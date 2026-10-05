Μουσική 05.10.2026

BTS: «Επίτιμοι προσκεκλημένοι» της Μπογκοτά – Η τιμητική διάκριση που τους απονεμήθηκε

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Οι BTS απέκτησαν έναν ιδιαίτερο τίτλο στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, σε μια αναγνώριση που αποτυπώνει το πόσο μακριά έχει φτάσει πλέον η K-pop
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι BTS ανακηρύχθηκαν «επίτιμοι προσκεκλημένοι» της Μπογκοτά, Κολομβία.
  • Η διάκριση απονεμήθηκε από τον δήμαρχο της Μπογκοτά, με αφορμή την έναρξη της περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική.
  • Η τιμή αναγνωρίζει τη συμβολή των BTS στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της κορεατικής μουσικής και πολιτισμού.
  • Η διάκριση υπογραμμίζει την επιρροή του συγκροτήματος στις νεότερες γενιές παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS δεν χρειάζονται πλέον ιδιαίτερες συστάσεις για να αποδείξουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η επιρροή της K-pop, όμως κάθε νέα διάκριση έρχεται να προσθέσει ακόμη μία ψηφίδα σε μια διαδρομή που εδώ και χρόνια ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Αυτή τη φορά, το παγκόσμιο φαινόμενο από τη Νότια Κορέα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στην Κολομβία, καθώς τα επτά μέλη του συγκροτήματος ορίστηκαν «επίτιμοι προσκεκλημένοι» της Μπογκοτά. Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε με αφορμή την έναρξη της περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική και αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση της διεθνούς απήχησης που έχει αποκτήσει το συγκρότημα από το ντεμπούτο του το 2013. Αν παρακολουθείς την πορεία των BTS, εύκολα αντιλαμβάνεσαι ότι η συγκεκριμένη τιμή δεν αφορά μόνο τη μουσική τους παρουσία, αλλά και την ευρύτερη πολιτιστική επιρροή που έχουν ασκήσει, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.

Τα μέλη των BTS ποζάρουν με κοστούμια σε λευκό φόντο, σηματοδοτώντας την αναμονή των ARMYs για την επιστροφή τους.
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, BigHit Music, ο τίτλος των «επίτιμων προσκεκλημένων» απονεμήθηκε στα επτά μέλη των BTS από τον δήμαρχο της Μπογκοτά, πρωτεύουσας της Κολομβίας. Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη συμβολή του συγκροτήματος στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της κορεατικής μουσικής και του πολιτισμού, αλλά και με την επιρροή που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στις νεότερες ηλικίες.

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Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης διάκρισης. Οι BTS ξεκίνησαν την πορεία τους το 2013 και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να μετατρέψουν την K-pop από ένα μουσικό ρεύμα με ισχυρή παρουσία στην Ασία σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Η μουσική τους, η αισθητική τους και η σχέση που έχουν δημιουργήσει με το κοινό τους έδωσαν στο συγκρότημα μια θέση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης pop επιτυχίας.

Οι BTS στη σκηνή με εντυπωσιακά κόκκινα φώτα, γιορτάζοντας την επιτυχία του «ARIRANG» στο Spotify.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τιμή από τη Μπογκοτά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την έναρξη της περιοδείας των BTS στη Λατινική Αμερική. Η παρουσία τους στην περιοχή αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μια διεθνή διαδρομή που έχει φέρει την κορεατική μουσική πιο κοντά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες και ηπείρους. Παράλληλα, η αναφορά στην επιρροή των BTS στις νεότερες γενιές δείχνει πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον τη δημοφιλή μουσική. Ένα συγκρότημα δεν χρειάζεται να προέρχεται από τις παραδοσιακά ισχυρές αγορές της δυτικής μουσικής βιομηχανίας για να αποκτήσει παγκόσμια απήχηση. Οι BTS αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας εποχής, στην οποία η μουσική μπορεί να ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από τα σύνορα και τις γλώσσες.

Τα μέλη των BTS ποζάρουν για τη νέα τους συναυλία και το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο Netflix.
www.instagram.com/bts.bighitsoffiicial

Η διάκριση της Μπογκοτά έρχεται, λοιπόν, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τους BTS. Η περιοδεία τους στη Λατινική Αμερική ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή διεθνή πορεία τους, ενώ ο τίτλος των «επίτιμων προσκεκλημένων» προσθέτει έναν διαφορετικό συμβολισμό στην παρουσία τους στην περιοχή. Από το 2013 μέχρι σήμερα, οι BTS έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια σχέση με το κοινό τους που ξεπερνά την απλή κατανάλωση μουσικής. Η επιρροή τους στις νεότερες γενιές και η συμβολή τους στη διεθνή προβολή της κορεατικής μουσικής και του πολιτισμού αποτελούν πλέον μέρος της δημόσιας εικόνας τους. Και η απόφαση της Μπογκοτά να τους τιμήσει επίσημα έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή τη διάσταση της πορείας τους.

Τα μέλη των BTS σε σκηνική εμφάνιση, γιορτάζοντας την επιτυχία του τραγουδιού «ARIRANG» στο Spotify.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ώρα που η K-pop συνεχίζει να διευρύνει την παγκόσμια παρουσία της, οι BTS παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του είδους. Η νέα τους τιμητική διάκριση στην Κολομβία δεν είναι απλώς ένας ακόμη τίτλος στο ενεργητικό τους, αλλά μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η μουσική τους έχει συνδεθεί με μια ολόκληρη γενιά ακροατών και έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο διεθνούς εικόνας για τον κορεατικό πολιτισμό.

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