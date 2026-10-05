Fashion 05.10.2026

Ο οίκος Loewe επαναπροσδιορίζει το «American cool» μέσα από τη νέα SS27 συλλογή

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Η Loewe παρουσιάζει τη Spring/Summer 2027 συλλογή των Jack McCollough και Lazaro Hernandez, με έμπνευση από το αμερικανικό sportswear και το New England prep
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Loewe SS27 επαναπροσδιορίζει το "American cool" με ανατρεπτικό sportswear και ισπανική δεξιοτεχνία.
  • Η συλλογή αντλεί έμπνευση από το New England prep, παραμορφώνοντας κλασικά στοιχεία με προσωπική αισθητική.
  • Χρησιμοποιείται εξαιρετικό δέρμα για δημιουργία ρούχων και αξεσουάρ, όπως η νέα Puzzle Charm.
  • Η συλλογή εστιάζει στην ουσία των ρούχων, συνδυάζοντας αθλητισμό, θηλυκότητα και πολυτέλεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τη Spring/Summer 2027, οι co-creative directors της Loewe, Jack McCollough και Lazaro Hernandez, έδωσαν κυριολεκτικά μια διαφορετική διάσταση στην έννοια του fashion show. Στο προαύλιο του Château de Vincennes, όπου κάθε σεζόν στήνεται το χαρακτηριστικό προσωρινό λευκό σκηνικό των shows, δημιούργησαν ένα απόκοσμο θέατρο σε κυκλική διάταξη, σχεδιασμένο από το Casper Mueller Kneer Architects. Η διώροφη κατασκευή, φτιαγμένη από λευκά ικριώματα και καλυμμένη με ημιδιαφανές ύφασμα, παρέπεμπε σε ιστορικά θεατρικά κτίρια, από το Shakespeare’s Globe μέχρι τη La Scala.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Ωστόσο, η θεατρικότητα περιορίστηκε στο σκηνικό. Μετά από δύο σεζόν γεμάτες έντονες στρώσεις, inflatable πανωφόρια και μια αισθητική που συχνά κινούνταν στα όρια της υπερβολής, οι σχεδιαστές επέλεξαν αυτή τη φορά μια πιο καθαρή και συγκεντρωμένη προσέγγιση, φέρνοντας στο προσκήνιο το twisted American sportswear που χαρακτήρισε τη δουλειά τους στην Proenza Schouler και επαναπροσδιορίζοντάς το μέσα από την εξαιρετική τεχνική και την παραδοσιακή δεξιοτεχνία του οίκου Loewe.

