Celeb News 06.10.2026

Michael Douglas: Η αλήθεια πίσω από τον σύντομο χωρισμό με την Catherine Zeta-Jones

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Ο Michael Douglas μίλησε ανοιχτά για την 26χρονη σχέση του με την Catherine Zeta-Jones, τον χωρισμό τους το 2013 και την επανασύνδεσή τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Michael Douglas μίλησε για τον σύντομο χωρισμό του με την Catherine Zeta-Jones το 2013.
  • Ο Douglas τόνισε ότι η επανένωση του ζευγαριού ήταν αμοιβαία και απαιτεί συνεχή δουλειά.
  • Ο χωρισμός συνέβη μετά από προσωπικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας και των δύο.
  • Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 2000, έχει δύο παιδιά και παραμένει σε καλή κατάσταση.
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Ο Michael Douglas άνοιξε την καρδιά του σε μια πρόσφατη συνέντευξη, αναφερόμενος στην 26χρονη πορεία του γάμου του με την Catherine Zeta-Jones. Ο βραβευμένος ηθοποιός, προωθώντας το νέο του βιβλίο «One Helluva Ride», μίλησε για την σύντομη περίοδο χωρισμού που βίωσε το ζευγάρι το 2013, αποκαλύπτοντας ότι η διαδικασία επανένωσής τους ήταν αμοιβαία.

Ο Michael Douglas ποζάρει χαμογελαστός σε τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του για τα κοινά τους γενέθλια.
https://www.instagram.com/catherinezetajones/

«Τι, την κέρδισα πίσω;» απάντησε ερωτηθείς πώς κατάφερε να την «κερδίσει» ξανά, υπογραμμίζοντας ότι «ήταν αμοιβαίο». Ο Douglas, 82 ετών, συνέχισε λέγοντας: «Ξέρεις, είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά την αγαπώ βαθιά και, 25 χρόνια, ξέρεις… Δεν ξέρω για την δική σου οικογενειακή κατάσταση, αλλά ο γάμος απαιτεί πολλή δουλειά, ξέρεις. Και ναι, είμαστε καλά. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτά μπορώ να πω».

Διάβασε επίσης: Catherine Zeta‑Jones: Αναβάλλει εκτάκτως το πάρτι για την επέτειο του γάμου της με τον Michael Douglas

Το διάσημο ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 1998 και παντρεύτηκε το 2000, πέρασε μια προσωρινή περίοδο απομάκρυνσης το 2013, η οποία ακολούθησε μια σειρά από προσωπικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας. Το 2011, η Catherine Zeta-Jones είχε αποκαλύψει ότι μάχεται με την κατάθλιψη και είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ, για την οποία είχε λάβει θεραπεία σε κέντρο ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα, ο Michael Douglas αντιμετώπιζε τον καρκίνο, έχοντας διαγνωστεί το 2010. Η Zeta-Jones επέστρεψε σε κέντρο ψυχικής υγείας το 2013 για να συνεχίσει τη θεραπεία της.

Ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή με φόντο την πύλη της Ινδίας και πλοία, για τα κοινά τους γενέθλια.
https://www.instagram.com/catherinezetajones/

Εκείνη την περίοδο, ο Douglas είχε προκαλέσει συζητήσεις με δηλώσεις του σε συνέντευξη στην εφημερίδα The Guardian, όπου υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου που είχε προσβληθεί μπορεί να προκαλείται από το HPV (ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων), ο οποίος μεταδίδεται μέσω του στοματικού σεξ. Αργότερα, ανακάλεσε τις δηλώσεις του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, εκφράζοντας τη λύπη του για την οποιαδήποτε αμηχανία προκάλεσε στην Catherine.

Ο Michael Douglas και η Catherine Zeta-Jones περπατούν στο κόκκινο χαλί, με τον θρύλο του Χόλιγουντ να κρατάει το χέρι της ηθοποιού.
https://www.instagram.com/michaelkirkdouglas

«Ήταν ένα μικρό εμπόδιο στο δρόμο μας», είχε αναφέρει ο Douglas για τον χωρισμό τους. «Το πρόβλημα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι τα πάντα είναι τόσο δημόσια. Αγαπώ την Catherine όσο ποτέ, ίσως και περισσότερο. Και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για εκείνη. Δουλέψαμε τα πράγματα – αν και οι δύο θέλουν να δουλέψουν για να βελτιώσουν τα πράγματα, μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορεί να γίνει αν το θέλει μόνο ένας».

Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas ποζάρουν τρυφερά μπροστά από ένα εντυπωσιακό κτίριο με τρούλους, γιορτάζοντας τα κοινά τους γενέθλια.
https://www.instagram.com/catherinezetajones/

Η Catherine Zeta-Jones έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι το μυστικό του γάμου της είναι η συνεχής δουλειά. Ο Michael λέει, «Κάνε αυτή τη δουλειά, είναι καταπληκτική. Μετά μπορεί να έρθει να με δει» είχε εξηγήσει. «Πολύ καλύτερα από το να ξυπνάμε και να λέμε, ‘Τι θες για πρωινό, αγάπη μου;’ Δεν νομίζω ότι ο γάμος μας θα είχε διαρκέσει αν ήταν έτσι». Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Dylan, 26 ετών, και την Carys, 23 ετών.

Η Carys Douglas με τους Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones σε κόκκινο χαλί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Michael Douglas έχει αποσυρθεί από την υποκριτική το 2022, μετά από μια καριέρα σχεδόν 60 ετών, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει μόνο για κάτι “εξαιρετικό”. Η Catherine Zeta-Jones, αντίθετα, έχει εργαστεί αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία πρόσφατα με τον ρόλο της Morticia στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, Wednesday, ενώ πρωταγωνιστεί και στο θρίλερ Kill Jackie του Amazon Prime Video. Ο Douglas εμφανίστηκε τελευταία στην μίνι-σειρά του Apple TV+, Franklin.

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Catherine Zeta-Jones Michael Douglas
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