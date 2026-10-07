Chris Brown: «Δεν μου επιτρέπουν να βλέπω την κόρη μου εδώ και 7 μήνες»

Μάθε για τις οργισμένες καταγγελίες του Chris Brown σχετικά με την κόρη του και τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια, καθώς ισχυρίζεται

Με μια ματιά Ο Chris Brown ισχυρίζεται ότι δεν βλέπει την κόρη του, Lovely, εδώ και 7 μήνες λόγω δικαστικής διαμάχης με τη μητέρα της.

Ο τραγουδιστής δηλώνει ότι καλύπτει όλα τα έξοδα της κόρης και της μητέρας της, ενώ καταβάλλει και 10.000 δολάρια μηνιαίως.

Η Diamond Brown διαψεύδει ότι αρνήθηκε επισκέψεις, ισχυρίζεται ότι ο Chris Brown αφαίρεσε χρήματα από την διατροφή και ότι δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση.

Άλλες μητέρες των παιδιών του Chris Brown εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξή τους στον τραγουδιστή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο R&B τραγουδιστής Chris Brown ξέσπασε μέσω των social media, καταγγέλλοντας ότι του έχει απαγορευτεί η επικοινωνία με την τεσσάρων ετών κόρη του, Lovely, για διάστημα επτά μηνών. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται εν μέσω μιας έντονης δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια του παιδιού με την μητέρα του, Diamond Brown.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Instagram Story την Δευτέρα, ο Chris Brown εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή του, ισχυριζόμενος ότι η Diamond Brown χρησιμοποιεί ψευδείς αφηγήσεις για να τον απομακρύνει από τη ζωή της κόρης τους. «Δεν είναι ανεκτή η άγνοια! Το να μην μου επιτρέπεις να περνάω χρόνο με το παιδί μου, για να μπορείς να προβάλλεις μια ψευδή αφήγηση στο δικαστήριο, είναι αποκρουστικό», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ο τραγουδιστής τόνισε ότι είναι ο μόνος που καλύπτει όλα τα έξοδα για την Diamond και την Lovely, συμπεριλαμβανομένων δύο αυτοκινήτων, του σπιτιού, των σχολικών τελών και των ιατρικών εξόδων, ενώ παράλληλα καταβάλλει 10.000 δολάρια μηνιαίως. «Δεν έχω δει την κόρη μου εδώ και 7 μήνες. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η πικρόχολη μητέρα ή με ποιον βγαίνει. Με νοιάζει το παιδί μου. Θέλω να ξέρω τι λέει στην LOVELY όταν εκείνη ρωτάει για τον πατέρα της», πρόσθεσε ο Chris Brown.

Η αντίδραση της Diamond Brown

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Diamond Brown έχει ζητήσει την πλήρη φυσική επιμέλεια και αύξηση της διατροφής, ισχυριζόμενη ότι ο Chris Brown έχει κάνει απειλές κατά του νέου της συντρόφου. Η ίδια, με τη σειρά της, απάντησε στις κατηγορίες του τραγουδιστή μέσω των social media, διαψεύδοντας ότι του έχει αρνηθεί δικαίωμα επίσκεψης.

Η Diamond ανέφερε ότι είχε προσκαλέσει τον Chris Brown σε μια εκδήλωση της New York Fashion Week, στην οποία συμμετείχε και η κόρη τους, αλλά εκείνος φέρεται να μην ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και να μην εμφανίστηκε. Επίσης, διέψευσε την καταβολή των 10.000 δολαρίων μηνιαίως, ισχυριζόμενη ότι ο Chris Brown έχει αφαιρέσει χρήματα από το ποσό που της στέλνει, επειδή εκείνη βγαίνει ραντεβού με άλλους άνδρες. «Έκανες αφαίρεση χρημάτων όταν έμαθες ότι βγαίνω ραντεβού και έχω αποδείξεις γι’ αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αν ήθελες να δεις την κόρη σου, θα το έκανες».

Την ίδια στιγμή, οι τρεις άλλες μητέρες των παιδιών του Chris Brown – Nia Guzman, Ammika Harris και Jada Wallace – έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξή τους στον τραγουδιστή, επαινώντας τις πατρικές του ικανότητες. «Diamond, σε παρακαλώ, όλες μας είμαστε υπερεπαρκώς φροντισμένες και το ξέρεις αυτό. Σταμάτα να είσαι αχάριστη και δυστυχισμένη», έγραψε η Jada Wallace. Η Ammika Harris πρόσθεσε: «Όλα τα παιδιά φροντίζονται πολύ καλά από τον πατέρα τους. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. ΟΛΑ ΙΣΑ! Ας είμαστε ειλικρινείς, κορίτσι μου!»

Ο Chris Brown συνεχίζει την εκτεταμένη περιοδεία του, R&B Tour, μαζί με τον Usher, με εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ του, «Brown», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην 7η θέση του Billboard 200.

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