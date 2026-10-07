«Εκτός» Eurovision 2027 η Τσεχία – Η επίσημη ανακοίνωση της χώρας

Η δημόσια τηλεόραση της Τσεχίας ανακοίνωσε την αποχώρηση από τον διαγωνισμό της Eurovision για το 2027, επικαλούμενη οικονομικές πιέσεις και αβεβαιότητα για τη μελλοντική χρηματοδότηση

Με μια ματιά Η Τσεχία αποσύρεται από τη Eurovision 2027 και δεν θα αποκτήσει δικαιώματα μετάδοσης.

Η απόφαση οφείλεται σε περικοπές στον προϋπολογισμό της τσέχικης δημόσιας τηλεόρασης.

Η EBU εξέφρασε λύπη και ελπίζει σε μελλοντική επιστροφή της Τσεχίας.

Οι Τσέχοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν online και να ψηφίσουν ως «Υπόλοιπος κόσμος». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, Česká televize, αποφάσισε να μην αποκτήσει ούτε τα δικαιώματα μετάδοσης του γεγονότος. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περικοπών που αντιμετωπίζει η τσέχικη δημόσια τηλεόραση, με προβλεπόμενη μείωση του προϋπολογισμού της για το 2027 κατά 350 εκατομμύρια τσεχικές κορώνες. Οι περικοπές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις παραγωγές, το μισθολογικό κόστος και τις επενδύσεις.

Η κυβερνητική πρόταση για την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών, τα οποία πληρώνουν πολίτες και επιχειρήσεις για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, και την αντικατάστασή τους με απευθείας κρατική χρηματοδότηση, έχει επίσης προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

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Η EBU εκφράζει την ελπίδα για επιστροφή

Η Česká televize δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής στον διαγωνισμό στο μέλλον, αν και δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Εκτιμούμε κάθε εκδοχή του διαγωνισμού ξεχωριστά, άρα δεν θέλουμε να εικάσουμε αυτή τη στιγμή πότε η Τσέχικη Τηλεόραση θα ξανασυμμετάσχει στον διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε εκπρόσωπος του φορέα.

Η αποχώρηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή της χώρας. Η Česká televize δεν θα αγοράσει ούτε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Eurovision 2027. Ωστόσο, οι Τσέχοι φίλοι του διαγωνισμού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επίσημη διαδικτυακή μετάδοση μέσω του καναλιού της Eurovision στο YouTube, ενώ θα μπορούν και να ψηφίσουν, με τις ψήφους τους να υπολογίζονται στην κατηγορία «Υπόλοιπος κόσμος».

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) εξέφρασε τη λύπη της για αυτή την εξέλιξη. Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, αναφέρθηκε στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και στις δύσκολες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν. Ο Green εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τσεχία θα επιστρέψει στον διαγωνισμό όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η Τσεχία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη Eurovision το 2007. Μετά από μια απουσία από το 2010 έως το 2014, η χώρα επέστρεψε στη διοργάνωση το 2015. Ένα χρόνο αργότερα, το 2016, κατάφερε για πρώτη φορά να προκριθεί στον τελικό. Η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει η Τσεχία στην ιστορία του διαγωνισμού είναι η έκτη, την οποία κατέκτησε ο Mikolas Josef το 2018 με το τραγούδι «Lie to Me».

Η τωρινή αποχώρηση για το 2027 αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για την μελλοντική συμμετοχή της χώρας, καθώς η τσέχικη δημόσια τηλεόραση δεν έχει προσφέρει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πιθανή της επιστροφή.

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