Beauty 05.10.2026

Paris Fashion Week 2027: Τα beauty trends που θα φορεθούν περισσότερο από ποτέ

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Οι κορυφαίες τάσεις ομορφιάς με εύκολα hair και make-up trends που εξασφαλίζουν μέγιστο στιλιστικό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ασημί glitter eyeliner για διακριτική λάμψη στα μάτια.
  • Έντονες χρωματικές σκιές σε πράσινο και μπλε στα βλέφαρα.
  • Τολμηρή πλάγια χωρίστρα που ξεκινά από το φρύδι.
  • Μαύρο κραγιόν ως statement για τις βραδινές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η΄Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 ολοκληρώθηκε, αφήνοντας παρακαταθήκη μια σειρά από beauty trends που επαναπροσδιορίζουν τα όρια ανάμεσα στην τολμηρή δημιουργικότητα και την καθημερινή πρακτικότητα. Στις φετινές πασαρέλες, οι κορυφαίοι οίκοι υψηλής ραπτικής και pret-a-porter απέδειξαν ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται να είναι προβλέψιμη, προσκαλώντας μας να πειραματιστούμε με ανατρεπτικά στοιχεία που αποπνέουν φρεσκάδα και δυναμισμό. Από τις πιο λεπτές, αστραφτερές πινελιές στα μάτια μέχρι τα πιο εξεζητημένα χτενίσματα, το μήνυμα της σεζόν είναι ξεκάθαρο: η ομορφιά λειτουργεί ως το απόλυτο εργαλείο προσωπικής έκφρασης, όπου καθεμία από εμάς μπορεί να υιοθετήσει εύκολα τα trends και να τα προσαρμόσει στο δικό της προσωπικό στιλ, πετυχαίνοντας μέγιστο αισθητικό αντίκτυπο με ελάχιστες, αλλά ουσιαστικές κινήσεις.

Μοντέλο παρουσιάζει το iconic jacket του οίκου Schiaparelli SS27 σε μια σύγχρονη εκδοχή, με λευκό παντελόνι και χρυσά αξεσουάρ.
https://schiaparelli.com/

Αυτό το μοναδικό μείγμα ανεπιτήδευτης γοητείας και avant-garde αισθητικής αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις επιλογές των μεγαλύτερων ονομάτων της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας, οι οποίοι έδωσαν έμφαση σε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Είτε πρόκειται για μια ανανεωμένη, δραματική χωρίστρα που αψηφά τους κλασικούς κανόνες είτε για χρωματικές εκρήξεις στα βλέφαρα και τα χείλη, οι τάσεις αυτές υπόσχονται να κυριαρχήσουν στα μελλοντικά street styles και τις βραδινές εξόδους. Ακολουθεί μια αναλυτική ακτινογραφία των πιο εντυπωσιακών beauty looks που ξεχώρισαν στο Παρίσι και ετοιμάζονται να καθορίσουν το τοπίο της ομορφιάς για το επόμενο καλοκαίρι.

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Ασημί eyeliner στον Dior

Ο Peter Philips, Creative and Image Director του μακιγιάζ Dior, επαναπροσδιόρισε τη λάμψη προσθέτοντας μια διακριτική αλλά απόλυτα εντυπωσιακή disco πινελιά στην εξωτερική γωνία των ματιών. Χρησιμοποιώντας ultra-glittery ασημί eyeliner, κατάφερε να φωτίσει το βλέμμα μινιμαλιστικά, αποδεικνύοντας ότι μια ανεπαίσθητη γραμμή αρκεί για να χαρίσει αιθέριο χαρακτήρα στο πρόσωπο.

eyeliner_asimi_dior
https://www.instagram.com/dior/

Χρωματιστά μάτια στον Givenchy

Ο οίκος Givenchy έφερε στο προσκήνιο έντονες, ζωντανές αποχρώσεις όπως το πράσινο και το μπλε, ντύνοντας τα βλέφαρα των μοντέλων σε απόλυτη αρμονία με τις χρωματικές εντάσεις των ρούχων. Αυτή η τολμηρή προσέγγιση μετατρέπει τη σκιά ματιών σε πρωταγωνιστή, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα υψηλής ραπτικής pop πινελιά στο συνολικό αποτέλεσμα.

https://www.givenchy.com/
https://www.givenchy.com/

Η νέα γενιά χωρίστρας στον Loewe

Ο κορυφαίος hair stylist Guido Palau ανέτρεψε τα δεδομένα του κλασικού hairstyling, προτείνοντας μια τολμηρή χωρίστρα στο πλάι που ξεκινάει προκλητικά από το τελείωμα του αντίθετου φρυδιού. Χωρίς measures και συμβιβασμούς, αυτή η γεωμετρική και δυναμική γραμμή ανανεώνει δραστικά το πρόσωπο και χαρίζει αμέσως edgy χαρακτήρα.

Ροζ ανταύγειες στην Isabel Marant

Για μια πιο νεανική και ανάλαφρη νότα, η Isabel Marant εισήγαγε διακριτικές ροζ τουφάρες κρυμμένες έξυπνα μέσα στο μήκος των μαλλιών. Η ροζ αυτή λεπτομέρεια, σε συνδυασμό με ένα απόλυτα ταιριαστό, γυαλιστερό lip gloss στα χείλη, δημιουργεί έναν ρομαντικό αλλά ταυτόχρονα cool συνδυασμό.

roz_mallia_isabella_marant
https://isabelmarant.com/

Μαύρο κραγιόν στον Schiaparelli

Η θρυλική Pat McGrath πήρε την τολμηρή απόφαση να καθιερώσει το μαύρο κραγιόν ως το απόλυτο statement για τις καλοκαιρινές νύχτες της επόμενης χρονιάς. Η επιλογή αυτή αποπνέει δυναμισμό, θεατρικότητα και μια ατmosφαιρική μυστηριόζητα που σπάει τα καθιερωμένα στερεότυπα του καλοκαιρινού μακιγιάζ.

schiaparelli_mavro_kragion
https://schiaparelli.com/

Το «Olsen truck» στον Balenciaga

Συνεχίζοντας μια τάση που αγαπήθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες σεζόν, ο οίκος Balenciaga επανέφερε την υπογραφή των αδελφών Olsen. Το τέχνασμα είναι απλό αλλά εξαιρετικά στιλάτο: τα μακριά μαλλιά κρύβονται επιμελώς μέσα από το κολάρο ή το ζιβάγκο των ρούχων, προσφέροντας αυτή την επιτηδευμένα ατημέλητη και cool στάση ζωής.

https://www.instagram.com/balenciaga/
https://www.instagram.com/balenciaga/

Εντατικό smoky eye στον Saint Laurent

Το εμβληματικό παριζιάνικο smoky eye επανασυστήνεται πιο τολμηρό και δραματικό από ποτέ, με τα σκούρα μαύρα pigments να απλώνονται πλατιά μέχρι τους κροτάφους. Το αποτέλεσμα είναι ένα επιβλητικό και ακαταμάχητα σαγηνευτικό βλέμμα που τραβάει όλα τα βλέμματα και αποπνέει αμείωτη αυτοπεποίθηση.

https://www.ysl.com/
https://www.ysl.com/

Κεντρική Εικόνα: Saint Laurent

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beauty beauty trends Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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