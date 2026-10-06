Jean Paul Gaultier SS27: Lingerie, όγκοι και ανατροπές στην πιο τολμηρή συλλογή

Από τα κωνικά σουτιέν και τα sculptural looks μέχρι τις folk αναφορές, ο Duran Lantink δίνει νέα ζωή στους εμβληματικούς κώδικες του Jean Paul Gaultier

Με μια ματιά Η συλλογή Jean Paul Gaultier SS27, υπό τον Duran Lantink, εστιάζει σε όγκους, οπτικές ψευδαισθήσεις και ανατροπές του σώματος.

Το lingerie αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, λειτουργώντας ως διακοσμητικό στοιχείο και παιχνιδιάρικη αναφορά στην ιστορία του οίκου.

Ο σχεδιαστής συνδυάζει ευρωπαϊκές λαϊκές παραδόσεις με club αισθητική, δημιουργώντας αντιθέσεις.

Η συλλογή υπογραμμίζει την ιδέα ότι η ταυτότητα δεν είναι σταθερή και τα ρούχα αλλάζουν ανάλογα με την οπτική γωνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που δεν λείπει ποτέ από τον κόσμο του Jean Paul Gaultier, αυτό είναι η διάθεση για παιχνίδι. Ο Duran Lantink, που βρίσκεται πλέον στο τιμόνι του εμβληματικού γαλλικού οίκου, φαίνεται πως έχει κατανοήσει απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία και τη μεταφέρει στη νέα συλλογή Spring/Summer 2027 με έναν τρόπο τολμηρό, θεατρικό και απολαυστικά απρόβλεπτο.

Μπροστά σε ένα front row γεμάτο λαμπερά ονόματα, ανάμεσά τους η Farida Khelfa, ο ίδιος ο Jean Paul Gaultier και η SZA, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή που επιστρέφει στα χαρακτηριστικά σύμβολα του οίκου, αλλά τα βλέπει μέσα από ένα νέο, πιο γλυπτικό πρίσμα. Ο όγκος, οι οπτικές ψευδαισθήσεις και η ανατροπή της παραδοσιακής εικόνας του σώματος βρίσκονται στο επίκεντρο.

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Ένα καφέ δερμάτινο αμάνικο γιλέκο αποκτά ενισχυμένους όγκους σε στήθος και ώμους, δημιουργώντας μια σχεδόν κυβιστική εκδοχή του γυναικείου σώματος. Σε άλλο look, ένα λευκό bodysuit με κάθετες λωρίδες μοιάζει περισσότερο με τρισδιάστατο γλυπτό παρά με συμβατικό ρούχο, ενώ ένα εντυπωσιακό καπέλο με 5 επίπεδα παραπέμπει στα θεατρικά headpieces που είχε φορέσει στο παρελθόν η Farida Khelfa και τα οποία ο Lantink ανακάλυψε ξανά μέσα από το αρχείο του οίκου.

Το σώμα ως καμβάς

Ο Duran Lantink αντιμετωπίζει τη μόδα ως έναν τρόπο να αλλάζει η ίδια η εικόνα του σώματος. Στη νέα συλλογή, τα ενισχυμένα σημεία, οι στρογγυλεμένες κατασκευές και οι υπερβολικές αναλογίες μετατρέπουν το tailoring σε κάτι που δεν περιορίζεται στις 2 διαστάσεις. Η ιδέα είναι το ρούχο να αποκτά διαφορετική υπόσταση ανάλογα με τη γωνία από την οποία το κοιτάζει κανείς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χώρος του show γέμισε με καθρέφτες, επιτρέποντας στο κοινό να βλέπει τις δημιουργίες από περισσότερες από μία πλευρές. Η συλλογή μοιάζει έτσι να υπενθυμίζει πως η εμφάνιση, όπως και η ταυτότητα, δεν έχει ποτέ μόνο μία όψη.

Τα iconic lingerie looks επιστρέφουν

Το lingerie αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και γίνεται ένα ακόμη μέσο για να επανεξετάσει ο σχεδιαστής τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και το ρούχο. Σε ένα μαύρο κοστούμι με ψηλό λαιμό, ένα οβάλ άνοιγμα στο στήθος αποκαλύπτει ένα δερμάτινο σουτιέν με ενισχυμένες, σχεδόν κοχυλωτές cups.

