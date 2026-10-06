«Καλό ταξίδι μπαμπά μου»: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη

Με μια ματιά Η Κατερίνα Στικούδη ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα της με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα της από τα παιδικά του χρόνια, συνοδευόμενη από το αγαπημένο του τραγούδι.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο γιος της, Νικόλας, μοιάζει στον πατέρα της σε χαρακτήρα και ψυχή.

Η Στικούδη είχε μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη της στους γονείς της και τη σημασία του να μη θεωρούμε δεδομένες τις στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Στικούδη αποχαιρέτισε τον πατέρα της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική πλευρά της οικογένειάς της. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα της από τα παιδικά του χρόνια και τον αποχαιρέτισε με λόγια γεμάτα αγάπη, αναμνήσεις και τρυφερότητα, ενώ επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με ένα τραγούδι που είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Το «Χαλάλιν του» της Καίτης Χωματά, ένα τραγούδι που, όπως αποκάλυψε η ίδια, ο πατέρας της τραγουδούσε συχνά στην αγαπημένη του σύζυγο παίζοντας κιθάρα, έγινε με αυτόν τον τρόπο το μουσικό χαλί ενός αποχαιρετισμού που μοιάζει να κουβαλά ολόκληρη την ιστορία της οικογένειάς της.

Η Κατερίνα Στικούδη ανακοίνωσε την απώλεια του πατέρα της την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της δεν στάθηκε μόνο στη θλίψη της απώλειας, αλλά επέλεξε να θυμηθεί τον άνθρωπο που ήταν πριν γίνει πατέρας της, μιλώντας για ένα «όμορφο και καλό μπέμπη» που μεγάλωσε, γνώρισε τη μητέρα της και δημιούργησε τη δική του οικογένεια.

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«Ένας όμορφος και καλός μπέμπης που μεγαλώνοντας γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή κι’ γω σ’ αυτόν τον κόσμο… Καλό ταξίδι μπαμπά μου…», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο μια ολόκληρη διαδρομή ζωής μέσα σε λίγες λέξεις. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά της στον γιο της, Νικόλα, καθώς η Κατερίνα Στικούδη σημείωσε πως βλέπει σε εκείνον πολλά στοιχεία του πατέρα της, όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά κυρίως στον χαρακτήρα και την ψυχή του. «Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει, πάνω από όλα στην ψυχή σου…», ανέφερε στην ανάρτησή της, αποτυπώνοντας με αυτή τη φράση τη συνέχεια που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του μέσα στην οικογένειά του.

Το τραγούδι «Χαλάλιν του» της Καίτης Χωματά είχε, όπως φαίνεται, μια πολύ ξεχωριστή θέση στις οικογενειακές τους αναμνήσεις. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα της και πως εκείνος το τραγουδούσε συχνά στη σύζυγό του, παίζοντας κιθάρα, ενώ εκείνη τον χάιδευε και του χαμογελούσε. Μια μικρή καθημερινή στιγμή από το παρελθόν που, μέσα στη δύσκολη στιγμή του αποχαιρετισμού, απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Η Κατερίνα Στικούδη δεν έχει συνηθίσει να μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες για την οικογένειά της και την προσωπική της ζωή, ωστόσο στο παρελθόν είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τους γονείς της. Τον Δεκέμβριο του 2024, σε συνέντευξή της στο «The 2night Show», είχε αναφερθεί στην αγάπη που ένιωθε για εκείνους και είχε εκφράσει δημόσια κάτι που, όπως παραδέχτηκε τότε, δεν είχε πει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου και στη μαμά μου ότι τους αγαπώ πολύ. Δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να τους το πω, να είναι γεροί», είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, είχε αποκαλύψει πως η οικογένειά της περνούσε μια δύσκολη φάση, καθώς είχαν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν αρκετές περιπέτειες με την υγεία των γονιών της. «Να μην αναβάλλουμε πράγματα… Νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι», είχε πει, δίνοντας τότε ένα πολύ προσωπικό μήνυμα για τη σημασία του να μη θεωρούμε δεδομένες τις στιγμές που έχουμε με τους ανθρώπους μας.

«Πρέπει εκείνη τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι να το κάνουμε – να πάμε μια βόλτα, ένα σινεμά. Να μην λέμε “αύριο”, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αύριο», είχε προσθέσει, μιλώντας για μια περίοδο κατά την οποία, όπως είχε περιγράψει, η οικογένειά της είχε μπει και βγει αρκετές φορές από το νοσοκομείο. Σήμερα, αυτά τα λόγια αποκτούν μια διαφορετική βαρύτητα. Η απώλεια του πατέρα της φαίνεται να φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο τη θλίψη της, αλλά και όλες εκείνες τις μικρές οικογενειακές στιγμές που τελικά μένουν πιο δυνατές από τον χρόνο. Μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, ένα τραγούδι που συνόδευε τις στιγμές του με τη σύζυγό του, μια ανάμνηση από την οικογένεια και ένας εγγονός που, όπως λέει η ίδια, του μοιάζει στην ψυχή.

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