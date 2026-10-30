Χάρης Ρώμας: Η προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση – Όσα δεν γνωρίζαμε

Οι δυσκολίες στα νεανικά του χρόνια, η απόφαση να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι και οι αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή

Με μια ματιά Ο Χάρης Ρώμας μίλησε για οικογενειακές συγκρούσεις, προσωπικές επιλογές και την τωρινή του σχέση.

Η διαφωνία με τον πατέρα του για την καριέρα οδήγησε σε ρήξη και αποχώρηση από το πατρικό στα 23.

Αναφέρθηκε στον πρώτο του γάμο στα 25, τη σύντομη διάρκειά του και την απώλεια κύησης.

Τόνισε τη σημασία της προσωπικής ταυτότητας στην καλλιτεχνική δημιουργία και εξέφρασε απογοήτευση για την πολιτική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χάρης Ρώμας ξεδίπλωσε πτυχές της προσωπικής του ζωής, πέρα από τους καθιερωμένους ρόλους που έχει ενσαρκώσει στη μικρή και μεγάλη οθόνη, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ο ηθοποιός και δημιουργός μοιράστηκε αποκαλύψεις για τις οικογενειακές συγκρούσεις της νεότητάς του, τις προσωπικές του επιλογές, αλλά και τη σημερινή του σχέση με την σύντροφό του, η οποία παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κόντρα με τον πατέρα του και η απόφαση για την Τέχνη

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε στη σχέση του με τον πατέρα του. Ο πατέρας του, επιτυχημένος έμπορος και καλλιεργημένος άνθρωπος, επιθυμούσε ο γιος του να ακολουθήσει την Ιατρική, όμως ο Χάρης Ρώμας είχε διαφορετικά όνειρα. Η διαφωνία αυτή οδήγησε σε ρήξη, με τον ηθοποιό να εγκαταλείπει το πατρικό σπίτι στα 23 του χρόνια. Για να επιβιώσει, εργαζόταν ως μπάρμαν, ενώ παράλληλα σπούδαζε.

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Ο πρώτος γάμος και η απώλεια

Στην ηλικία των 25 ετών, ο Χάρης Ρώμας παντρεύτηκε μια συμφοιτήτριά του. Ο γάμος αυτός, όπως εξομολογήθηκε, ήταν μια πολύ προσωπική υπόθεση και διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια. Ο ίδιος θεώρησε ότι ο συγκεκριμένος γάμος δεν θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να τον εκφράζει για ολόκληρη τη ζωή του. Δυστυχώς, η πρώτη του σύζυγος έμεινε έγκυος, αλλά υπέστη αποβολή, γεγονός που σημάδεψε αυτή την περίοδο της ζωής του.

Η άποψη για την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτική

Σε ερώτηση σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία, ο Χάρης Ρώμας τόνισε τη σημασία της προσωπικής ταυτότητας για κάθε καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μίμηση και τα προκαθορισμένα πρότυπα εμποδίζουν τους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τη δική τους φωνή. «Ο καλλιτέχνης κουβαλάει ένα δικό του στίγμα και μια προσωπικότητα. Εγώ λέω στους μαθητές μου να αποφεύγουν το καλούπι, για να ξεχωρίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, υπογράμμισε ότι η ανανέωση στον καλλιτεχνικό χώρο δεν προϋποθέτει την απομάκρυνση των παλαιότερων δημιουργών, καθώς «καμία γενιά δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στο ταλέντο».

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Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην ενασχόλησή του με την πολιτική. Ο Χάρης Ρώμας εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας συζήτησης, κάνοντας ένα αιχμηρό σχόλιο για τις επιλογές των πολιτών. «Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων εκεί έξω που οι ηλίθιοι έχουν μεγάλη πέραση, τους λένε τα εύκολα πράγματα που θέλουν να ακούσουν. Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο δεν είναι η πολιτική», ανέφερε.

Η σημερινή του σχέση

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή σήμερα, ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μια σχέση απόλυτης αγάπης. Παρότι συγκατοικεί, επιλέγει να μην μοιράζεται δημόσια λεπτομέρειες, θεωρώντας ότι η δημοσιοποίηση μιας προσωπικής σχέσης αφορά και τον άλλο άνθρωπο. «Δεν οφείλει κανένας να δηλώνει την έμφυλη ταυτότητά του», δήλωσε, ενώ τάχθηκε υπέρ του θεσμού της παρένθετης μητέρας. Ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου στο μέλλον. Ο Χάρης Ρώμας έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας, με ρόλους που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Οι εξομολογήσεις του στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία» έδωσαν μια πιο προσωπική εικόνα του αγαπημένου ηθοποιού, αποκαλύπτοντας τις προκλήσεις και τις επιλογές που τον διαμόρφωσαν.

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