Η εικόνα φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό τις εμβληματικές δημιουργίες του Jean Paul Gaultier για τη Madonna και τα περίφημα κωνικά σουτιέν που φόρεσε στην «Blond Ambition Tour». Εδώ, ωστόσο, το lingerie δεν λειτουργεί απαραίτητα ως πρακτικό ένδυμα. Μετατρέπεται σε διακοσμητικό στοιχείο και σε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στην ιστορία του οίκου.

Η ίδια αισθητική συνεχίζεται σε ένα σύνολο σε γήινες αποχρώσεις με military επιρροές, όπου ένα cut-out αποκαλύπτει το δέρμα και ένα ochre bralette με έντονα, bullet bra-inspired cups μοιάζει να κοιτάζει προς τα πάνω. Η αναφορά στις pin-up φιγούρες της δεκαετίας του ’50 είναι εμφανής, αλλά περνά μέσα από τη χαρακτηριστική υπερβολή του Gaultier.

Από το μοναστήρι στο dance floor

Ο Lantink συνεχίζει να παίζει με την αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που αποκαλύπτεται και σε αυτό που παραμένει κρυφό. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της συλλογής, ένα midnight blue denim look συνδυάζεται με ασορτί bra, ενώ στο κεφάλι δεσπόζει μια αυστηρή καλύπτρα που θυμίζει μοναχικό ένδυμα.

Το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα σεμνό και προκλητικό: η θρησκευτική αναφορά βρίσκεται στο πάνω μέρος της σιλουέτας, ενώ το γυμνό σώμα γίνεται πρωταγωνιστής χαμηλότερα. Είναι ακριβώς αυτή η ανατροπή των συμβόλων που έχει κάνει τον οίκο Jean Paul Gaultier διαχρονικά ξεχωριστό.

Folk αναφορές με club αισθητική

Η συλλογή, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο παιχνίδι με το σώμα. Ο σχεδιαστής στρέφεται επίσης προς την ευρωπαϊκή λαϊκή παράδοση, αντλώντας αναφορές από την Αυστρία, τις Άλπεις και την Ολλανδία. Ποδιές, καρό πλισέ φούστες και φορέματα σε μπλε αποχρώσεις με μαντίλια δεμένα κάτω από το πηγούνι αποκτούν μια απρόσμενα σύγχρονη διάσταση. Κουδουνάκια και καμπάνες, floral κεντήματα, tartan μοτίβα, accordion πιέτες και έντονα βολάν συνθέτουν μια εικόνα που κινείται ανάμεσα στην παραδοσιακή φορεσιά και την αισθητική της νυχτερινής ζωής.

Και κάπως έτσι, το παρελθόν συναντά το club culture, η παράδοση την υπερβολή και η αυστηρότητα το παιχνίδι. Η συλλογή Spring/Summer 2027 μοιάζει να χτίζεται πάνω σε αντιθέσεις που δεν χρειάζεται να λυθούν, αντίθετα, υπάρχουν για να συνυπάρχουν.

Μια συλλογή χωρίς «μία» ταυτότητα

Πίσω από όλη αυτή την υπερβολή υπάρχει τελικά μια πιο ουσιαστική ιδέα: η ταυτότητα δεν είναι σταθερή. Τα ρούχα του Lantink αλλάζουν την εικόνα του σώματος, δημιουργούν νέες αναλογίες και μας αναγκάζουν να κοιτάξουμε τη μόδα από διαφορετική οπτική.«Όλοι έχουμε διαφορετικές ανάγκες σε διαφορετικές στιγμές. Κανείς δεν είναι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος», εξηγεί ο σχεδιαστής.

Και αυτή ακριβώς η σκέψη μοιάζει να συνοψίζει τη συλλογή. Ο Duran Lantink δεν επιχειρεί να δημιουργήσει μια γκαρνταρόμπα που υπαγορεύει πώς πρέπει να δείχνουμε. Δημιουργεί ρούχα που αλλάζουν ανάλογα με το πώς τα κοιτάμε, και, ίσως, μας θυμίζουν ότι ούτε εμείς χρειάζεται να χωράμε για πάντα σε μία μόνο εικόνα.

Κεντρική Εικόνα: @Jean Paul Gaultier

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