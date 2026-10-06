North West: Το ανατρεπτικό look της στο ComplexCon που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Η κόρη των Kim Kardashian και Kanye West, North, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εκκεντρική εμφάνισή της στο φεστιβάλ ComplexCon, συνοδευόμενη από τον πατέρα της και τη σύζυγό του, Bianca Censori

Με μια ματιά Η North West τράβηξε τα βλέμματα στο ComplexCon με τολμηρή εμφάνιση, μεταλλικά «grills» και μπλε μαλλιά.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο πατέρας της Kanye West και η σύζυγός του Bianca Censori.

Η North West έχει ήδη κυκλοφορήσει EP, κοσμήσει εξώφυλλο περιοδικού και έχει εντυπωσιακό προφίλ.

Η Kim Kardashian δηλώνει ότι συγκρατεί την κόρη της από την υπερβολική έκθεση στη δημοσιότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η North West, η 13χρονη κόρη των Kim Kardashian και Kanye West, τράβηξε για άλλη μια φορά τα βλέμματα με την τολμηρή και μοναδική της εμφάνιση στο ComplexCon, ένα μεγάλο φεστιβάλ αφιερωμένο στη μόδα, τη μουσική και τον πολιτισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Η νεαρή «nepo baby» εμφανίστηκε με μεταλλικά «grills» στα δόντια, ψεύτικα piercing και έντονο μπλε χρώμα στα μαλλιά, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερο στιλ της.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο πατέρας της, Kanye West, μαζί με τη σύζυγό του, Bianca Censori. Ο γνωστός ράπερ, που μοιράζεται επίσης τα παιδιά Saint, Chicago και Psalm με την Kim Kardashian, επέλεξε την χαρακτηριστική του «edgy» εμφάνιση με δερμάτινα ρούχα, ενώ η Bianca Censori ήταν ασυνήθιστα καλυμμένη, φορώντας ένα PVC παλτό δεμένο σφιχτά και μπότες μέχρι το γόνατο. Η North West έδειχνε χαρούμενη και λαμπερή, ποζάροντας δίπλα στη Bianca, ενώ ο Kanye West χαμογελούσε σπάνια, καθώς έκανε γνωριμίες στο event.

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Το ιδιαίτερο στιλ της North West έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, με τη μητέρα της, Kim Kardashian, να έχει δηλώσει πρόσφατα ότι καμιά φορά πρέπει να «τη συγκρατεί» όσον αφορά την αγάπη της για το επίκεντρο της δημοσιότητας. Η North έχει ήδη ξεχωρίσει στον χώρο της μουσικής, κυκλοφορώντας το πρώτο της EP μέσα στη χρονιά και κοσμώντας το εξώφυλλο του περιοδικού Dazed.

Σε συνέντευξή της στην The Sunday Times, η Kim Kardashian εξήγησε πώς έχει βελτιωθεί η επικοινωνία της με τον Kanye West για τη σωστή διαχείριση των παιδιών τους. «Ανησυχώ γι’ αυτό. Κάθε παιδί κάνει ό,τι νιώθει άνετα», δήλωσε, αναφερόμενη στη συμμετοχή τους στο reality show της οικογένειας, «The Kardashians». «Η North το αγαπάει λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα. Την κρατάω πίσω», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η κόρη της «θέλει μόνο projects που είναι μπροστά στην κάμερα». Η Kim και ο Kanye προσπαθούν να «απολαύσουν αυτές τις στιγμές» και να μην αποδέχονται κάθε πρόταση, ώστε να διαχειρίζονται την καριέρα της North με τον σωστό τρόπο.

Η Kim Kardashian και ο Kanye West έχουν στο παρελθόν διαφωνήσει για την ανατροφή της North, όπως συνέβη όταν ο ράπερ συμπεριέλαβε τη φωνή της κόρης του σε ένα τραγούδι που περιείχε τον Sean ‘Diddy’ Combs, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Παρόλο που ο Combs αθωώθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες, κρίθηκε ένοχος για δύο ηπιότερες.

Στιλ που προκαλεί αντιδράσεις

Η Kim Kardashian είχε δεχτεί κριτική όταν η North αποκάλυψε τον Αύγουστο του 2025 ότι είχε κάνει dermal piercing, ένα είδος κοσμήματος που τοποθετείται κάτω από το δέρμα. Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, η North απάντησε με ένα TikTok, όπου τραγουδούσε: «Γιατί κλαις; Πόσο χρονών είσαι; Απλά συγκεντρώσου», με λεζάντα: «Αυτό είναι για όσους θυμώνουν για ένα piercing στο δάχτυλο». Μάλιστα, τον Ιανουάριο, φέρεται να αποκάλυψε άλλα δύο dermal piercings στα δάχτυλά της.

Στο μουσικό βίντεο για το πρώτο της solo single, “#N0rth4evr”, η North εμφανίστηκε με δύο stick-on piercings κάτω από το ένα μάτι και ένα κοντά στη μύτη. Το βίντεο, με «κοκκώδη» εικόνα, παραπέμπει σε ταινίες τρόμου «found footage». Το δεύτερο single της ήταν συνεργασία με τον Lil Novi, γιο του Lil Wayne και της Nivea.

Η North West έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό προφίλ στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, με αναφορές να κάνουν λόγο για καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια δολάρια, με κάποιες εκτιμήσεις να την ανεβάζουν έως και τα 375 εκατομμύρια δολάρια. Η παρουσία της στο ComplexCon, δίπλα στον πατέρα της και τη Bianca Censori, επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή της στον χώρο της μόδας και της μουσικής.

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