Μουσική 06.10.2026

Ο ARGY γράφει ιστορία στο Βιετνάμ – Ο πρώτος DJ που εμφανίστηκε στο Independence Palace

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Η ιστορική εμφάνιση του ARGY στο Βιετνάμ συνδύασε ηλεκτρονική μουσική, 3D mapping, εντυπωσιακά lasers και fire show
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο ARGY έγινε ο πρώτος DJ που εμφανίστηκε στο Independence Palace του Βιετνάμ.
  • Πραγματοποιήθηκε ένα οπτικοακουστικό show με 3D mapping στην πρόσοψη του κτιρίου.
  • Το θέαμα περιλάμβανε επίσης laser show και fire show.
  • Η εμφάνιση συνδύασε ηλεκτρονική μουσική με ιστορικό χώρο και ειδικά εφέ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένας τρόπος να συνδυάσεις την ηλεκτρονική μουσική με ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Βιετνάμ, τότε ο ARGY μόλις τον έκανε πραγματικότητα. Ο Έλληνας DJ και παραγωγός βρέθηκε στο ιστορικό Independence Palace, σε μια εμφάνιση που ξεχωρίζει όχι μόνο για το εντυπωσιακό θέαμα, αλλά και για τον συμβολισμό της, καθώς έγινε ο πρώτος DJ που εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο ιστορικό κτίριο.

https://www.instagram.com/argy/
https://www.instagram.com/argy/

Μαζί με τη Neworld, ο ARGY παρουσίασε ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό show, μετατρέποντας την πρόσοψη του Independence Palace σε μια τεράστια επιφάνεια προβολής. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, όπου η μουσική συνάντησε το 3D mapping, τα lasers και τη φωτιά.

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Η συγκεκριμένη εμφάνιση του ARGY αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς λόγω του χώρου. Το Independence Palace αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του Βιετνάμ και αυτή τη φορά απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Αντί να λειτουργεί απλώς ως ιστορικό τοπόσημο, έγινε το επίκεντρο ενός σύγχρονου μουσικού και visual show. Ο ARGY ήταν ο πρώτος DJ που εμφανίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη: ηλεκτρονική μουσική μπροστά από ένα ιστορικό κτίριο και μια ολόκληρη παραγωγή σχεδιασμένη γύρω από την αρχιτεκτονική του.

Ένας Έλληνας DJ ανεβάζει τη διάθεση του κοινού σε μια μεγάλη συναυλία με εντυπωσιακά εφέ φωτισμού.
https://www.instagram.com/argy/

Το ιδιαίτερο στοιχείο του show ήταν το 3D mapping. Η πρόσοψη του Independence Palace χρησιμοποιήθηκε ως ένας τεράστιος καμβάς, πάνω στον οποίο ξεδιπλώθηκε το visual μέρος της παραγωγής. Οι εικόνες προσαρμόστηκαν στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η ίδια η κατασκευή μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια σου. Έτσι, η εμφάνιση του ARGY δεν περιορίστηκε σε ένα DJ set. Η μουσική αποτέλεσε τη βάση για ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό θέαμα, με τη Neworld να συμβάλλει στη δημιουργία μιας εμπειρίας που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή.

Όσο εντυπωσιακό κι αν ήταν το 3D mapping, το show δεν σταμάτησε εκεί. Η συνέχεια περιλάμβανε ένα μεγάλο laser show, με τις δέσμες φωτός να προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην εικόνα. Η παραγωγή κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό fire show, δίνοντας στο φινάλε ακόμη περισσότερη ενέργεια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα θέαμα που συνδύασε μουσική, αρχιτεκτονική, φωτισμό και ειδικά εφέ, δημιουργώντας μια εμπειρία που μπορούσες να παρακολουθήσεις σχεδόν σαν κινηματογραφική σκηνή.

Ένας DJ παίζει μουσική μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος, ενώ καπνός ανεβαίνει στον αέρα κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
https://www.instagram.com/argy/

Η συνεργασία του ARGY με τη Neworld έδωσε στο event έναν έντονα visual χαρακτήρα. Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς να στηθεί ένα ακόμη μεγάλο μουσικό event, αλλά να δημιουργηθεί μια παραγωγή που θα αξιοποιούσε το ίδιο το Independence Palace. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το συγκεκριμένο show να ξεχωρίζει. Από την πρώτη εικόνα του 3D mapping μέχρι το laser και το fire show, όλα λειτουργούν σαν κομμάτια μιας ενιαίας παραγωγής.

https://www.instagram.com/argy/
https://www.instagram.com/argy/

Για τον ARGY, η εμφάνιση στο Independence Palace αποτελεί μια ακόμη σημαντική στιγμή σε μια διεθνή πορεία που τον έχει οδηγήσει σε διαφορετικές σκηνές και χώρες. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στη μουσική. Βρίσκεται στο γεγονός ότι ο ARGY έγινε ο πρώτος DJ που εμφανίστηκε στο Independence Palace, συνδέοντας την ηλεκτρονική μουσική με ένα ιστορικό σημείο του Βιετνάμ και παρουσιάζοντας ένα show που σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάσει τόσο από τη σκηνή όσο και μέσα από την κάμερα.

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