Η εκρηκτική πορεία του «Housewife» – Πώς η Tate McRae κατέκτησε την πρώτη θέση ως lead act!

Με μια ματιά Το νέο single της Tate McRae, «Housewife», έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard Streaming Songs chart.

Το «Housewife» συγκέντρωσε 22,9 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard Hot 100, την υψηλότερη θέση της McRae ως lead act.

Το «Housewife» προαναγγέλλει τον τέταρτο δίσκο της Tate McRae, μετά την επιτυχία του «So Close to What». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στην παγκόσμια μουσική σκηνή, είναι αδιανόητο να μην έχεις προσέξει τη σαρωτική επικράτηση που σημειώνει η Tate McRae τα τελευταία χρόνια. Η νεαρή Καναδή pop star έχει καταφέρει να μετατραπεί σε ένα από τα πιο υπολογίσιμα ονόματα της βιομηχανίας, συνδυάζοντας την εκρηκτική σκηνική παρουσία με κομμάτια που γίνονται αμέσως viral σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτή τη φορά, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο για την καριέρα της, καθώς είδε το νέο της single με τίτλο «Housewife» να σκαρφαλώνει απευθείας στην πρώτη θέση του Billboard Streaming Songs chart, σηματοδοτώντας την πρώτη της πρωτιά στη συγκεκριμένη λίστα ως αυτόνομη, lead δημιουργός.

Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε καθόλου τυχαία, καθώς τα στοιχεία της Luminate αποκαλύπτουν πως το κομμάτι συγκέντρωσε το αδιανόητο νούμερο των 22,9 εκατομμυρίων chart-eligible streams στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Παρόλο που η McRae είχε βρεθεί ξανά στο No. 1 της συγκεκριμένης λίστας το 2025 –ως συμμετέχουσα στο τραγούδι «What I Want» του Morgan Wallen που κυριάρχησε για 6 εβδομάδες– η τωρινή της επικράτηση έχει εντελώς διαφορετική γεύση. Πρόκειται για την απόλυτη επιβεβαίωση πως το κοινό την ακολουθεί πιστά και στηρίζει τις δικές της, προσωπικές κυκλοφορίες, ξεπερνώντας ακόμα και τις προηγούμενες μεγάλες επιτυχίες της όπως το «Tit for Tat» και το «Greedy».

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Παράλληλα με την πρωτιά στα streams, το «Housewife» έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στο No. 2 του Billboard Hot 100, αποτελώντας την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ η τραγουδίστρια ως lead act. Η εκρηκτική αυτή πορεία έρχεται να γκρεμίσει από την κορυφή των streams το «Choosin’ Texas» της Ella Langley, το οποίο μόλις είχε ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ των 26 εβδομάδων της Mariah Carey με το «All I Want for Christmas Is You». Αν θέλεις να μάθεις τις λεπτομέρειες για το επόμενο μεγάλο βήμα της Tate McRae, το παρασκήνιο πίσω από τον επερχόμενο τέταρτο δίσκο της και τα νούμερα που την κατατάσσουν στην κορυφή, συνέχισε να διαβάζει.

Η διαδρομή από το «You Broke Me First» » στην απόλυτη κυριαρχία

Η πορεία της Tate McRae στα charts του Billboard αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σταθερής ανέλιξης στη σύγχρονη pop ιστορία. Από το 2020, όταν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη λίστα με το «You Broke Me First» στο No. 29, μέχρι το πρώτο της top 10 το 2023 με το πολυαγαπημένο «Greedy» στο No. 6, η εξέλιξή της υπήρξε ραγδαία. Η κατάκτηση της κορυφής με το «Housewife» αποδεικνύει πως η τραγουδίστρια έχει χτίσει μια συμπαγή βάση θαυμαστών που μετατρέπει κάθε νέα της δουλειά σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το No. 2 στο Billboard Hot 100 και η εκθρόνιση των μεγάλων ρεκόρ

Η ταυτόχρονη είσοδος του «Housewife» στη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100 επιβεβαιώνει τη σαρωτική εμπορική του δυναμική σε όλα τα επίπεδα μέτρησης. Η McRae κατάφερε να ξεπεράσει τις προηγούμενες προσωπικές της κορυφές, αφήνοντας πίσω το No. 3 των «Greedy» και «Tit for Tat», ενώ παράλληλα έβαλε τέλος στην πολυεβδομαδιαία κυριαρχία της Ella Langley. Το γεγονός ότι το κομμάτι συγκέντρωσε σχεδόν 23 εκατομμύρια streams σε επτά μόλις ημέρες δείχνει τη δίψα του κοινού για το νέο υλικό της Αμερικανίδας star.

Ο τέταρτος δίσκος και η κληρονομιά του «So Close to What»

Το «Housewife» λειτουργεί ως ο προπομπός για το τέταρτο κατά σειρά studio album της Tate McRae, το οποίο αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τη μουσική βιομηχανία. Ο πήχης βρίσκεται ήδη εξαιρετικά ψηλά, καθώς η προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο «So Close to What» είχε κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 τον Μάρτιο του 2025, ξεπερνώντας τα 2,8 εκατομμύρια album units. Όλα δείχνουν πως η νεαρή καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμα χρυσό κεφάλαιο στην καριέρα της.

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