Ο Macklemore κυκλοφορεί τραγούδι για την ειρήνη και διαθέτει όλα τα έσοδα για τη στήριξη μητέρων και παιδιών στη Γάζα

Με μια ματιά Ο Macklemore κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Where is our love» με μήνυμα ειρήνης.

Το τραγούδι αναφέρεται σε συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, με εικόνες από τη Γάζα.

Ο Macklemore κριτικάρει τη βία, την καταπίεση και την κοινωνική αδιαφορία, ζητώντας αλληλεγγύη.

Όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν σε οργανισμό υποστήριξης μητέρων και παιδιών στη Γάζα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Macklemore επιστρέφει με νέα μουσική και ένα τραγούδι που έχει έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Ο Αμερικανός rapper κυκλοφόρησε το «Where is our love», ένα κομμάτι που συνοδεύεται από music video και αποτελεί μια έκκληση για ειρήνη, με αναφορές στις συγκρούσεις και τις ανθρωπιστικές κρίσεις που εξακολουθούν να συγκλονίζουν διάφορες περιοχές του κόσμου.

Το νέο τραγούδι έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλιά του υπέρ της Παλαιστίνης, όταν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του ως opening act σε συναυλία του Ed Sheeran εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στο σύνθημα «Free Palestine». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε προκαλέσει συζητήσεις, με τον καλλιτέχνη να επανέρχεται τώρα στο ζήτημα μέσα από τη μουσική του.

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Στο video του «Where is our love» κυριαρχούν εικόνες από τη Γάζα και άλλες παλαιστινιακές περιοχές, συνδυάζοντας στιγμές καθημερινότητας με σκληρές εικόνες που αποτυπώνουν τις συνέπειες του πολέμου. Μέσα από τους στίχους του, ο Macklemore αναφέρεται επίσης στις κρίσεις στο Σουδάν, το Κονγκό και την Αϊτή, αλλά και στην κατάσταση στις ΗΠΑ, ασκώντας κριτική στη βία, την καταπίεση και την κοινωνική αδιαφορία.

Το μήνυμα πίσω από το «Where is our love»

Μουσικά, το τραγούδι κινείται σε μια πιο συναισθηματική κατεύθυνση, με την παρουσία πιάνου και χορωδιακών φωνητικών να δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για τους έντονους στίχους του. Ο τίτλος επαναλαμβάνεται σαν μια κοινή ερώτηση, ενώ ο rapper θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για αλληλεγγύη και ανθρωπιά, ανεξάρτητα από σύνορα και πολιτικές διαφορές.

Στο κλείσιμο του τραγουδιού, ο Macklemore επιστρέφει στη φράση «Free Palestine», υπογραμμίζοντας πως η έκφραση αλληλεγγύης δεν θα έπρεπε να προκαλεί μεγαλύτερη αντίδραση από την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας, το οποίο συνδέει τη μουσική με όσα συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάθεση των εσόδων από την κυκλοφορία. Όπως ανακοινώθηκε, όλα τα έσοδα από το «Where Is Our Love» θα διατεθούν στο Mother of Hind Fund, έναν οργανισμό που πήρε το όνομά του από την πεντάχρονη Hind Rajab, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα, με στόχο την υποστήριξη μητέρων και παιδιών στην περιοχή.

Με το νέο του τραγούδι, ο Macklemore επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη μουσική ως μέσο έκφρασης και κοινωνικής παρέμβασης, μεταφέροντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης μουσικής κυκλοφορίας.

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