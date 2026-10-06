Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Το ανατρεπτικό promo πριν την πρεμιέρα στο NOX

Με μια ματιά Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή συνεργάζονται στο NOX με ανατρεπτικό promo.

Το βίντεο παραπέμπει στο "Telephone" Lady Gaga και Beyoncé, με χιούμορ και pop αισθητική.

Οι δύο τραγουδίστριες πρωταγωνιστούν σε ένα "crime story" με μαγειρική και "δηλητήριο".

Η συνεργασία τους στοχεύει να δώσει χαρακτήρα και προσωπικότητα από την αρχή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζονται να συναντηθούν για πρώτη φορά επί σκηνής στο NOX και, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους, μάλλον δεν πρόκειται να είναι μια συνηθισμένη μουσική συνύπαρξη. Οι δύο κορυφαίες ερμηνεύτριες επιστρατεύουν χιούμορ, pop αισθητική, κινηματογραφική εικόνα και αρκετή δόση… «εγκλήματος» σε ένα ευφάνταστο promo video, το οποίο δεν περνά απαρατήρητο.

Από τις πρώτες κιόλας σκηνές, οι αναφορές στο εμβληματικό «Telephone» της Lady Gaga και της Beyoncé είναι εμφανείς, με τις δύο Ελληνίδες σταρ να δίνουν τη δική τους, απολαυστικά ανατρεπτική εκδοχή σε ένα concept που συνδυάζει μαγειρική, δηλητήριο, κάμερες ασφαλείας και μια απρόσμενη συμφιλίωση. Και κάπως έτσι, η πολυαναμενόμενη συνεργασία της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή αποκτά από την πρώτη στιγμή το δικό της pop story.

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Η μεγάλη πρεμιέρα της συνεργασίας τους στο NOX έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου και οι δύο τραγουδίστριες φαίνεται πως θέλησαν να δώσουν από νωρίς το στίγμα όσων θα ακολουθήσουν. Αντί για μια κλασική ανακοίνωση, επέλεξαν ένα promo που μοιάζει περισσότερο με μικρού μήκους μουσικό βίντεο, αφήνοντας το κοινό να παρακολουθεί μια ιστορία με ανατροπές και αρκετές δόσεις χιούμορ. Στο επίκεντρο του βίντεο βρίσκονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, οι οποίες εμφανίζονται σε ένα άδειο εστιατόριο και αναλαμβάνουν να μαγειρέψουν η μία για την άλλη. Μόνο που η κατάσταση δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως θα περίμενες.

Οι δύο γυναίκες προσθέτουν κρυφά στα πιάτα τους «δηλητήριο» και άλλα επικίνδυνα υλικά, ενώ παράλληλα παρακολουθούν η μία τις κινήσεις της άλλης μέσα από κάμερες ασφαλείας. Το σκηνικό αποκτά έτσι μια έντονα θεατρική και camp διάθεση, θυμίζοντας χαρακτηριστικές στιγμές από το «Telephone» της Lady Gaga και της Beyoncé. Το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, που κυκλοφόρησε το 2010, έχει μείνει στην ιστορία της pop κουλτούρας για την υπερβολική αισθητική του, την κινηματογραφική αφήγηση, τα έντονα χρώματα και φυσικά τη συνεργασία δύο από τις μεγαλύτερες pop stars της εποχής. Στο promo της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή, η συγκεκριμένη αισθητική αποκτά ελληνική εκδοχή και προσαρμόζεται με χιούμορ στη νέα μουσική τους συνάντηση.

Το pop art μοντάζ, τα έντονα γκρο πλαν και τα σύμβολα κινδύνου ενισχύουν ακόμη περισσότερο το «crime story» που έχουν δημιουργήσει οι δύο τραγουδίστριες. Η νεκροκεφαλή, οι κάμερες ασφαλείας και οι ύποπτες κινήσεις γύρω από τα πιάτα δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει βγει από μια υπερβολικά στιλιζαρισμένη αστυνομική ιστορία. Και ενώ όλα δείχνουν πως η «κόντρα» ανάμεσα στις δύο πρωταγωνίστριες θα έχει άδοξο τέλος, η ιστορία παίρνει διαφορετική τροπή. Την τελευταία στιγμή, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή αφήνουν στην άκρη το επικίνδυνο σχέδιο και επιλέγουν να τσουγκρίσουν τα ποτήρια τους με κρασί. Το μήνυμα είναι σαφές: ό,τι κι αν προηγήθηκε, οι δύο τους είναι πλέον έτοιμες να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του NOX.

Η συνύπαρξη της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή αποτελεί μία από τις συνεργασίες που αναμένεται να συζητηθούν έντονα στη φετινή νυχτερινή Αθήνα. Οι δύο ερμηνεύτριες έχουν διαγράψει ξεχωριστές πορείες στο ελληνικό τραγούδι και η κοινή τους εμφάνιση δημιουργεί από μόνη της υψηλές προσδοκίες. Με το πρώτο promo, πάντως, έδειξαν πως δεν σκοπεύουν να περιοριστούν σε μια τυπική ανακοίνωση. Αντίθετα, φαίνεται πως θέλουν να δώσουν στη συνεργασία τους χαρακτήρα, εικόνα και προσωπικότητα ήδη από την πρώτη στιγμή.

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