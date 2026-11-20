Με μια ματιά Ειδική επετειακή έκδοση του άλμπουμ «Stoney» του Post Malone θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου.

Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει 8 ακυκλοφόρητα τραγούδια, ένα εκ των οποίων είναι συνεργασία με τον Leon Thomas.

Ο Post Malone θα δώσει επετειακή συναυλία «Stoney 10th Anniversary – Live at The Palladium» στις 9 Δεκεμβρίου.

Η κυκλοφορία σηματοδοτεί επιστροφή του καλλιτέχνη στον hip-hop ήχο που τον καθιέρωσε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Post Malone γιορτάζει μια σημαντική επέτειο στην καριέρα του, συμπληρώνοντας 10 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Stoney». Για να τιμήσει αυτήν την περίσταση, ο καλλιτέχνης ετοιμάζει μια ειδική επετειακή έκδοση του δίσκου, η οποία θα περιλαμβάνει 8 έως πρότινος ακυκλοφόρητα τραγούδια. Η κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στους θαυμαστές του μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνιο υλικό.

Το «Stoney», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2016, αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για την εκτόξευση του Post Malone στη διεθνή μουσική σκηνή. Ο δίσκος περιέχει τρία από τα μεγαλύτερα hits του, τα «White Iverson», «Congratulations» και «I Fall Apart». Η επιτυχία αυτών των τραγουδιών είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς έχουν λάβει την πιστοποίηση «διαμάντι» από την Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ (RIAA), έχοντας ξεπεράσει τις δέκα εκατομμύρια πιστοποιημένες μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες η καθεμία.

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Η επετειακή έκδοση του «Stoney» δεν θα είναι απλώς μια επανάληψη του αρχικού άλμπουμ, αλλά θα εμπλουτιστεί με νέο περιεχόμενο. Ανάμεσα στα οκτώ νέα κομμάτια, θα συμπεριλαμβάνεται και μια συνεργασία του Post Malone με τον Leon Thomas, η οποία παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με την επανακυκλοφορία του άλμπουμ, ο Post Malone ετοιμάζει μια μοναδική, επετειακή συναυλία με τίτλο «Stoney 10th Anniversary – Live at The Palladium». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στους θαυμαστές του μια ιδιαίτερη εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, από τις 18 έως τις 19 Νοεμβρίου, με την ώρα Ειρηνικού. Δεν θα υπάρξει γενική πώληση εισιτηρίων, καθιστώντας την απόκτηση εισιτηρίων μια διαδικασία αποκλειστικά μέσω αίτησης.

Αυτή η κίνηση του Post Malone σηματοδοτεί μια επιστροφή στις μουσικές του ρίζες. Ήδη από τον Ιούλιο, ο καλλιτέχνης είχε προϊδεάσει τους θαυμαστές του για την πρόθεσή του να επιστρέψει στον hip-hop ήχο που χαρακτήρισε τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Μέσω των social media, είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από ακυκλοφόρητα τραγούδια, αφήνοντας να εννοηθεί η επερχόμενη στροφή του.

Τον Οκτώβριο, ο Post Malone έδωσε μια επιπλέον ένδειξη για τα μελλοντικά του σχέδια, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram. Στο φόντο της εικόνας, διακρινόταν ένας λευκός πίνακας με τη λίστα τραγουδιών του επερχόμενου άλμπουμ. Με το χαρακτηριστικό του χιουμοριστικό ύφος, απευθύνθηκε στους θαυμαστές του: «Ευχές για τις γιορτές, σπασικλάκια… Σχεδόν τελειώσαμε με αυτό το διαολεμένο πράγμα! Συγγνώμη που παίρνει τόσο πολύ χρόνο… Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη μουσική δουλειά. Είμαστε τόσο περήφανοι για όσα δημιουργήσαμε… Έρχεται ένας σκασμός τραγούδια! Υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά δεν θα χρειαστούν τρία χρόνια… Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να θυμάστε ότι είστε φοβεροί».

Η πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του Post Malone, «F-1 Trillion», σηματοδότησε μια στροφή προς την κάντρι μουσική, ένα είδος που εξερεύνησε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το εγχείρημα αυτό γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τον δίσκο να κατακτά την πρώτη θέση του Billboard 200. Ωστόσο, η αναγνώριση του Post Malone ήρθε αρχικά μέσα από τον μοναδικό συνδυασμό pop και hip-hop στοιχείων που χαρακτηρίζει τόσο το «Stoney» όσο και το «beerbongs & bentleys» του 2018.

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