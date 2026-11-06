Μουσική 06.11.2026

«Take Me Home (4 Christmas)»: Κυκλοφόρησε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Olivia Rodrigo

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Μάθε για το «Take Me Home (4 Christmas)», το πρώτο χριστουγεννιάτικο single της Olivia Rodrigo με απρόσμενους καλεσμένους και video
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι, "Take Me Home (4 Christmas)".
  • Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα χιουμοριστικό μουσικό βίντεο με την Cynthia Nixon και τον Ben Marshall.
  • Η κυκλοφορία αυτή προσθέτει μια πιο ανάλαφρη νότα στη δισκογραφία της Rodrigo.
  • Το single κυκλοφόρησε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ η Rodrigo συνεχίζει την περιοδεία της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΗOlivia Rodrigo κάνει την επίσημη είσοδό της στον κόσμο των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου single της, «Take Me Home (4 Christmas)». Το τραγούδι, που έκανε την πρεμιέρα του στις 5 Νοεμβρίου 2026, συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που σίγουρα θα σας βάλει αμέσως στο εορταστικό κλίμα. Η νέα αυτή κυκλοφορία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ταλαντούχα τραγουδοποιός εξερευνά τη χριστουγεννιάτικη θεματολογία, διευρύνοντας τη δισκογραφία της με μια πιο παιχνιδιάρικη και χαρούμενη νότα.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το «Take Me Home (4 Christmas)» αποτελεί μια ξεχωριστή προσθήκη στο ρεπερτόριο της Olivia Rodrigo, καθώς είναι το πρώτο της τραγούδι που εστιάζει αποκλειστικά στην περίοδο των γιορτών. Η μουσική και οι στίχοι υπογράφονται από την ίδια σε συνεργασία με τους Dan Nigro και Amy Allen, με τον Dan Nigro να αναλαμβάνει και την παραγωγή, έναν συνεργάτη που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου της καλλιτέχνιδας. Η κυκλοφορία του single αρκετές εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα δίνει την ευκαιρία στους θαυμαστές να απολαύσουν μια διαφορετική πτυχή της μουσικής της ταυτότητας, μακριά από τις συνήθεις συναισθηματικές αναζητήσεις που κυριαρχούν σε προηγούμενες δουλειές της.

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Το συνοδευτικό music video για το «Take Me Home (4 Christmas)» μεταφέρει την Olivia Rodrigo σε ένα πολύχρωμο, οικογενειακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Μέσα σε ατμόσφαιρα ζεστασιάς, με εντυπωσιακά εορταστικά πουλόβερ και στιγμές γεμάτες χιούμορ, η τραγουδίστρια συμμετέχει σε μια οικογενειακή συγκέντρωση που όμως αποκτά μια απρόσμενη τροπή.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η έκπληξη έρχεται με την εμφάνιση δύο ξεχωριστών προσκεκλημένων: της ηθοποιού Cynthia Nixon, γνωστής από τον εμβληματικό ρόλο της Miranda Hobbes στη σειρά «Sex and the City», και του κωμικού Ben Marshall. Οι δύο τους συμμετέχουν σε μια παραλλαγή του δημοφιλούς παιχνιδιού «Heads Up!», όπου ο στόχος είναι να μαντέψεις το όνομα που γράφει στο μέτωπό σου. Η κωμική ανατροπή του video είναι ότι όλοι καλούνται να αναγνωρίσουν το ίδιο πρόσωπο: την ίδια την Olivia Rodrigo.

Η τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει το κοινό για τη νέα της κυκλοφορία, δημοσιεύοντας λίγες ημέρες νωρίτερα ένα σύντομο απόσπασμα από το video. Η αισθητική του συνδυάζει την οικειότητα των χριστουγεννιάτικων οικογενειακών συγκεντρώσεων με μια αυτοσαρκαστική διάθεση, προσφέροντας μια ανάλαφρη οπτική παρουσίαση του νέου τραγουδιού.

Η κυκλοφορία του «Take Me Home (4 Christmas)» έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την Olivia Rodrigo. Πρόσφατα, η τραγουδίστρια παρουσίασε ένα remix του τραγουδιού της «Expectations» με τη συμμετοχή της Chappell Roan. Η νέα εκδοχή του τραγουδιού, που αρχικά περιλαμβανόταν στο album «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία, φτάνοντας μέχρι την τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Επιπλέον, η χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία συμπίπτει με μια εβδομάδα πλούσια σε εορταστικές μουσικές προτάσεις, όπως το album «Good Weather for Immaculate Conception» της Alanis Morissette και η συλλογή «Worst Christmas Ever» του Sufjan Stevens.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Παράλληλα, η Olivia Rodrigo συνεχίζει την περιοδεία της «Unraveled Tour» στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου. Υπάρχει η προσδοκία ότι το «Take Me Home (4 Christmas)» θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των επερχόμενων συναυλιών της, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η περιοδεία αναμένεται να συνεχιστεί τον Ιανουάριο του 2027.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η Olivia Rodrigo με αυτή τη νέα κυκλοφορία πραγματοποιεί το χριστουγεννιάτικο δισκογραφικό της ντεμπούτο, επιλέγοντας να συνοδεύσει τη νέα της μουσική πρόταση με ένα χιουμοριστικό music video και την παρουσία αναγνωρίσιμων καλεσμένων, προσθέτοντας έτσι μια πιο ανάλαφρη διάσταση στη μέχρι σήμερα καλλιτεχνική της διαδρομή.

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