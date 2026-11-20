Η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Μη με κρίνεις» σε συνεργασία με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Μη με κρίνεις» της Νατάσσας Μποφίλιου, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Το τραγούδι πραγματεύεται την αποδοχή του εαυτού και την κατανόηση των διαφορετικών ανθρώπινων διαδρομών.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται μετά το «Όλα τέλεια» και πριν την κυκλοφορία του επερχόμενου album τους.

Η τριάδα ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο «Άλσος λάιβ» με τίτλο «Άκου να δεις!», που ξεκινούν 11 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι «Μη με κρίνεις», που κυκλοφορεί από την Cut Records.

Το «Μη με κρίνεις» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τις διαφορετικές διαδρομές των ανθρώπων και την ανάγκη για κατανόηση και αποδοχή, υπενθυμίζοντας πως το πιο σπουδαίο είναι να μπορεί ο καθένας να είναι ο εαυτός του χωρίς να απολογείται ή να κρίνεται γι’ αυτό.

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Στο «Μη με κρίνεις», που έρχεται μετά το πολυαγαπημένο «Όλα τέλεια» και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους album, η βαθιά συναισθηματική και δυναμική ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου συναντά τον ιδιαίτερο στιχουργικό κόσμο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο του Θέμη Καραμουρατίδη, με ηχοχρώματα από πιάνο, τύμπανα, κιθάρες, μπαγλαμά, τζουρά, ακορντεόν και λαούτο.

Την ίδια ώρα, η πιο ξεχωριστή κι επιτυχημένη τριάδα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο «Άλσος λάιβ», υπό τον τίτλο «Άκου να δεις!», που ξεκινούν την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.

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