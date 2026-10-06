Celeb World 06.10.2026

Raye: «Τα streams μιλούν από μόνα τους» – Η επική απάντηση σε όσους τη λένε «one hit wonder»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Raye έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους αμφισβητούν την επιτυχία της, παρουσιάζοντας τα Spotify plaques που έχει κερδίσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Raye απάντησε σε σχόλιο για "one hit wonder" με βίντεο που δείχνει τρεις πλακέτες Spotify.
  • Τα τραγούδια της "Prada", "Escapism" και "Where Is My Husband!" έχουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams.
  • Τα "Escapism" και "Where is my husband!" έφτασαν στις θέσεις 22 και 11 στο Billboard Hot 100.
  • Το άλμπουμ της "This Music May Contain Hope" έφτασε στην 11η θέση του Billboard 200 και στην κορυφή των βρετανικών charts.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι απλώς μια καλλιτέχνιδα μιας επιτυχίας. Με μια έξυπνη και χιουμοριστική ανάρτηση στο TikTok, η Βρετανίδα pop star έδωσε την δική της, εντυπωσιακή απάντηση σε ένα σχόλιο που την χαρακτήριζε «one hit wonder». Η απάντηση, ωστόσο, δεν ήταν μόνο λόγια.

Η τραγουδίστρια Raye με κόκκινο φόρεμα και μικρόφωνο κρατά ταμπέλα SCREAM!
https://www.instagram.com/raye/

Η Raye επέλεξε να παρουσιάσει την δική της «αντεπίθεση» με έναν τρόπο που σίγουρα θα ζήλευαν πολλοί. Αντί να αρκαστεί σε απαντήσεις, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου μετράει τα τρία πλακέτες Spotify που έχει λάβει για τα τραγούδια της «Prada» (σε συνεργασία με τους Cassö και D-Block Europe), «Escapism» (με την 070 Shake) και «Where Is My Husband!». Και τα τρία αυτά κομμάτια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 10 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα, κάτι που αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ευρείας τους απήχησης.

Διάβασε επίσης: Rihanna: Πώς κατάφερε να γράψει ιστορία στο Spotify χωρίς νέο album

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Raye έγραψε: «Δεν είμαι κακεντρέχης, απλώς λέω» (not being petty just saying), συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα νεύμα και ένα αστείο emoji. Η επιτυχία της RAYE δεν περιορίζεται μόνο στα streams. Τα τραγούδια της «Escapism» και «Where is my husband!» έχουν βρεθεί στα charts του Billboard Hot 100, φτάνοντας τις θέσεις 22 και 11 αντίστοιχα.

Τρεις γυναίκες με κόκκινα φορέματα στη σκηνή των VMAs 2026, με τη μία να τραγουδάει στο μικρόφωνο.
https://www.instagram.com/vmas/

Επιπλέον, το τραγούδι «Born Again», στο οποίο συμμετέχει μαζί με την LISA των BLACKPINK και την Doja Cat, κατέκτησε την 68η θέση τον Φεβρουάριο του 2025. Οι θαυμαστές της, ενθουσιασμένοι από την αντίδρασή της, έσπευσαν να σχολιάσουν. Κάποιος πρότεινε ένα πιο ταιριαστό παρατσούκλι, «3 hit thunder» (3 χτυπήματα βροντής), ενώ άλλος ανέφερε: «Θα έκλαιγα αν η THE RAYE με είχε “κλειδώσει” έτσι».

reaye_viral_hits
https://www.instagram.com/raye/

Η Raye πρόσφατα μάγεψε το κοινό στα MTV Video Music Awards του 2026, ερμηνεύοντας ένα medley από τα τραγούδια «I will overcome» και «Husband!». Και τα δύο κομμάτια περιλαμβάνονται στο αναγνωρισμένο άλμπουμ της του 2026, This Music May Contain Hope, το οποίο έφτασε στην 11η θέση του Billboard 200 και στην κορυφή των βρετανικών charts.

@raye

Replying to @simonkla not being petty just saying 🤓🫪

♬ Courtly Elegance Boccherini – Lucien Marceau

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβείων, η Raye συμμετείχε επίσης σε ένα αφιέρωμα στον George Michael. Παράλληλα, έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να είναι σε σχέση με τον Michael B. Jordan, μετά από κοινή τους εμφάνιση σε λούνα παρκ.

