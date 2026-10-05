Μουσικά Νέα 05.10.2026

Ed Sheeran: Ποιος πήρε τη θέση του Macklemore στην περιοδεία «The Loop Tour»

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Ο πρώην frontman των The Fray, Isaac Slade, ανέλαβε τον ρόλο του support act στην περιοδεία του Ed Sheeran στην Ατλάντα, μετά την αποχώρηση του Macklemore
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Isaac Slade, πρώην τραγουδιστής των The Fray, αντικατέστησε τον Macklemore στην περιοδεία «The Loop Tour» του Ed Sheeran.
  • Ο Macklemore αποχώρησε από την περιοδεία, γεγονός που οδήγησε και στην αποχώρηση άλλων καλλιτεχνών.
  • Ο Ed Sheeran και ο Isaac Slade είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, ερμηνεύοντας μαζί το τραγούδι «How to Save a Life».
  • Ο Slade σχολίασε την ανάγκη για κατανόηση και κοινό έδαφος σε έναν διχασμένο κόσμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η περιοδεία «The Loop Tour» του Ed Sheeran βρήκε έναν νέο καλλιτέχνη για να ανοίγει τις συναυλίες του, και συγκεκριμένα στην Ατλάντα, ο Isaac Slade, ο πρώην τραγουδιστής του δημοφιλούς συγκροτήματος The Fray, ανέλαβε αυτόν τον ρόλο. Η εμφάνισή του σηματοδότησε την επανέναρξη της περιοδείας μετά από μια περίοδο απουσίας, κατά την οποία ο Sheeran είχε εμφανιστεί χωρίς support act.

https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Η αρχική λίστα των υποστηρικτικών καλλιτεχνών για την περιοδεία του Ed Sheeran περιλάμβανε ονόματα όπως ο Macklemore, ο Finneas, ο Aaron Rowe και ο Lukas Graham. Ωστόσο, ο Macklemore αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την περιοδεία, ένα γεγονός που οδήγησε και στην αποχώρηση άλλων καλλιτεχνών. Στις 19 Σεπτεμβρίου, στην Φιλαδέλφεια, ο Sheeran εμφανίστηκε χωρίς support act, για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του Macklemore. Οι συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί στη Μασαχουσέτη ακυρώθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών, δίνοντας στον Sheeran επιπλέον χρόνο για να βρει έναν νέο καλλιτέχνη για να τον συνοδεύσει.

Διάβασε επίσης: Ed Sheeran: Ξεκαθαρίζει τη θέση του για την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του

Λίγο πριν τη συναυλία της Ατλάντα, έγινε γνωστό ότι ο Ed Sheeran θα ανέβαινε στη σκηνή πιο κοντά στην συνηθισμένη του ώρα έναρξης, καθώς ένας καλλιτέχνης, η ταυτότητα του οποίου δεν είχε αποκαλυφθεί, είχε αναλάβει το ρόλο του support act. Αυτός ο καλλιτέχνης αποδείχθηκε ότι ήταν ο Isaac Slade, ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής και βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος The Fray από το 2002 έως το 2022. Ο Slade είχε ξεκινήσει την πρώτη του σόλο περιοδεία στα τέλη του 2025.

https://www.instagram.com/teddysphotos/
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Μια προηγούμενη συνεργασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ed Sheeran και ο Isaac Slade είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του “The Loop Tour” στο Τορόντο, ο Sheeran είχε καλέσει τον Slade στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το τραγούδι των The Fray, «How to Save a Life». Τώρα, αναλαμβάνοντας τη θέση του Macklemore, ο Slade μίλησε για την ανάγκη εύρεσης κοινού εδάφους και κατανόησης σε έναν διχασμένο κόσμο.

Ο Isaac Slade σχολίασε την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση, αναφέροντας: «Όλοι φαίνεται να παίρνουν πλευρές σε αυτόν τον κόσμο και αυτό είναι καλό. Αυτό που συμβαίνει εκεί [στη Γάζα] είναι λάθος, αλλά αν πρόκειται να το ξεπεράσουμε, θα χρειαστούμε ανθρώπους να κάνουν ένα βήμα προς το μέσο, προς το κοινό έδαφος». Επεσήμανε επίσης ότι «η ειρήνη δεν είναι η έλλειψη σύγκρουσης. Η ειρήνη δεν είναι ένας λευκός καμβάς που πρέπει να φυλάσσουμε και να είμαστε ευγενικοί. [Η ειρήνη] περιέχει αρκετή ομορφιά, αρκετή τραγωδία, αρκετή θλίψη, αρκετή χαρά και ζωή αν μάθουμε να την ενσωματώνουμε και να κρατάμε ο ένας τον άλλον σε ισορροπία. Θα βρούμε έναν τρόπο να το ξεπεράσουμε αυτό μαζί».

Ο Ed Sheeran παίζει κιθάρα, μετά τη δωρεά των 2 εκατομμυρίων δολαρίων που προκάλεσε συζητήσεις.
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Η περιοδεία του Ed Sheeran συνεχίζεται στις 10 Οκτωβρίου στην Ινδιανάπολη. Παραμένει ασαφές εάν ο Isaac Slade θα συνεχίσει να συνοδεύει τον Sheeran σε αυτή τη συναυλία ή αν θα υπάρξει κάποιος άλλος “ειδικός καλεσμένος”.

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