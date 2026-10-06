Fashion 06.10.2026

Trend Alert: Πώς τα ασύμμετρα σκουλαρίκια κατέκτησαν τις πασαρέλες του Παρισιού

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Το τυχαίο στιλιστικό λάθος του παρελθόντος μετατρέπεται στο πιο ανατρεπτικό beauty και fashion trend για τη φετινή σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα ασύμμετρα σκουλαρίκια είναι η νέα hot τάση της μόδας, κατακτώντας τις πασαρέλες του Παρισιού.
  • Η ασυμμετρία στα σκουλαρίκια, που κάποτε θεωρούνταν λάθος, είναι πλέον ο ορισμός του cool.
  • Μεγάλοι οίκοι όπως Dior, Dries Van Noten και Chloé παρουσίασαν τολμηρούς συνδυασμούς ασύμμετρων σκουλαρικιών.
  • Για ένα chic αποτέλεσμα, συνδύασε ασύμμετρα σκουλαρίκια με minimal άλλα κοσμήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις βρεθεί στη θέση να ψάχνεις απεγνωσμένα το ζευγάρι από το αγαπημένο σου σκουλαρίκι, καταλήγοντας τελικά να φορέσεις 2 εντελώς διαφορετικά κομμάτια από βαρεμάρα ή βιασύνη; Αν η σκέψη αυτή σου φαίνεται οικεία, έχουμε καλά νέα: αυτό που κάποτε φάνταζε ως αμέλεια, αποτελεί πλέον την πιο hot τάση στον κόσμο της μόδας. Στις πρόσφατες πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, τα mismatched σκουλαρίκια κατέκτησαν τα φώτα της δημοσιότητας, αποδεικνύοντας ότι η τέλεια συμμετρία ανήκει πια στο παρελθόν και η ασυμμετρία είναι ο νέος ορισμός του cool.

dior_skoularikia
https://www.instagram.com/dior/

Αυτή η παιχνιδιάρικη και ελαφρώς χαοτική αισθητική δεν είναι εντελώς καινούργια, καθώς έχει κάνει δυναμικά «comeback» ανά τις δεκαετίες. Από τα εμβληματικά 80s της Madonna και της punk κουλτούρας, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010 όπου ο οίκος Dior σύστησε στο κοινό τα θρυλικά διπλά μαργαριτάρια, η τάση αυτή αγαπά να σπάει τους κανόνες. Σήμερα, όμως, επιστρέφει πιο ανανεωμένη, τολμηρή και πολυτελής από ποτέ, δίνοντας σε κάθε γυναίκα την ελευθερία να πειραματιστεί με τα κοσμήματα της συλλογής της.

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Η αναβίωση του trend στις πασαρέλες του Παρισιού

Οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας αγκάλιασαν την ανομοιομορφία με μοναδικό τρόπο, μετατρέποντας το «λάθος» σε haute couture δήλωση. Ο οίκος Dior, με αναφορές στα αρχειακά σχέδια, παρουσίασε oversized λουλουδάτα σχέδια και κορδέλες σε συνδυασμό με μακριές πέρλες, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τα μοντέλα φόρεσαν μόλις ένα εντυπωσιακό, μοναδικό σκουλαρίκι. Παράλληλα, ο οίκος Dries Van Noten πάντρεψε τη maximalist συλλογή του με ογκώδη, κοσμηματοστόλιστα σκουλαρίκια σε εντελώς διαφορετικά χρώματα και γεωμετρικά σχήματα, απογειώνοντας το θεατρικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο οίκος Chloé επέλεξε μια πιο γλυπτική προσέγγιση, συνδυάζοντας μεγάλες φλοράλ λεπτομέρειες με χρυσά, ασύμμετρα κοσμήματα που αγκαλιάζουν το αυτί.

skoularikia_asymetra
https://www.instagram.com/driesvannoten/

Πώς να φορέσεις τα mismatched σκουλαρίκια στην καθημερινότητά σου

Το μυστικό για να πετύχεις ένα chic και προσεγμένο αποτέλεσμα χωρίς να δείχνεις υπερβολική είναι η ισορροπία. Εφόσον τα αυτιά σου γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εμφάνισης, φρόντισε να κρατήσεις τα υπόλοιπα κοσμήματα minimal, καθώς ένα λεπτό κολιέ ή καθόλου άλλα αξεσουάρ αρκούν για να δώσουν την απαραίτητη κομψότητα. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που δεν θα βρίσκεις το ταίρι από το αγαπημένο σου σκουλαρίκι, μην το κρύψεις στο συρτάρι. Άρπαξε την ευκαιρία να συνδυάσεις δύο εντελώς διαφορετικά στιλ και θυμήσου ότι η ομοιομορφία είναι υπερεκτιμημένη.

Κεντρική Εικόνα: Chloe 

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Fashion fashion trends σκουλαρίκια
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