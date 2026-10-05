Hermès SS27: Όταν η γαλλική κομψότητα συναντά την «West Coast» ανεμελιά

Με μια ματιά Η συλλογή Hermès SS27 συνδυάζει γαλλική κομψότητα με ανεμελιά της West Coast.

Η χρωματική παλέτα εξελίσσεται από ουδέτερους τόνους σε φωτεινά, ηλιόλουστα χρώματα.

Τα ρούχα διαθέτουν λειτουργικά στοιχεία όπως φερμουάρ και cut-outs που επιτρέπουν αλλαγές.

Η συλλογή εστιάζει στην αφή, τη διαφάνεια και την αντίθεση υλικών, με αξεσουάρ που ισορροπούν όγκο και δομή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «ελαφριά» και «ανάλαφρη» δεν είναι απαραίτητα οι λέξεις που θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιήσει για έναν οίκο με τόσο βαθιά παράδοση στο δέρμα και την πολυτελή χειροτεχνία όσο ο Hermès. Κι όμως, αυτές είναι οι δύο έννοιες που χαρακτηρίζουν απόλυτα τη Spring/Summer 2027 συλλογή της Nadège Vanhée. Μετά το καλοκαιρινό ταξίδι της Hermès στην Καλιφόρνια, όπου ο οίκος παρουσίασε το «δεύτερο κεφάλαιο» της Fall 2026 συλλογής του, η Vanhée επέστρεψε στο Παρίσι, διατηρώντας όμως στη νέα της συλλογή εκείνη την αίσθηση ελευθερίας και ανεπιτήδευτης άνεσης που συνδέεται με τη West Coast αισθητική.

Η αυστηρή γαλλική πολυτέλεια συναντά εδώ μια πιο χαλαρή, ηλιόλουστη διάθεση, μέσα από διάφανα πλεκτά φορέματα και φούστες, παλτό με παιχνιδιάρικα κρόσσια που κινούνται σαν υαλοκαθαριστήρες, μακριά μανίκια που ανεβαίνουν χαλαρά πάνω από τον αγκώνα και bandeau tops που συνδυάζονται εξίσου φυσικά με tailored παντελόνια και micro shorts. Η συλλογή μοιάζει να αφήνει χώρο στο σώμα να αναπνεύσει, χωρίς να χάνει ποτέ την ακρίβεια και την πολυτέλεια που αποτελούν τον πυρήνα της Hermès.

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Η χρωματική παλέτα εξελίσσεται σταδιακά, σαν ένα τοπίο που αλλάζει καθώς μετακινείται το φως. Η συλλογή ξεκινά με creamy λευκά και παγωμένες μπλε αποχρώσεις, πριν περάσει σε camel, μαύρο και reddish brown και στη συνέχεια να κινηθεί προς πιο γήινους τόνους, όπως terra-cotta, σοκολατί και sand. Για ένα διάστημα, slate gray, μαύρο και βαθύ καφέ δημιουργούν μια σχεδόν μινιμαλιστική ατμόσφαιρα, μέχρι τη στιγμή που η συλλογή εκρήγνυται σε φωτεινό κίτρινο, κόκκινο και πορτοκαλί. Οι συγκεκριμένες αποχρώσεις θυμίζουν το έντονο φως και τα χρώματα ενός καλιφορνέζικου ηλιοβασιλέματος, μεταφέροντας την καλοκαιρινή ενέργεια στη μέση του παρισινού σκηνικού. Η μετάβαση από τα ουδέτερα στα saturated χρώματα κάνει την παλέτα να μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική, σαν να παρακολουθούμε ένα τοπίο να μεταμορφώνεται μπροστά μας.

