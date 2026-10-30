Celeb News 30.10.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανάρτηση της αδελφής του, Μαρίας, στο Instagram

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Με το τραγούδι «Εσύ δεν φταις» και μια φωτογραφία με μαύρο φόντο, η Μαρία Μαζωνάκη εκφράζει τη θλίψη και τη νοσταλγία της για τον αδελφό της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μοιράστηκε συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφία με μαύρο φόντο και τραγούδι του αδελφού της.
  • Η Μαρία Μαζωνάκη εκφράζει δημόσια τον πόνο της για την απώλεια του τραγουδιστή.
  • Οι αναρτήσεις της δείχνουν τη συνεχή σύνδεσή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά θάνατον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει βαθιά, με την οικογένειά του να βιώνει τις δυσκολότερες στιγμές. Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, εκφράζει δημόσια τον ανείπωτο πόνο της μέσω των social media, αναρτώντας συχνά στιγμές που την κρατούν συνδεδεμένη με τον αδελφό της.

https://www.instagram.com/mazomaria/?hl=el
https://www.instagram.com/mazomaria/?hl=el

Πρόσφατα, η Μαρία Μαζωνάκη μοιράστηκε μια νέα, ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσίευση περιλάμβανε μια φωτογραφία με μαύρο φόντο, συνοδευόμενη από ένα τραγούδι από το ρεπερτόριο του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, επέλεξε το κομμάτι «Εσύ δεν φταις», χωρίς να προσθέσει κάποιο επεξηγηματικό κείμενο ή σχόλιο. Η λιτή αυτή κίνηση αναδεικνύει το μέγεθος της θλίψης της, η οποία φαίνεται να μην την αφήνει να ξεπεράσει την απώλεια του αδελφού της.

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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Μαζωνάκη εκφράζει τον θρήνο της δημόσια. Το τελευταίο διάστημα, έχει προχωρήσει σε παρόμοιες αναρτήσεις, οι οποίες δείχνουν την αδιάκοπη σύνδεσή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ακόμα και μετά τον θάνατό του. Κάθε της ανάρτηση αποτελεί μια υπενθύμιση της αγάπης και της στενής σχέσης που τους συνέδεε, αλλά και της δυσκολίας της να αποδεχτεί το αναπόδραστο.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της ελληνικής μουσικής, αλλά κυρίως στην καρδιά της οικογένειάς του. Οι συνεχείς αναρτήσεις της αδελφής του αποτελούν μια ζωντανή απόδειξη του πώς η αγάπη και η μνήμη μπορούν να διατηρηθούν, ακόμη και μέσα από τον πιο βαρύ πόνο.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
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