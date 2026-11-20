Οι Blondie κυκλοφορούν το single «Come back home», προοικονομώντας την δισκογραφική τους δουλειά που αναμένεται στις αρχές του 2027

Με μια ματιά Οι Blondie κυκλοφορούν το νέο single «Come back home» από το επερχόμενο album «High Noon».

Το «High Noon» είναι το πρώτο album τους μετά από 9 χρόνια και θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια.

Το single «Come back home» έχει ατμόσφαιρα νοσταλγίας και γλυκιάς μελαγχολίας, με σύνθεση από τις Lucius.

Στο album συμμετέχουν και άλλοι μουσικοί, ενώ περιλαμβάνεται και επανεκτέλεση τραγουδιού του Jimmy Destri. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Blondie, ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, επανέρχονται δυναμικά με το νέο τους τραγούδι «Come back home». Η κυκλοφορία του single, που έγινε διαθέσιμο στις 20 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα, καθώς αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο album τους, «High Noon». Το «High Noon», το οποίο αναμένεται στις 26 Φεβρουαρίου 2027, έρχεται 9 χρόνια μετά το «Pollinator» (2017), σηματοδοτώντας την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των Blondie μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Το «Come back home» χαρακτηρίζεται από μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας και γλυκιάς μελαγχολίας, συνδυασμένη με μια αισιόδοξη, φωτεινή μελωδική προσέγγιση. Οι στίχοι εκφράζουν την έντονη επιθυμία για επιστροφή σε οικείους τόπους και την αίσθηση της απόστασης, θεματικές που προκύπτουν από την εμπειρία της συνεχούς περιπλάνησης και περιοδειών. Η σύνθεση του τραγουδιού ανήκει στις Jess Wolfe και Holly Laessig, γνωστές από το αμερικανικό συγκρότημα Lucius. Οι δύο δημιουργοί, οι οποίες συμμετέχουν και στα φωνητικά, ενσωματώνουν τις χαρακτηριστικές τους αρμονίες, συμπληρώνοντας ιδανικά την ερμηνεία της Debbie Harry.

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Οι Wolfe και Holly Laessig αποκάλυψαν ότι η έμπνευση για το «Come Back Home» προήλθε από τη συναισθηματική κόπωση που βιώνει κανείς μετά από παρατεταμένη απουσία από το σπίτι, καθώς και τις επιπτώσεις της διαρκούς μετακίνησης στις ανθρώπινες σχέσεις. Αρχικά, το τραγούδι προοριζόταν για τις ίδιες, όμως τελικά κατέληξε στους Blondie. Οι 2 καλλιτέχνιδες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία, αναφέροντας πως μεγάλωσαν θαυμάζοντας τη Debbie Harry ως ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία πρότυπα της punk, rock και disco σκηνής, αναγνωρίζοντας την ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει συνεχώς την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Μουσικές αναφορές και συνδέσεις

Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Blondie, Chris Stein, συνέκρινε την ατμόσφαιρα του «Come Back Home» με αυτή του «Down to the River to Pray», όπως έγινε γνωστό από την ερμηνεία της Alison Krauss στην ταινία «O Brother, Where Art Thou?» (2000). Ο Chris Stein τόνισε την υποβλητική, σχεδόν πνευματική ποιότητα του νέου τραγουδιού, η οποία απορρέει από τη λιτότητα και τη συγκρατημένη του έκφραση.

Το «Come back home» διαδέχεται το «Spectral Eyes», το πρώτο single από το «High Noon», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2026. Το «Spectral Eyes» υπογράφει ο Johnny Marr, πρώην κιθαρίστας των The Smiths, σηματοδοτώντας την επιστροφή των Blondie με νέο υλικό μετά από μακρά περίοδο.

Το «High Noon» και η κληρονομιά των Blondie

Το επερχόμενο album «High Noon» θα περιλαμβάνει συνολικά 13 τραγούδια, αναδεικνύοντας τη δημιουργική πολυμορφία του συγκροτήματος. Στη δισκογραφική αυτή δουλειά συμμετέχουν και άλλοι καταξιωμένοι μουσικοί, όπως ο Glen Matlock των Sex Pistols στο τραγούδι «Sleepwalking». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επανεκτέλεση του «Little Metal Drummer», ενός τραγουδιού που είχε αρχικά ηχογραφηθεί από τον Jimmy Destri για το προσωπικό του ντεμπούτο το 1981, με τη συμμετοχή της Debbie Harry και του ιδρυτικού drummer Clem Burke. Η συμπερίληψη του τραγουδιού στο νέο album αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, συνδέοντας τη σημερινή δημιουργική πορεία των Blondie με τη μουσική κληρονομιά του Clem Burke, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025.

Η Debbie Harry χαρακτήρισε το «High Noon» ως ένα αυθεντικό album των Blondie, που συνδυάζει τις ποικίλες επιρροές και τις μουσικές περιόδους του συγκροτήματος, δημιουργώντας κάτι νέο και σύγχρονο. Τα νέα τραγούδια, όπως τόνισε, έχουν τις ρίζες τους στο παρόν και αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα και τις εμπειρίες των μελών του συγκροτήματος σήμερα.

Με το «Come Back Home», οι Blondie αναδεικνύουν μια πιο τρυφερή και εσωστρεφή πλευρά της μουσικής τους, προσφέροντας ένα τραγούδι που συνδέει το παρελθόν και το παρόν ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της αμερικανικής new wave σκηνής.

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