Η τραγουδίστρια και δημιουργός Raye σε βράβευση της Ivors Academy για τα δικαιώματα των στιχουργών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Όχι, είμαστε απλώς φίλοι που αγαπούν τα roller coasters», δήλωσε χαρακτηριστικά γελώντας. Η Raye αποδεικνύει ότι η μουσική της έχει βαθιές ρίζες και η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ταλέντου, κάτι που επιβεβαιώνεται από τους εκατομμύρια ακροατές της παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Raye
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το παραμυθένιο ταξίδι του ζευγαριού: Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi σε μια μαγική απόδραση στην Ισλανδία

Το παραμυθένιο ταξίδι του ζευγαριού: Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi σε μια μαγική απόδραση στην Ισλανδία

06.10.2026
Επόμενο
Mugler SS27: Η φύση συναντά τη φουτουριστική αισθητική στη νέα συλλογή

Mugler SS27: Η φύση συναντά τη φουτουριστική αισθητική στη νέα συλλογή

06.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το παραμυθένιο ταξίδι του ζευγαριού: Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi σε μια μαγική απόδραση στην Ισλανδία
Celeb News

Το παραμυθένιο ταξίδι του ζευγαριού: Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi σε μια μαγική απόδραση στην Ισλανδία

06.10.2026
«Καλό ταξίδι μπαμπά μου»: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη
Celeb News

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου»: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κατερίνας Στικούδη

06.10.2026
Justin και Hailey Bieber: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες με τον γιο τους, Jack
Celeb News

Justin και Hailey Bieber: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες με τον γιο τους, Jack

06.10.2026
Dakota Johnson: Μεταμορφώθηκε σε «κουνελάκι» του Playboy για νέα φωτογράφιση
Celeb News

Dakota Johnson: Μεταμορφώθηκε σε «κουνελάκι» του Playboy για νέα φωτογράφιση

06.10.2026
North West: Το ανατρεπτικό look της στο ComplexCon που τράβηξε όλα τα βλέμματα
Celeb News

North West: Το ανατρεπτικό look της στο ComplexCon που τράβηξε όλα τα βλέμματα

06.10.2026
Nicole Kidman: Στο fashion show του οίκου Chanel μαζί με την κόρη της, Faith Margaret
Celeb News

Nicole Kidman: Στο fashion show του οίκου Chanel μαζί με την κόρη της, Faith Margaret

06.10.2026
Το πιο απρόσμενο «dream team» του Παρισιού: Nicole Kidman, Pedro Pascal, Dua Lipa και Kristen Wiig τραγουδούν μαζί
Celeb News

Το πιο απρόσμενο «dream team» του Παρισιού: Nicole Kidman, Pedro Pascal, Dua Lipa και Kristen Wiig τραγουδούν μαζί

06.10.2026
Michael Douglas: Η αλήθεια πίσω από τον σύντομο χωρισμό με την Catherine Zeta-Jones
Celeb News

Michael Douglas: Η αλήθεια πίσω από τον σύντομο χωρισμό με την Catherine Zeta-Jones

06.10.2026
Anne Hathaway: Ζητάει συγγνώμη για το viral βίντεο με τη Dakota Johnson που προκάλεσε αμηχανία
Celeb News

Anne Hathaway: Ζητάει συγγνώμη για το viral βίντεο με τη Dakota Johnson που προκάλεσε αμηχανία

06.10.2026
Θέλω να φοράω φόρμα στο γραφείο και αυτά τα 5 looks είναι η έμπνευσή μου

Θέλω να φοράω φόρμα στο γραφείο και αυτά τα 5 looks είναι η έμπνευσή μου

Η μικρή λεπτομέρεια που κάνει το σπίτι σου να δείχνει πιο elegant

Η μικρή λεπτομέρεια που κάνει το σπίτι σου να δείχνει πιο elegant

Το πρωινό που σε κρατά χορτάτη μέχρι το μεσημέρι – 5 tips για να μην πεινάς

Το πρωινό που σε κρατά χορτάτη μέχρι το μεσημέρι – 5 tips για να μην πεινάς

Ombré Mascara: Το viral beauty trick για βλεφαρίδες που μαγνητίζουν

Ombré Mascara: Το viral beauty trick για βλεφαρίδες που μαγνητίζουν

Η Evangelia αποκαλύπτει στο Mad.gr τη διατροφική αλλαγή και το workout που ακολουθεί κάθε φθινόπωρο

Η Evangelia αποκαλύπτει στο Mad.gr τη διατροφική αλλαγή και το workout που ακολουθεί κάθε φθινόπωρο

Trend Alert: Πώς τα ασύμμετρα σκουλαρίκια κατέκτησαν τις πασαρέλες του Παρισιού

Trend Alert: Πώς τα ασύμμετρα σκουλαρίκια κατέκτησαν τις πασαρέλες του Παρισιού

«ΣΦΑΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

«ΣΦΑΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Airbnb και Στεγαστικό: Πρόβλημα, άλλοθι ή μέρος της λύσης;

Airbnb και Στεγαστικό: Πρόβλημα, άλλοθι ή μέρος της λύσης;

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου