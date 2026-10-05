Η Shakira κατέκτησε και το Amazon Music – Το ρεκόρ που έσπασε στη Μαδρίτη

Η Shakira κατέγραψε την πιο δημοφιλή ζωντανή μετάδοση από γυναίκα καλλιτέχνη στην πλατφόρμα, με μια εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Με μια ματιά Η Shakira κατέχει το ρεκόρ της πιο δημοφιλούς ζωντανής μετάδοσης από γυναίκα καλλιτέχνη στο Amazon Music.

Η συναυλία της στη Μαδρίτη, μέρος της περιοδείας «Las Mujeres Ya No Lloran», προσέλκυσε πάνω από 50.000 θεατές.

Η Dua Lipa εμφανίστηκε ως έκπληξη, τραγουδώντας μαζί με τη Shakira το "Antología".

Η ζωντανή μετάδοση εντάσσεται στην καμπάνια του Amazon Music «Women Shaping Latin Music». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Amazon Music. Η πρόσφατη συναυλία της στη Μαδρίτη, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2026, αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή ζωντανή μετάδοση στην ιστορία του Amazon Music για γυναίκα καλλιτέχνη. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε η πλατφόρμα την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση της Κολομβιανής σούπερ σταρ.

Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 12ήμερης περιοδείας της Shakira στην ισπανική πρωτεύουσα, με τίτλο «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour». Η καλλιτέχνης επέλεξε να δώσει μια σειρά από συναυλίες σε ένα ειδικά κατασκευασμένο, προσωρινό στάδιο, το «Shakira Stadium», εντός του συγκροτήματος Iberdrola Music. Η πρώτη συναυλία της residency πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου.

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Μια έκπληξη επί σκηνής

Πέρα από το αναμενόμενο πρόγραμμα, που περιλάμβανε αγαπημένα τραγούδια από τις τρεις δεκαετίες της καριέρας της, η συναυλία της 3ης Οκτωβρίου είχε μια μοναδική έκπληξη. Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Shakira για να ερμηνεύσουν μαζί την ακουστική εκδοχή του τραγουδιού “Antología”. Το κομμάτι αυτό προέρχεται από το άλμπουμ της Shakira του 1997, «Pies Descalzos», και η συνεργασία τους αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, με τη Shakira να δηλώνει πως «αυτό ακριβώς έλειπε από αυτή την περιοδεία».

Η Shakira εξέφρασε τη μεγάλη της τιμή και χαρά που τραγούδησε ένα τόσο σημαντικό για εκείνη τραγούδι, με μια καλλιτέχνιδα που θαυμάζει και αγαπά παγκοσμίως. Η παρουσία της Dua Lipa στη σκηνή, μπροστά σε ένα κοινό άνω των 50.000 θεατών, αλλά και μπροστά σε όσους παρακολουθούσαν μέσω livestream, προκάλεσε ενθουσιασμό. Η ζωντανή μετάδοση ήταν διαθέσιμη μέσω του Amazon Music, του Prime Video και του Twitch, επιτρέποντας σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

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Μετά τη συναυλία, η Dua Lipa μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της μέσω Instagram, γράφοντας στα Ισπανικά: «Ένιωσα ότι ήμασταν ένα – εσύ, εγώ και το κοινό. Είμαι τόσο ευγνώμων που κρατώ μαζί μου μια τόσο όμορφη ανάμνηση!».

Η εκστρατεία «Women Shaping Latin Music»

Η ζωντανή μετάδοση της συναυλίας της Shakira από το Amazon Music εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας του streamer για το 2026, «Women Shaping Latin Music». Η καμπάνια αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τις γυναίκες καλλιτέχνιδες, τους ήχους και τα πολιτισμικά κινήματα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη λατινοαμερικανική μουσική σκηνή. Η επιτυχία της Shakira αποτελεί απόδειξη της διαρκούς επιρροής της και της ικανότητάς της να παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

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Η Shakira, με την πολυετή της καριέρα και τα πολυάριθμα επιτυχημένα άλμπουμ και singles, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής. Η ικανότητά της να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, όπως η pop, η λάτιν και η ροκ, μαζί με την αισθαντική της φωνή και τις δυναμικές της εμφανίσεις, την έχουν καταστήσει αγαπητή σε ένα ευρύ φάσμα κοινού. Η πρόσφατη αυτή διάκριση στο Amazon Music επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη της δύναμη και την προσαρμοστικότητά της στις νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες.

Η εμφάνιση της Shakira στη Μαδρίτη, πέρα από το ρεκόρ που σημείωσε, προσέφερε μια αξέχαστη εμπειρία στους χιλιάδες θαυμαστές της, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει μια από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

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