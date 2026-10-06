Michael Douglas: Η αλήθεια πίσω από τον σύντομο χωρισμό με την Catherine Zeta-Jones

Ο Michael Douglas μίλησε ανοιχτά για την 26χρονη σχέση του με την Catherine Zeta-Jones, τον χωρισμό τους το 2013 και την επανασύνδεσή τους

Με μια ματιά Ο Michael Douglas μίλησε για τον σύντομο χωρισμό του με την Catherine Zeta-Jones το 2013.

Ο Douglas τόνισε ότι η επανένωση του ζευγαριού ήταν αμοιβαία και απαιτεί συνεχή δουλειά.

Ο χωρισμός συνέβη μετά από προσωπικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας και των δύο.

Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 2000, έχει δύο παιδιά και παραμένει σε καλή κατάσταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Douglas άνοιξε την καρδιά του σε μια πρόσφατη συνέντευξη, αναφερόμενος στην 26χρονη πορεία του γάμου του με την Catherine Zeta-Jones. Ο βραβευμένος ηθοποιός, προωθώντας το νέο του βιβλίο «One Helluva Ride», μίλησε για την σύντομη περίοδο χωρισμού που βίωσε το ζευγάρι το 2013, αποκαλύπτοντας ότι η διαδικασία επανένωσής τους ήταν αμοιβαία.

«Τι, την κέρδισα πίσω;» απάντησε ερωτηθείς πώς κατάφερε να την «κερδίσει» ξανά, υπογραμμίζοντας ότι «ήταν αμοιβαίο». Ο Douglas, 82 ετών, συνέχισε λέγοντας: «Ξέρεις, είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά την αγαπώ βαθιά και, 25 χρόνια, ξέρεις… Δεν ξέρω για την δική σου οικογενειακή κατάσταση, αλλά ο γάμος απαιτεί πολλή δουλειά, ξέρεις. Και ναι, είμαστε καλά. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτά μπορώ να πω».

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Το διάσημο ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 1998 και παντρεύτηκε το 2000, πέρασε μια προσωρινή περίοδο απομάκρυνσης το 2013, η οποία ακολούθησε μια σειρά από προσωπικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας. Το 2011, η Catherine Zeta-Jones είχε αποκαλύψει ότι μάχεται με την κατάθλιψη και είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ, για την οποία είχε λάβει θεραπεία σε κέντρο ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα, ο Michael Douglas αντιμετώπιζε τον καρκίνο, έχοντας διαγνωστεί το 2010. Η Zeta-Jones επέστρεψε σε κέντρο ψυχικής υγείας το 2013 για να συνεχίσει τη θεραπεία της.

Εκείνη την περίοδο, ο Douglas είχε προκαλέσει συζητήσεις με δηλώσεις του σε συνέντευξη στην εφημερίδα The Guardian, όπου υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου που είχε προσβληθεί μπορεί να προκαλείται από το HPV (ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων), ο οποίος μεταδίδεται μέσω του στοματικού σεξ. Αργότερα, ανακάλεσε τις δηλώσεις του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, εκφράζοντας τη λύπη του για την οποιαδήποτε αμηχανία προκάλεσε στην Catherine.

«Ήταν ένα μικρό εμπόδιο στο δρόμο μας», είχε αναφέρει ο Douglas για τον χωρισμό τους. «Το πρόβλημα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι τα πάντα είναι τόσο δημόσια. Αγαπώ την Catherine όσο ποτέ, ίσως και περισσότερο. Και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για εκείνη. Δουλέψαμε τα πράγματα – αν και οι δύο θέλουν να δουλέψουν για να βελτιώσουν τα πράγματα, μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορεί να γίνει αν το θέλει μόνο ένας».

Η Catherine Zeta-Jones έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι το μυστικό του γάμου της είναι η συνεχής δουλειά. Ο Michael λέει, «Κάνε αυτή τη δουλειά, είναι καταπληκτική. Μετά μπορεί να έρθει να με δει» είχε εξηγήσει. «Πολύ καλύτερα από το να ξυπνάμε και να λέμε, ‘Τι θες για πρωινό, αγάπη μου;’ Δεν νομίζω ότι ο γάμος μας θα είχε διαρκέσει αν ήταν έτσι». Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Dylan, 26 ετών, και την Carys, 23 ετών.

Ο Michael Douglas έχει αποσυρθεί από την υποκριτική το 2022, μετά από μια καριέρα σχεδόν 60 ετών, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει μόνο για κάτι “εξαιρετικό”. Η Catherine Zeta-Jones, αντίθετα, έχει εργαστεί αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία πρόσφατα με τον ρόλο της Morticia στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, Wednesday, ενώ πρωταγωνιστεί και στο θρίλερ Kill Jackie του Amazon Prime Video. Ο Douglas εμφανίστηκε τελευταία στην μίνι-σειρά του Apple TV+, Franklin.

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