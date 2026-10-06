Life 06.10.2026

Το πρωινό που σε κρατά χορτάτη μέχρι το μεσημέρι – 5 tips για να μην πεινάς

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Ανακάλυψε πώς να φτιάξεις ένα χορταστικό και ισορροπημένο πρωινό με πρωτεΐνη φυτικές ίνες και καλά λιπαρά
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ένα χορταστικό πρωινό βασίζεται στον συνδυασμό πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών.
  • Η πρωτεΐνη (αυγά, γιαούρτι) αποτελεί τη βάση για να αισθάνεσαι κορεσμό.
  • Οι φυτικές ίνες (βρώμη, φρούτα, ψωμί ολικής) συμβάλλουν στο αίσθημα πληρότητας.
  • Περιόρισε τα τρόφιμα με πολλή πρόσθετη ζάχαρη για ένα ισορροπημένο πρωινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν λίγο μετά το πρωινό σου νιώθεις ξανά πείνα και ψάχνεις κάτι να τσιμπήσεις πριν καν φτάσει η ώρα του μεσημεριανού, ίσως χρειάζεται να δεις λίγο διαφορετικά το πρώτο γεύμα της ημέρας σου.

Κοκκινομάλλα γυναίκα που τρώει δημητριακά για πρωινό σε ξύλινο τραπέζι.
Pexels

Ένα χορταστικό πρωινό δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ούτε περίπλοκο.Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό πρωτεΐνης φυτικών ινών και καλών λιπαρών που μπορούν να σε βοηθήσουν να αισθάνεσαι πιο γεμάτη για περισσότερη ώρα.

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1. Ξεκίνα με πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη μπορεί να γίνει η βάση ενός πιο χορταστικού πρωινού. Μπορείς να επιλέξεις αυγά γιαούρτι γάλα ή ένα φυτικό ρόφημα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ανάλογα με τις διατροφικές σου προτιμήσεις Ένα μπολ με στραγγιστό γιαούρτι βρώμη φρούτα και λίγους ξηρούς καρπούς είναι μια απλή επιλογή που μπορείς να ετοιμάσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Μπολ πρωινού με σοκολάτα, γκρανόλα, τριμμένη καρύδα, φράουλα και μύρτιλα σε λευκή επιφάνεια.
Pexels

2. Μην ξεχνάς τις φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες είναι ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι ενός ισορροπημένου πρωινού.Η βρώμη τα φρούτα οι ξηροί καρποί και το ψωμί ολικής άλεσης μπορούν να σου προσφέρουν φυτικές ίνες και να κάνουν το γεύμα σου πιο χορταστικό. Αντί για ένα απλό φρυγανισμένο ψωμί μπορείς να επιλέξεις ψωμί ολικής άλεσης και να το συνδυάσεις με αυγό αβοκάντο ή τυρί.

Μπολ με νιφάδες βρώμης, γάλα, ξηρούς καρπούς και σπόρους σε λευκό φόντο
Πηγή: Unsplash

3. Πρόσθεσε καλά λιπαρά

Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τα λιπαρά στη διατροφή σου. Οι ξηροί καρποί το αβοκάντο και οι σπόροι μπορούν να δώσουν περισσότερη γεύση και θρεπτική αξία στο πρωινό σου. Μια μικρή ποσότητα αμυγδάλων ή καρυδιών στο γιαούρτι σου ή λίγοι σπόροι πάνω στη βρώμη σου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

avocado_toast
unsplash

4. Τι να περιορίσεις

Αν θέλεις το πρωινό σου να σε κρατήσει μέχρι το μεσημέρι προσπάθησε να μην βασίζεσαι μόνο σε τρόφιμα με πολλή πρόσθετη ζάχαρη. Ένα πολύ γλυκό πρωινό μπορεί να σου δώσει γρήγορα ενέργεια αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα ένα ισορροπημένο γεύμα. Αντί για ένα γλυκό αρτοσκεύασμα μπορείς να επιλέξεις γιαούρτι με φρούτα και βρώμη ή ψωμί ολικής άλεσης με αυγό και αβοκάντο.

Pexels
Pexels

Το ιδανικό πρωινό είναι αυτό που σου ταιριάζει

Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωινό που να είναι ιδανικό για όλες. Οι ανάγκες σου εξαρτώνται από την καθημερινότητά σου τη δραστηριότητά σου και τις προσωπικές σου διατροφικές προτιμήσεις. Αυτό που μπορείς να κρατήσεις είναι ένας απλός κανόνας. Προσπάθησε να συνδυάζεις πρωτεΐνη φυτικές ίνες και καλά λιπαρά και θα έχεις μια πιο ισορροπημένη βάση για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.

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