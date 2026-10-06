Η Naomi Campbell και η «μάχη» της με τα μικρόβια στο Παρίσι – Δες το βίντεο

Το Παρίσι, παρά τις προκλήσεις των διαδηλώσεων που περιόριζαν τις μετακινήσεις, αποτέλεσε το σκηνικό για μια χαρακτηριστική εμφάνιση της Naomi Campbell, η οποία έδωσε μια ακόμη αφορμή για να μιλήσει κανείς για την έντονη φοβία της στα μικρόβια. Η παγκοσμίου φήμης μοντέλο, που είχε γίνει γνωστή για την ιδιαίτερη προσοχή της στην υγιεινή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη να χρησιμοποιήσει δημόσιο ποδήλατο ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

Η Naomi Campbell βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για την εβδομάδα μόδας, ωστόσο οι διαδηλώσεις που επικρατούσαν στην πόλη περιόρισαν δραστικά τις επιλογές μετακίνησης. «Έχω κολλήσει στο Παρίσι, είμαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε διαδηλώσεις, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω το ποδήλατο», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας την κατάσταση.

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Ωστόσο, η ιδέα της χρήσης ενός κοινόχρηστου ποδηλάτου δεν ήταν εύκολη για εκείνη. «Μου είναι αδύνατο να πάρω το ποδήλατο χωρίς τα γάντια μου», πρόσθεσε, τονίζοντας την αίσθηση δυσφορίας της. Όπως κατέγραψε και ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε, η Naomi Campbell προχώρησε σε ένα εξονυχιστικό καθαρισμό του ποδηλάτου, χρησιμοποιώντας αντισηπτικά μαντιλάκια σχεδόν σε ολόκληρη την επιφάνειά του, ενώ τα γάντια που φορούσε δεν έφυγαν στιγμή από τα χέρια της.

Η πρόκληση της ποδηλασίας και οι αθλητικές προτιμήσεις

Αφού κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» των μικροβίων, η Naomi Campbell αντιμετώπισε ένα δεύτερο ζήτημα: την ίδια την πράξη της ποδηλασίας. «Δεν ξέρω καν αν μπορώ να κάνω ποδήλατο, έχω να κάνω ποδήλατο χρόνια, εκτός αν ήταν στατικό», παραδέχτηκε, δείχνοντας την έλλειψη εξοικείωσης με την κίνηση.

O Dr. Bactéria orgulhoso! Naomi Campbell compartilhou um momento inusitado em Paris, neste sábado (3). A modelo fez questão de limpar bem uma bicicleta elétrica antes de sair para um passeio. 📹: @NaomiCampbell https://t.co/loOnSEnGd7 — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 3, 2026

Απευθυνόμενη στους συνοδούς της, εξέφρασε την έκπληξή της για την επιλογή του υποδήματός της: «Θεέ μου, αυτό δεν γίνεται, πού είναι τα αθλητικά μου; Σκόπευα να φορέσω τα αθλητικά μου σήμερα και εσείς μου είπατε να φορέσω παπούτσια». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προτίμησή της για πιο άνετα και αθλητικά σύνολα, ειδικά όταν πρόκειται για μια δραστηριότητα όπως η ποδηλασία.

Η Naomi Campbell έχει απασχολήσει τα μέσα στο παρελθόν για τις προφυλάξεις που λαμβάνει, όπως όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ταξίδευε με ειδική στολή προστασίας. Η πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι επιβεβαιώνει πως η αίσθηση της ασφάλειας και της καθαριότητας παραμένει πρωταρχικής σημασίας για εκείνη.

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