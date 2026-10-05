Fashion 05.10.2026

Valentino SS27: Μια ποιητική αφήγηση γεμάτη χρώμα, ρομαντισμό και ατελείωτη φαντασία

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Η Valentino SS27 του Alessandro Michele μετατρέπει τη μόδα σε μια ονειρική αφήγηση γεμάτη χρώμα, ρομαντισμό, λάμψη και θεατρικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συλλογή Valentino SS27, εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία της "antilibrary", παρουσιάστηκε στη Bibliothèque Sainte-Geneviève.
  • Η συλλογή χαρακτηρίζεται από έντονο χρώμα, mix & match συνδυασμούς και ρομαντικές, θεατρικές εμφανίσεις.
  • Ο Alessandro Michele αντιμετωπίζει κάθε ρούχο ως πιθανή νέα ιστορία, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες.
  • Τα αξεσουάρ, όπως τα κολιέ και οι μπότες, λειτουργούν ως πρωταγωνιστικά στοιχεία που αλλάζουν τον χαρακτήρα ενός συνόλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τον Alessandro Michele, η μόδα δεν σταματά ποτέ στην εικόνα. Έχει να κάνει με ιστορίες, αναμνήσεις, αντικείμενα και όλα εκείνα που μπορούν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία. Για την Valentino Spring/Summer 2027, ο creative director μετέφερε αυτή τη φιλοσοφία σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χώρους του Παρισιού, τη Bibliothèque Sainte-Geneviève, και ζήτησε από τους καλεσμένους να φέρουν μαζί τους ένα βιβλίο. Η ασυνήθιστη αυτή πρόσκληση έγινε μέρος του ίδιου του show, με τους καλεσμένους να αφήνουν τα βιβλία τους σε μια μεγάλη γυάλινη κατασκευή πριν πάρουν τη θέση τους.

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Ανάμεσα σε εκείνους που ανταποκρίθηκαν ήταν ο Colman Domingo με το «Mastering the Art of French Cooking» της Julia Child, η Cynthia Erivo με το «Giovanni’s Room» του James Baldwin και η Zoey Deutch με το «The Sixth Extinction» της Elizabeth Kolbert. Η επιλογή κάθε βιβλίου είχε τη δική της σημασία, όμως όλα μαζί δημιούργησαν μια ιδιότυπη βιβλιοθήκη από διαφορετικές ιστορίες, γνώσεις και κόσμους που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

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Η ιδέα πίσω από αυτή την πράξη ήταν εκείνη της «antilibrary»: η συλλογή βιβλίων που δεν έχουμε ακόμη διαβάσει και, επομένως, αντιπροσωπεύουν όλα όσα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Ο Michele μετέφερε αυτή την έννοια στα ρούχα, αντιμετωπίζοντας κάθε look σαν μια πιθανή νέα ιστορία. Άλλες δημιουργίες μοιάζουν προορισμένες να αφήσουν ένα στιγμιαίο αποτύπωμα στην πασαρέλα, ενώ άλλες μοιάζουν με κομμάτια που θα μπορούσαν να αποκτήσουν προσωπική αξία μέσα σε μια γκαρνταρόμπα και να παραμείνουν εκεί για χρόνια.

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Η συλλογή ξεκίνησε με μια έκρηξη χρώματος και eclectic διάθεσης, στοιχεία που έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστα από τη γλώσσα του Alessandro Michele στη Valentino. Κορσέδες και φούστες συνδυάστηκαν σε αναπάντεχους χρωματικούς συνδυασμούς, όπως lime green με lavender, marigold με baby pink και cobalt blue με έντονα floral στοιχεία. Η λογική του mix & match κυριάρχησε, αφήνοντας χώρο για διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους styling.

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Καθώς η συλλογή εξελισσόταν, η ρομαντική διάθεση έδινε τη θέση της σε πιο θεατρικές εμφανίσεις. Διάφανα mesh φορέματα απέκτησαν ογκώδεις neon taffeta όγκους στο πίσω μέρος, δημιουργώντας εντυπωσιακές σιλουέτες που ισορροπούσαν ανάμεσα στο delicate και το extravagant. Τα balloon pants εμφανίστηκαν σε shimmering pinstripes και pastel καρό, ενώ οι πιέτες έγιναν ένα ακόμη βασικό εργαλείο του Michele, δημιουργώντας sculptural tops που θύμιζαν ανθοδέσμες και έδιναν αρχιτεκτονική ένταση στα μακριά φορέματα.

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Το παιχνίδι με τις υφές και τις αναλογίες έκανε κάθε εμφάνιση να μοιάζει με ξεχωριστό κεφάλαιο. Η θηλυκότητα δεν παρουσιάστηκε με έναν μόνο τρόπο, αλλά μέσα από διαφάνειες, όγκους, κορσέδες, έντονα prints και διαφορετικές αποχρώσεις που συνυπήρχαν με τρόπο απρόβλεπτο αλλά απόλυτα ελεγχόμενο. Η Valentino του Michele δεν αναζητά την απόλυτη αρμονία, ενδιαφέρεται περισσότερο για την ομορφιά που προκύπτει όταν διαφορετικές ιδέες συναντιούνται.

velentino_ss_27 (20)

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Τα αξεσουάρ συνέχισαν αυτή την αφήγηση. Πολυεπίπεδα χρυσά κολιέ με πολύχρωμες πέτρες και heart-shaped charms έγιναν κεντρικό σημείο των looks, ενώ οι embellished knee-high μπότες έδωσαν ακόμη περισσότερη ένταση στις εμφανίσεις. Δεν λειτουργούσαν απλώς ως finishing touches, αλλά σαν πρωταγωνιστικά στοιχεία που μπορούσαν να αλλάξουν εντελώς τον χαρακτήρα ενός συνόλου.

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Όπως ένα βιβλίο μπορεί να ανοίξει έναν κόσμο που δεν γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι και η νέα συλλογή του Alessandro Michele στη Valentino μοιάζει να αφήνει επίτηδες χώρο για διαφορετικές ερμηνείες. Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να φορεθούν αυτά τα ρούχα, ούτε μία συγκεκριμένη γυναίκα στην οποία απευθύνονται. Υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικοί συνδυασμοί και αμέτρητες πιθανότητες.

https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Η Valentino Spring 2027 είναι, τελικά, μια συλλογή για τη δύναμη της φαντασίας. Ένα fashion story γεμάτο χρώμα, λάμψη, ρομαντισμό και θεατρικότητα, που αντιμετωπίζει το ντύσιμο σαν μια προσωπική αφήγηση. Και όπως συμβαίνει με κάθε καλό βιβλίο, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην πρώτη ματιά, αλλά σε όλα όσα ανακαλύπτεις όσο συνεχίζεις να το «διαβάζεις».

Κεντρική Εικόνα: @valentino

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