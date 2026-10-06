Chanel SS27: Μια νέα ματιά στην εμβληματική κληρονομιά του οίκου

Ο Matthieu Blazy παρουσιάζει τη νέα συλλογή Chanel SS27, εμπνευσμένη από τη ζωή, το στιλ και της εμβληματικής σχεδιάστριας

Με μια ματιά Η συλλογή Chanel SS27 επανεξετάζει το εμβληματικό ταγιέρ με διαφάνειες και ανάλαφρα υλικά.

Η συλλογή αντλεί έμπνευση από τη ζωή της Gabrielle Chanel, συνδυάζοντας νεότητα και ανδρική γκαρνταρόμπα.

Τα φορέματα έχουν αιθέρια ποιότητα, ενώ τα αξεσουάρ, όπως κοσμήματα και παπούτσια, ολοκληρώνουν την εικόνα.

Ο Matthieu Blazy παρουσιάζει μια σύγχρονη Chanel, πιστή στην κληρονομιά της αλλά και εξελισσόμενη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Grand Palais μεταμορφώθηκε για ακόμη μία φορά στο απόλυτο σκηνικό για τον οίκο Chanel. Αυτή τη φορά, ο Matthieu Blazy δημιούργησε έναν ονειρικό κόσμο, με ένα εντυπωσιακό σμήνος πουλιών να αιωρείται κάτω από τη γυάλινη οροφή και το φεγγάρι να δεσπόζει στο κέντρο του χώρου. Η εικόνα έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι και έδινε τον τόνο για τη Spring/Summer 2027 συλλογή.

Η αίσθηση της ελαφρότητας συνεχίστηκε και στα looks. Ο σχεδιαστής επανεξετάζει το εμβληματικό Chanel suit μέσα από διαφάνειες, ανάλαφρα υλικά και περίτεχνες υφές. Voile, ανοιχτές πλέξεις και κεντήματα δημιουργούν μια πιο ρευστή εκδοχή του κλασικού ταγιέρ, που πλέον κινείται μαζί με το σώμα και φοριέται ακόμη και απευθείας πάνω στην επιδερμίδα.

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Η συλλογή λειτουργεί σαν ένα fashion πορτρέτο της Gabrielle Chanel, εξερευνώντας διαφορετικές στιγμές και πλευρές της ζωής της. Η νεότητά της και η σχέση της με τον κορσέ μεταφράζονται σε delicate lingerie διακοσμημένα με μεγάλα λουλούδια, ενώ η ανδρική γκαρνταρόμπα κάνει την εμφάνισή της μέσα από αυστηρά παντελόνια, tailored κοστούμια και trompe-l’œil υφές.

Παράλληλα, τα φορέματα αποκτούν μια σχεδόν αιθέρια ποιότητα. Ανάλαφρες σιλουέτες μοιάζουν να αιωρούνται γύρω από το σώμα, ενώ ένα midnight blue φόρεμα γεμάτο μικροσκοπικά αστέρια αποπνέει μια αίσθηση διακριτικής μαγείας.

Ο Matthieu Blazy αντιμετωπίζει τη γυναικεία ταυτότητα ως κάτι που αλλάζει διαρκώς, παρουσιάζοντας διαφορετικές εκδοχές της ίδιας γυναίκας. Και στη συγκεκριμένη συλλογή, όλες αυτές οι εκδοχές συναντούν τη μία γυναίκα που βρίσκεται στην καρδιά του οίκου: τη Gabrielle Chanel.

Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν την εικόνα

Τα κοσμήματα αποτελούν για ακόμη μία φορά βασικό μέρος της Chanel αισθητικής. Μακριά sautoirs, εντυπωσιακά σκουλαρίκια, χρυσές καμέλιες και μοτίβα από χελιδόνια και πετροχελίδονα δίνουν λάμψη στις εμφανίσεις, ενώ μια σειρά από αστέρια παραπέμπει στην εμβληματική συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας «Bijoux de Diamants» του 1932.

Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα παπούτσια: σχεδόν κάθε look συνοδεύεται από διαφορετικό ζευγάρι, επιβεβαιώνοντας πως στη Chanel ακόμη και η πιο μικρή λεπτομέρεια αποτελεί μέρος της συνολικής αφήγησης.

Και στο φινάλε, ένα φαινομενικά απλό μαύρο κοστούμι κλείνει την επίδειξη. Μόνο που τίποτα σε αυτό δεν είναι πραγματικά απλό: το ultra-black tweed αποκτά διακριτική λάμψη και συνδυάζεται με την αυθεντική 2.55 τσάντα της Gabrielle Chanel, κρατημένη από το μοντέλο Dyanira Hurbuscher.

Ένας κύκλος κλείνει και ταυτόχρονα ανοίγει ξανά. Ο Matthieu Blazy κοιτάζει το παρελθόν του οίκου όχι με νοσταλγία, αλλά μέσα από ένα σύγχρονο βλέμμα, δημιουργώντας μια Chanel που παραμένει πιστή στην κληρονομιά της, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται.

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