΐου 2024, υπεγράφη σύμβαση με το πρακτορείο που την εκπροσωπούσε, η οποία προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, με ημερομηνία αποπληρωμής την 31η Μαΐου του ίδιου έτους. Επιπλέον, συμφωνήθηκαν συμπληρωματικές εμφανίσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας και άντλησης πόρων. Παρά τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ο Eric Dieters κατέβαλε εκπρόθεσμα μόνο μερικά ποσά, αφήνοντας ανεξόφλητο υπόλοιπο 150.000 δολαρίων. Η πλευρά της πρέσβειρας επικαλείται μάλιστα γραπτά μηνύματα του ίδιου, στα οποία απέδιδε τις καθυστερήσεις σε συνεργάτες του, αυτοπροσδιοριζόμενος ως «εκατομμυριούχος με πρόβλημα ρευστότητας».

Απόρριψη πρότασης εκατομμυρίου δολαρίων και χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών

Η νομική ομάδα της Kimberly Guilfoyle αναφέρεται επίσης σε δηλώσεις του Eric Dieters, σύμφωνα με τις οποίες της είχε προτείνει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων προκειμένου να προωθήσει και να θέσει υπόψη Αμερικανών αξιωματούχων μια ιδιωτική δικαστική υπόθεση που αφορούσε ιατρική αμέλεια. Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι η πρέσβειρα απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την πρόταση, ενώ χρησιμοποιούν τις παραδοχές του Eric Dieters ότι κατέβαλε αμοιβές για να προσεγγίσει τον πολιτικό κύκλο του Donald Trump ως στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του.

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα που αφορούν τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, οι εκπρόσωποί της τα χαρακτηρίζουν παραπλανητικά. Όπως σημειώνουν, η Kimberly Guilfoyle αιτήθηκε και έλαβε πλήρεις οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πριν από κάθε χρήση ιδιωτικού μέσου, τηρώντας πιστά τους υπηρεσιακούς κανονισμούς. Τονίζεται επίσης ότι η πρέσβειρα έχει συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία περί δεοντολογίας, δώρων και δηλώσεων πόθεν έσχες, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από την αμερικανική πρεσβεία.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορά στις προτεραιότητες της θητείας της στην Αθήνα, εστιάζοντας στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Οι συνήγοροι της Kimberly Guilfoyle διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της «με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά», διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα της δικαστικής προσφυγής.

Η πρέσβειρα Kimberly Guilfoyle ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα στις 4 Νοεμβρίου 2025. Έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό την προεδρία του Donald Trump, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη.

Επίσημη Δήλωση των Δικηγόρων Jessie Binal και David M. Schwartz εκ μέρους της Πρέσβειρας Kimberly Guilfoyle σχετικά με τις ψευδείς κατηγορίες του Eric Dieters και τις δαπάνες μετακινήσεων:

«Ο Eric Dieters οφείλει στην πρέσβειρα Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Dieters εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Guilfoyle, αλλά και στον Πρόεδρο Trump και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.

Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Kimberly Guilfoyle ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Trump στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Eric Dieters ήταν ένας από αυτούς.

Ο κ. Dieters προσέλαβε την κ. Guilfoyle ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Dieters συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Guilfoyle. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Ο κ. Dieters δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Guilfoyle επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι που ο κ. Dieters αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Guilfoyle προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο.

Ο κ. Dieters έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Guilfoyle για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Trump» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.

Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβειρα Guilfoyle ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.

Η πρέσβειρα Guilfoyle έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί «με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά». Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων.»

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