Fashion 06.10.2026

Mugler SS27: Η φύση συναντά τη φουτουριστική αισθητική στη νέα συλλογή

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Λουλούδια, animal prints, υβριδικές υφές και Space Age αναφορές συναντούν την εμβληματική αισθητική του Manfred Thierry Mugler
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο οίκος Mugler παρουσίασε τη συλλογή SS27 στο Λούβρο, με έμπνευση από τη φύση και φουτουριστική αισθητική.
  • Η συλλογή ενσωματώνει μοτίβα λουλουδιών, εντόμων και πουλιών, μεταμορφώνοντάς τα σε εξωπραγματικές σιλουέτες.
  • Επανέρχονται στοιχεία από τη δεκαετία του '60, όπως το Space Age, η τεχνολογία και η ψυχεδέλεια, με αναφορές σε Courrèges και Pierre Cardin.
  • Η συλλογή μεταμορφώνει το οργανικό στοιχείο, συνδυάζοντας τη φύση με την τεχνολογία και τη φαντασία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο Λούβρο, όπου η τέχνη και η μεταμόρφωση αποτελούν σχεδόν μέρος του σκηνικού, ο οίκος Mugler παρουσίασε τη νέα του συλλογή για τη Spring/Summer 2027. Στο front row βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Catherine Deneuve, η Shygirl και ο Law Roach, ενώ ο Alexis Stone τράβηξε τα βλέμματα εμφανιζόμενος ως Manfred Thierry Mugler, σε μια σχεδόν απόκοσμη αναφορά στον ιδρυτή του οίκου.

https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/

Για την τρίτη συλλογή του στον οίκο, ο Miguel Castro Freitas στρέφεται στη φύση, ένα θέμα που υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για τον Manfred Thierry Mugler. Λουλούδια, έντομα και πουλιά μεγεθύνονται, αποδομούνται και μετατρέπονται σε μοτίβα που δύσκολα αναγνωρίζονται με την πρώτη ματιά.

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Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν εξωπραγματικό, με τις σιλουέτες να κινούνται ανάμεσα στο ζωικό βασίλειο, τη φαντασία και την επιστημονική φαντασία. Ένα ivory second-skin top με ιριδίζουσες υφές θυμίζει λέπια, ενώ ένα nude top με animal-like μοτίβο συνδυάζεται με καφέ γούνινο παντελόνι. Η συλλογή παραπέμπει παράλληλα στο εμβληματικό Chimera dress του 1997.

https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/

Το zebra print γίνεται total look, καλύπτοντας ένα skirt suit, καπέλο, τσάντα και παπούτσια, ενώ ορχιδέες μοιάζουν να ανθίζουν πάνω σε ένα βραδινό φόρεμα. Σε μια ακόμη πιο τολμηρή προσέγγιση, μια φούστα από μακριά μαλλιά συνδυάζεται με ένα αυστηρό blazer.

https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/

Παράλληλα, ο σχεδιαστής επιστρέφει στη δεκαετία του ’60 και στην εμμονή του Mugler με το Space Age, την τεχνολογία και την ψυχεδέλεια. Slicked-back μαλλιά, beehives, εφαρμοστά pantsuits, σατέν cropped σύνολα και latex γάντια δημιουργούν μια εικόνα που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον. Ο Miguel Castro Freitas υπενθυμίζει έτσι μια λιγότερο γνωστή πλευρά της κληρονομιάς του Mugler, αποκαλύπτοντας τις επιρροές των Courrèges και Pierre Cardin.

https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/
https://www.instagram.com/muglerofficial/

Στη Spring/Summer 2027 συλλογή, η φύση συναντά την τεχνολογία και το οργανικό στοιχείο μετατρέπεται σε κάτι σχεδόν εξωγήινο. Μια συλλογή που δεν προσπαθεί απλώς να αναπαραστήσει τη φύση, αλλά να τη μεταμορφώσει.

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Mugler Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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