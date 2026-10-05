Celine SS27: Ο Michael Rider επαναπροσδιορίζει το effortless chic

Με μια ματιά Η Celine SS27 του Michael Rider εστιάζει στην αίσθηση του "ανήκειν" και της προσωπικής έκφρασης, αντί για μεγαλομανία.

Η συλλογή περιλαμβάνει φορέσιμα κομμάτια σε ουδέτερες αποχρώσεις, με δερμάτινα capes και slouchy παντελόνια.

Έντονο tomato red και graphic στοιχεία προσθέτουν δυναμισμό, ενώ τα ανδρικά κομμάτια έχουν ρευστότητα και λάμψη.

Η μόδα συνδέεται με την προσωπικότητα, προσφέροντας αισιοδοξία και χώρο για artful παρεμβάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Spring/Summer 2027 συλλογή της Celine από τον Michael Rider ξεκίνησε με έναν απρόσμενα ανθρώπινο τρόπο. Η φωνή της καλλιτέχνιδας Dorian Corey, μέσα από το εμβληματικό ντοκιμαντέρ «Paris Is Burning», ακούστηκε πριν ακόμη εμφανιστεί το πρώτο look στην πασαρέλα, μιλώντας για την επιθυμία να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στον κόσμο, αλλά και για την αξία του να προχωράμε στη ζωή χωρίς να χρειάζεται να κατακτήσουμε τα πάντα. Σε μια Εβδομάδα Μόδας όπου η μεγαλομανία και η διαρκής ανάγκη για εντυπωσιασμό συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο, η επιλογή αυτή λειτούργησε σχεδόν σαν αντίδοτο.

Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη και φωτεινή, με τα μοντέλα να κινούνται κάτω από μια ψάθινη οροφή σε ένα ανάλαφρο σκηνικό που ενίσχυε την αίσθηση ηρεμίας και οικειότητας. Η Celine του Rider δεν προσπαθεί να φωνάξει πιο δυνατά από τους υπόλοιπους, επιλέγει να δημιουργήσει την αίσθηση του «ανήκειν», θετικής εμμονής και προσωπικής έκφρασης, χτίζοντας έναν κόσμο που μοιάζει περισσότερο γενναιόδωρος παρά επιβλητικός.

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Αυτή η διάθεση μεταφράστηκε άμεσα και στα ρούχα. Η συλλογή ξεκίνησε από μια σειρά από εξαιρετικά φορέσιμα separates σε αποχρώσεις της κρέμας και του λευκού, δημιουργώντας μια παλέτα που παραπέμπει στο φως και την ανεπιτήδευτη κομψότητα του καλοκαιριού. Τα collarless δερμάτινα capes έδωσαν μια sleek και σύγχρονη διάσταση στη σιλουέτα, ενώ off-the-shoulder tops και λεπτά knitwear δημιουργούσαν layers που μπορούσαν να προσαρμοστούν εύκολα στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Τα slouchy παντελόνια, που στενεύουν διακριτικά στον αστράγαλο, πρόσθεσαν μια χαλαρή αλλά προσεγμένη αναλογία. Πρόκειται για κομμάτια που δεν χρειάζονται styling tricks για να λειτουργήσουν· η δύναμή τους βρίσκεται στην ίδια την κατασκευή και στην αίσθηση άνεσης που αποπνέουν.

Μέσα σε αυτή την ουδέτερη παλέτα, το έντονο tomato red αποτέλεσε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της συλλογής. Ένα sculptural top συνδυάστηκε με matching trousers και μια λεπτή ζώνη που δένει στη μέση, δημιουργώντας μια σιλουέτα ταυτόχρονα δυναμική και θηλυκή. Ένα floor-length φόρεμα με sundial print πρόσθεσε μια πιο graphic, flower-child διάθεση, ενώ ένα beaded short-sleeve turtleneck dress έφερε στο προσκήνιο μια πιο artisanal πλευρά της Celine. Ο Rider καταφέρνει έτσι να διατηρεί τη φορεσιμότητα που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς του, χωρίς να καταλήγει ποτέ σε μια συλλογή υπερβολικά απλή ή προβλέψιμη. Κάθε look έχει μια μικρή ιδιομορφία, μια λεπτομέρεια που μετατρέπει το οικείο σε ενδιαφέρον.

Η ίδια αίσθηση ελαφρότητας πέρασε και στο ανδρικό κομμάτι της συλλογής. Satin shirts σε μια σειρά από looks πρόσθεσαν λάμψη και ρευστότητα, χωρίς να γίνονται υπερβολικά επίσημα. Η πρόθεση μοιάζει να είναι η απόλαυση του ντυσίματος, η ιδέα ότι ένα ρούχο μπορεί να κάνει την καθημερινότητα λίγο πιο ιδιαίτερη χωρίς να χρειάζεται να μετατραπεί σε statement. Ο Rider μίλησε στα show notes για εκείνες τις στιγμές όπου ξαφνικά διακρίνεις μια πιθανότητα και για τη χαρά του να ντύνεσαι όμορφα. Αυτή η αίσθηση διαπερνά ολόκληρη τη συλλογή: τα ρούχα δεν μοιάζουν σχεδιασμένα για να αποδείξουν κάτι, αλλά για να προσφέρουν στον άνθρωπο που τα φορά μια μικρή στιγμή αισιοδοξίας.

Η παρουσία των SZA, Tracee Ellis Ross, Honey Dijon και Lisa Bonet στην πρώτη σειρά ενίσχυσε αυτό το ευρύτερο σύμπαν της Celine, όπου η μόδα συνδέεται περισσότερο με την προσωπικότητα παρά με την επίδειξη. Η Lisa Bonet, μάλιστα, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή φορώντας τα νέα, παράξενα και χαρακτηριστικά καπέλα του Rider, αξεσουάρ που αποδεικνύουν ότι η συλλογή, όσο wearable κι αν είναι, δεν στερείται φαντασίας. Αντίθετα, ο σχεδιαστής αφήνει χώρο για εκείνες τις μικρές, artful παρεμβάσεις που κάνουν ένα look προσωπικό.

Η Celine του Michael Rider μοιάζει να χτίζει σταδιακά μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα: λιγότερη επιβολή, περισσότερη ουσία. Η Spring/Summer 2027 συλλογή δεν στηρίζεται σε μια μεγάλη, θεαματική χειρονομία, αλλά σε μια σειρά από ρούχα που θέλεις πραγματικά να φορέσεις και να εντάξεις στη ζωή σου. Creams, λευκά, nude, λεπτά πλεκτά, satin, slouchy παντελόνια και έντονο κόκκινο συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα που μοιάζει ταυτόχρονα σύγχρονη και διαχρονική. Και κάπου ανάμεσα σε αυτή την ηρεμία και τις μικρές εκκεντρικές λεπτομέρειες βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας Celine: η ιδέα ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο τον κόσμο για να αφήσεις το δικό σου αποτύπωμα. Αρκεί να δημιουργήσεις κάτι που κάποιος θα θυμάται.

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