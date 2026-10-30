Μουσικά Νέα 30.10.2026

Universal Music Group: Γιατί ο CEO της κηρύσσει «πόλεμο» στην ανεξέλεγκτη μουσική AI

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Η Universal Music Group ανακοίνωσε αύξηση εσόδων για το τρίτο τρίμηνο, ενώ ο CEO της τόνισε την ανάγκη καταπολέμησης της «τεχνητής νοημοσύνης ακαταστασίας»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η UMG ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, με έσοδα 3,394 δισ. ευρώ.
  • Ο CEO της UMG, Sir Lucian Grainge, κήρυξε "πόλεμο" στην ανεξέλεγκτη μουσική AI, τονίζοντας την υποβάθμιση της εμπειρίας των φαν.
  • Η UMG επενδύει στην "ανθρώπινη τέχνη", τη βελτίωση του streaming και την επέκταση δυνατοτήτων για καλλιτέχνες.
  • Η εταιρεία στοχεύει σε λιγότερη αμοιβή για περιεχόμενο AI, αποθαρρύνοντας τη μαζική παραγωγή του.
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Η Universal Music Group (UMG) παρουσίασε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας έσοδα ύψους 3,394 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου σε 3,78 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αύξηση, που αγγίζει σχεδόν το 12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, καταδεικνύει την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη της μεγαλύτερης δισκογραφικής εταιρείας παγκοσμίως.

Γυναίκα με γυαλιά και κίτρινο ζιβάγκο ακούει μουσική με ακουστικά, απολαμβάνοντας το πείραμα του Apple Music.
Pexels

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις ηχογραφήσεις σημείωσαν αύξηση άνω του 7%, φτάνοντας τα 2,55 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 2,84 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ τα έσοδα από τη μουσική έκδοση αυξήθηκαν κατά 7,5%, φτάνοντας τα 590 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 659 εκατομμύρια δολάρια). Ο Πρόεδρος και CEO της UMG, Sir Lucian Grainge, χαρακτήρισε την εξαγορά της Downtown Music ως «την πιο σημαντική εξαγορά που έχει κάνει η UMG από την EMI», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της σε κρίσιμους τομείς της μουσικής βιομηχανίας.

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Μεταξύ των κορυφαίων καλλιτεχνών που συνέβαλαν σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι Mrs. Green Apple, Olivia Rodrigo, Stray Kids, Ariana Grande και The Beatles. Η UMG είδε επίσης σημαντική άνοδο στα έσοδα από συνδρομές, φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από φυσικές πωλήσεις παρουσίασαν επίσης άνοδο 15%, φτάνοντας τα 392 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 437 εκατομμύρια δολάρια).

Η μάχη κατά της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ο Sir Lucian Grainge αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του κατά την τηλεφωνική ενημέρωση των επενδυτών στην αναδυόμενη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ο Lucian Grainge τόνισε ότι η «κλίμακα του προβλήματος ξεπερνά την πρόοδο» που έχει σημειωθεί έως τώρα, αναφέροντας ως παράδειγμα τα «μολυσμένα» από AI περιεχόμενο charts, τα οποία μιμούνται συνθετικά το συναισθηματικό αντίκτυπο της πραγματικής μουσικής.

«Η ακαταστασία της τεχνητής νοημοσύνης υποβαθμίζει την εμπειρία του φαν και εκτρέπει αξία από τους πραγματικούς καλλιτέχνες. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ούτε τους καλλιτέχνες, ούτε τις πλατφόρμες, ούτε τους καταναλωτές», δήλωσε ο Lucian Grainge, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο που παράγεται από AI θα πρέπει να αμείβεται λιγότερο από τη μουσική που δημιουργείται από ανθρώπινους καλλιτέχνες, με στόχο την αποθάρρυνση της «παραγωγής περιεχομένου σε βιομηχανική κλίμακα».

Επενδύσεις στην ανθρώπινη τέχνη και την αποτελεσματικότητα

Ο Lucian Grainge επιβεβαίωσε τη δέσμευση της UMG στην επένδυση στην «ανθρώπινη τέχνη», στη βελτίωση των οικονομικών του streaming και στην επέκταση των δυνατοτήτων για καλλιτέχνες και φαν. «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν τη διαρκή αξία της στήριξης εξαιρετικών καλλιτεχνών, τολμηρών ιδεών και των ομάδων και της τεχνολογίας που βοηθούν να φέρουμε τη δουλειά τους στον κόσμο», δήλωσε ο Lucian Grainge. «Η βιομηχανία είναι υγιής και αναπτυσσόμενη, και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε από μια θέση ισχύος. Επενδύουμε στην ανθρώπινη τέχνη… Για να υποστηρίξουμε αυτή τη στρατηγική, κάνουμε την UMG ταχύτερη και πιο εστιασμένη, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά και να οδηγούμε τη συνεχή ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη αξία».

Pexels
Pexels

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έρχεται λίγο μετά από μια σειρά απολύσεων στην εταιρεία, που περιλάμβαναν σημαντικές αποχωρήσεις στελεχών, όπως ο CEO της Def Jam, Tunji Balogun, και ο επικεφαλής της Republic Records, Jim Roppo, καθώς και αρκετά στελέχη της Interscope.

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