Το styling προσθέτει μια παιχνιδιάρικη αίσθηση ανακάλυψης. Πολλά looks είναι χτισμένα σε layers, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάθε κομμάτι κρύβει ένα ακόμη επίπεδο που αποκαλύπτεται σταδιακά. Τα zippers αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο ως πρακτικές λεπτομέρειες αλλά ως εργαλεία μεταμόρφωσης: μπορούν να ανοίξουν ένα jacket ώστε να δημιουργηθεί flare, να αφήσουν έναν ώμο ή ένα μανίκι να πέσει ή ακόμη και να αλλάξουν το μήκος ενός ντεκολτέ ή ενός τελειώματος. Τα cut-outs αποκαλύπτουν απρόσμενα σημεία του σώματος, προσθέτοντας έναν διακριτικό αισθησιασμό που δεν γίνεται ποτέ υπερβολική. Στην Hermès της Vanhée, το ρούχο δεν είναι στατικό, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ανάλογα με τον τρόπο που το φοράς και κινείσαι μέσα σε αυτό.

Η σχέση με την υλικότητα παραμένει, φυσικά, στο επίκεντρο. Η Vanhée έχει αποδείξει σταθερά ότι αντιμετωπίζει τα υλικά ως βασικό μέρος της σχεδιαστικής διαδικασίας και όχι απλώς ως επιφάνεια. «Το χέρι μάς συνδέει», είχε πει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη σημασία της χειροτεχνίας και της δουλειάς στο χέρι για την Hermès. Για τη Spring/Summer 2027, διαφορετικές υφές συναντώνται μέσα στα ίδια looks και δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις: mesh knits συνδυάζονται με technical jackets, suede overcoats φοριούνται πάνω από πιο ανάλαφρες επιφάνειες, leather belts δίνουν δομή σε διάφανα silky φορέματα, ενώ πλισέ scarves δένονται πάνω από bandeau tops. Η συλλογή γίνεται έτσι μια μελέτη πάνω στην αφή, τη διαφάνεια, τη δομή και την κίνηση.

Στα αξεσουάρ, η Hermès συνεχίζει να κινείται ανάμεσα σε δύο άκρα. Οι τσάντες εμφανίζονται είτε σε oversized, ευρύχωρες εκδοχές που λειτουργούν σαν καθημερινά companions είτε σε πιο λεπτές και αυστηρά δομημένες γραμμές. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον όγκο και τη γεωμετρία ενισχύει τη γενικότερη φιλοσοφία της συλλογής, όπου το oversized συνυπάρχει με το fitted και το αυστηρό με το fluid. Στα παπούτσια, δύο βασικές κατευθύνσεις ξεχωρίζουν: ψηλές, πολυτελείς μπότες από καφέ suede ή λείο μαύρο δέρμα που ανεβαίνουν μέχρι τη γάμπα και δίνουν μια πιο δυναμική βάση στις ανάλαφρες σιλουέτες, και T-strap δερμάτινα σανδάλια σε αποχρώσεις του καφέ και του μαύρου, που επαναφέρουν μια πιο κλασική, διαχρονική αίσθηση.

Με περισσότερα από 10 χρόνια στο τιμόνι του γυναικείου ready-to-wear της Hermès, η Nadège Vanhée συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να εξελίσσει έναν από τους πιο ιστορικούς luxury οίκους χωρίς να απομακρύνεται από τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Η Spring/Summer 2027 συλλογή είναι χαρακτηριστική αυτής της ισορροπίας: η δεξιοτεχνία παραμένει αδιαπραγμάτευτη, όμως η εικόνα γίνεται πιο ελαφριά, πιο αισθησιακή και περισσότερο προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο οίκος Hermès δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει την κληρονομιά του για να δείξει κάτι καινούργιο, αρκεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπει.

Και ίσως το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο να βρίσκεται ακόμη μπροστά. Με το ντεμπούτο της Nadège Vanhée στην υψηλή ραπτική να έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η σχεδιάστρια έχει πλέον την ευκαιρία να εξερευνήσει ακόμη περισσότερο την εξαιρετική τεχνική και τη χειροποίητη δεξιοτεχνία που αποτελούν τη βάση του Hermès. Αν η Spring/Summer 2027 συλλογή είναι μια ένδειξη για το πού κατευθύνεται το όραμά της, τότε η επόμενη σελίδα αναμένεται να είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: περισσότερη ελευθερία, περισσότερη υλικότητα και μια Hermès που συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να χάνει ούτε στιγμή την ουσία της.

Kεντρική Εικόνα: @hermes

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