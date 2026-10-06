Raye: «Τα streams μιλούν από μόνα τους» – Η επική απάντηση σε όσους τη λένε «one hit wonder»

Η Raye έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους αμφισβητούν την επιτυχία της, παρουσιάζοντας τα Spotify plaques που έχει κερδίσει

Με μια ματιά Η Raye απάντησε σε σχόλιο για "one hit wonder" με βίντεο που δείχνει τρεις πλακέτες Spotify.

Τα τραγούδια της "Prada", "Escapism" και "Where Is My Husband!" έχουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams.

Τα "Escapism" και "Where is my husband!" έφτασαν στις θέσεις 22 και 11 στο Billboard Hot 100.

Το άλμπουμ της "This Music May Contain Hope" έφτασε στην 11η θέση του Billboard 200 και στην κορυφή των βρετανικών charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι απλώς μια καλλιτέχνιδα μιας επιτυχίας. Με μια έξυπνη και χιουμοριστική ανάρτηση στο TikTok, η Βρετανίδα pop star έδωσε την δική της, εντυπωσιακή απάντηση σε ένα σχόλιο που την χαρακτήριζε «one hit wonder». Η απάντηση, ωστόσο, δεν ήταν μόνο λόγια.

Η Raye επέλεξε να παρουσιάσει την δική της «αντεπίθεση» με έναν τρόπο που σίγουρα θα ζήλευαν πολλοί. Αντί να αρκαστεί σε απαντήσεις, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου μετράει τα τρία πλακέτες Spotify που έχει λάβει για τα τραγούδια της «Prada» (σε συνεργασία με τους Cassö και D-Block Europe), «Escapism» (με την 070 Shake) και «Where Is My Husband!». Και τα τρία αυτά κομμάτια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 10 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα, κάτι που αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ευρείας τους απήχησης.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Raye έγραψε: «Δεν είμαι κακεντρέχης, απλώς λέω» (not being petty just saying), συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα νεύμα και ένα αστείο emoji. Η επιτυχία της RAYE δεν περιορίζεται μόνο στα streams. Τα τραγούδια της «Escapism» και «Where is my husband!» έχουν βρεθεί στα charts του Billboard Hot 100, φτάνοντας τις θέσεις 22 και 11 αντίστοιχα.

Επιπλέον, το τραγούδι «Born Again», στο οποίο συμμετέχει μαζί με την LISA των BLACKPINK και την Doja Cat, κατέκτησε την 68η θέση τον Φεβρουάριο του 2025. Οι θαυμαστές της, ενθουσιασμένοι από την αντίδρασή της, έσπευσαν να σχολιάσουν. Κάποιος πρότεινε ένα πιο ταιριαστό παρατσούκλι, «3 hit thunder» (3 χτυπήματα βροντής), ενώ άλλος ανέφερε: «Θα έκλαιγα αν η THE RAYE με είχε “κλειδώσει” έτσι».

Η Raye πρόσφατα μάγεψε το κοινό στα MTV Video Music Awards του 2026, ερμηνεύοντας ένα medley από τα τραγούδια «I will overcome» και «Husband!». Και τα δύο κομμάτια περιλαμβάνονται στο αναγνωρισμένο άλμπουμ της του 2026, This Music May Contain Hope, το οποίο έφτασε στην 11η θέση του Billboard 200 και στην κορυφή των βρετανικών charts.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβείων, η Raye συμμετείχε επίσης σε ένα αφιέρωμα στον George Michael. Παράλληλα, έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να είναι σε σχέση με τον Michael B. Jordan, μετά από κοινή τους εμφάνιση σε λούνα παρκ.

«Όχι, είμαστε απλώς φίλοι που αγαπούν τα roller coasters», δήλωσε χαρακτηριστικά γελώντας. Η Raye αποδεικνύει ότι η μουσική της έχει βαθιές ρίζες και η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ταλέντου, κάτι που επιβεβαιώνεται από τους εκατομμύρια ακροατές της παγκοσμίως.

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