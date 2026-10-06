Celeb World 06.10.2026

Το παραμυθένιο ταξίδι του ζευγαριού: Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi σε μια μαγική απόδραση στην Ισλανδία

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Μετατρέποντας το άγριο τοπίο της Ισλανδίας στο απόλυτο σκηνικό για την οικογενειακή τους ευτυχία, οι δύο νέοι απολαμβάνουν στιγμές ηρεμίας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi έκαναν ένα ταξίδι στην Ισλανδία.
  • Η Millie Bobby Brown μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι στο Instagram.
  • Το ζευγάρι έκανε παρατήρηση φαλαινών, ψάρεμα και επισκέφτηκε καταρράκτες.
  • Το ταξίδι έγινε λίγο μετά την είδηση ότι υιοθέτησαν το δεύτερο παιδί τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι της νεότερης γενιάς του Hollywood που καταφέρνει σε κάθε του βήμα να αποπνέει αυθεντικό ρομαντισμό, αβίαστη φρεσκάδα και μια σπάνια αίσθηση συντροφικότητας, αυτό είναι αναμφίβολα η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi. Η 22χρονη δημοφιλής ηθοποιός και ο 24χρονος σύζυγός της αποφάσισαν να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, επιλέγοντας έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς και εντυπωσιακούς προορισμούς του πλανήτη. Το ερωτευμένο ζευγάρι ετοίμασε βαλίτσες για την πανέμορφη Ισλανδία, απολαμβάνοντας μια μοναδική απόδραση στη φύση μαζί με καλούς τους φίλους.

 

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Μέσα από μια σειρά από υπέροχα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Millie Bobby Brown στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, οι εκατομμύρια θαυμαστές της είχαν την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο μαγικό αυτό ταξίδι. Η ανάρτηση ξεκινά με μια άκρως τρυφερή φωτογραφία από μια ημερήσια βόλτα με σκάφος, όπου ο Jake Bongiovi τη φιλά γλυκά στο μέτωπο ενώ εκείνοι εξερευνούν τα παγωμένα νερά. Το άλμπουμ των διακοπών τους περιλαμβάνει επίσης λήψεις από εκδρομές για παρατήρηση φαλαινών, με το πτερύγιο μιας φάλαινας να δεσπόζει στο πλάνο, αποδεικνύοντας πόσο πολύ χάρηκαν την επαφή τους με την άγρια ζωή.

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«Βρείτε τους ανθρώπους σας και κρατήστε τους κοντά σας», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα για τη σημασία της ουσιαστικής συντροφικότητας στη ζωή μας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί του πάγου και του πυρός, το ζευγάρι δοκίμασε τις δυνάμεις του στο ψάρεμα, επισκέφθηκε επιβλητικούς καταρράκτες, ενώ σε μία από τις λήψεις ξεχωρίζει ένα καταπράσινο τοπίο στεφανωμένο από ένα φωτεινό ουράνιο τόξο. Ετοιμάσου να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την ξεχωριστή εξόρμηση, αλλά και τις χαρμόσυνες εξελίξεις που βιώνουν το τελευταίο διάστημα στην οικογενειακή τους ζωή.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Το ταξίδι μετά την υποδοχή του δεύτερου παιδιού τους

Η όμορφη αυτή απόδραση πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την είδηση ότι η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi μεγάλωσαν την οικογένειά τους, γινόμενοι γονείς για δεύτερη φορά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλέστηκε το περιοδικό People στις 17 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι υποδέχτηκε κρυφά το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο αγοράκι, μέσω της διαδικασίας της υιοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη, επίσης μέσω υιοθεσίας, τον Αύγουστο του 2025, χτίζοντας σταθερά και με πολλή αγάπη το δικό τους ζεστό σπιτικό.

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Jake Bongiovi Millie Bobby Brown Ισλανδία ταξίδι
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