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Το βασικό ερώτημα πίσω από τη συλλογή ήταν πώς αυτή η νέα γλώσσα της Loewe μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική γκαρνταρόμπα. Η απάντηση των McCollough και Hernandez ήταν να φέρουν τα ρούχα πιο κοντά στην καθημερινότητα, αλλά και πιο κοντά στη δική τους προσωπική αισθητική. Η συλλογή έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία και αντλεί έμπνευση από έναν πολύ συγκεκριμένο αμερικανικό κόσμο: την προσεγμένη, ελαφρώς εκκεντρική αισθητική του New England prep. Ο Jack McCollough πέρασε σημαντικά χρόνια κοντά στη Βοστώνη, ενώ οι 2 σχεδιαστές διατηρούν εδώ και χρόνια ένα σπίτι στα Berkshires.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Αυτές οι αναφορές μεταφράστηκαν σε μια σειρά από γνώριμα preppy codes, τα οποία όμως οι σχεδιαστές δεν άφησαν ποτέ ανέγγιχτα. Αντίθετα, τα παραμόρφωσαν και τα επανεξέτασαν με τον χαρακτηριστικό τους τρόπο. Τα κλασικά polo εμφανίστηκαν φορεμένα ανάποδα, οι καμπαρντίνες απέκτησαν oversized γιακάδες από υλικό που θυμίζει ρητίνη γυαλιών ηλίου, τα boat shoes εμφανίστηκαν με έντονα χρωματιστά κορδόνια, ενώ τα baseball caps φορέθηκαν ανάποδα, χαρίζοντας τόσο στα ανδρικά όσο και στα γυναικεία looks μια χαλαρή, σχεδόν ανέμελη αίσθηση που παραπέμπει στην αμερικανική pop culture.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η γοητεία της συλλογής: στην ικανότητα των δύο σχεδιαστών να παίρνουν κάτι απόλυτα αναγνωρίσιμο και να το μετατρέπουν σε κάτι καινούργιο. Η Loewe έδωσε στους Ισπανούς τεχνίτες της τη δυνατότητα να επανεφεύρουν τα κλασικά New England staples μέσα από το δέρμα, δημιουργώντας striped jackets και shirt dresses από εξαιρετικά λεπτό, ελαφρύ skived leather. Τα κομμάτια παραπέμπουν στην ανεπιτήδευτη πολυτέλεια μιας καλοκαιρινής ημέρας στο Cape Cod, όμως η επεξεργασία τους τα μεταφέρει ξεκάθαρα στον κόσμο της Loewe, όπου η τεχνική γίνεται πρωταγωνιστής.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Το ίδιο ισχύει και για τα molded plongé nappa trapèze dresses, τα οποία αποκτούν μια σχεδόν γλυπτική ποιότητα, αλλά και για τη νέα εκδοχή της εμβληματικής Puzzle bag. Η πρώτη Puzzle που παρουσιάζουν οι 2 σχεδιαστές για τον οίκο παίρνει μια πιο ανάλαφρη, East-West μορφή και μετατρέπεται σε ένα μικρό, ιδιαίτερο αξεσουάρ με την ονομασία Puzzle Charm.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Η δεξιοτεχνία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο δέρμα. Σε άλλα looks αποκτά μια πιο απαλή και παιχνιδιάρικη διάσταση, όπως στα slip dresses με κρόσσια από χάντρες, τα οποία μοιάζουν να έχουν εμπνευστεί από elongated basketball jerseys. Είναι μια ακόμη χαρακτηριστική αντίθεση της συλλογής: ο αθλητισμός συναντά τη θηλυκότητα, το αμερικανικό sportswear συναντά την ισπανική artisan παράδοση και τα καθημερινά staples αποκτούν μια σχεδόν couture αντιμετώπιση. Στο φινάλε, αυτή η διάθεση κορυφώνεται με ένα ζευγάρι jade-green shorts και ένα tangerine shift dress καλυμμένο με περίτεχνα, τρισδιάστατα λουλούδια. Τα εντυπωσιακά blooms λειτουργούν και ως ένας διακριτικός φόρος τιμής στο παρελθόν των σχεδιαστών, θυμίζοντας τα ζωηρά Hawaiian floral prints που είχαν παρουσιάσει στην ανοιξιάτικη συλλογή της Proenza Schouler το 2012.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Η Spring/Summer 2027 συλλογή της Loewe δείχνει τελικά μια διαφορετική πλευρά της νέας δημιουργικής κατεύθυνσης του οίκου. Αντί για το overload και την οπτική υπερβολή των προηγούμενων σεζόν, οι McCollough και Hernandez επιλέγουν να εστιάσουν περισσότερο στην ίδια την ουσία των ρούχων: στη σιλουέτα, στην κατασκευή, στην υφή και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν πραγματικά στη ζωή μιας γυναίκας ή ενός άνδρα. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που παραμένει αναγνωρίσιμα Loewe, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/
https://www.instagram.com/loewe/

Το αμερικανικό prep γίνεται πιο ανατρεπτικό, το sportswear αποκτά πολυτελή διάσταση και η ισπανική δεξιοτεχνία συναντά μια πολύ προσωπική εκδοχή της αμερικανικής γκαρνταρόμπας. Είναι μια πιο ώριμη, πιο καθαρή και τελικά πιο προσωπική πρόταση για τη Loewe, μια συλλογή που αποδεικνύει ότι μερικές φορές η πραγματική δημιουργική ένταση δεν βρίσκεται στην υπερβολή, αλλά στο να πάρεις κάτι οικείο και να το κάνεις ξανά συναρπαστικό.

Κεντρική Εικόνα: @loewe

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Loewe Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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