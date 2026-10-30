Celeb News 30.10.2026

Η Rosalía έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία

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Μάθε πώς η Rosalía εξέφρασε τη θλίψη της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία στα WSJ Innovator Awards
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rosalía εξέφρασε συμπαράσταση στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.
  • Η τραγωδία στην Ισπανία προκάλεσε 69 θανάτους και οδήγησε σε τριήμερο πένθος.
  • Η Ισπανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για έρευνα και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας.
  • Η Rosalía τιμήθηκε ως "Music Innovator" στα WSJ. Magazine’s Innovator Awards.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía, η καταξιωμένη Ισπανίδα καλλιτέχνιδα, επέλεξε τη λαμπερή σκηνή των WSJ. Magazine’s Innovator Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, για να εκφράσει τη βαθιά της θλίψη και αλληλεγγύη προς τα θύματα του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην πατρίδα της. Η τραγωδία, που άφησε πίσω της 69 νεκρούς, αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά ατυχήματα στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες και έχει βυθίσει την Ισπανία σε τριήμερο πένθος.

Η Rosalía ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας μουσικό βραβείο με μαύρο φόρεμα σε κόκκινο χαλί.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

«Στέλνω τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από το ατύχημα που συνέβη πρόσφατα στη χώρα μου», δήλωσε η Rosalía, μιλώντας στα Ισπανικά από το βήμα της τελετής. «Έγινε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και υπήρξαν πολλά θύματα. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να στείλω όλη μου την αγάπη και την υποστήριξη σε κάθε έναν από τους πληγέντες».

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Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, στην κεντρική περιφέρεια της Καστίλλης-Λα Μάντσα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας, μέσω του πρωθυπουργού Pedro Sanchez, έχει δεσμευτεί για μια πλήρη και εις βάθος έρευνα. «Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα όχι μόνο για να υποστηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για να εξακριβώσουμε κάθε τελευταία λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας και να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ», δήλωσε ο Sanchez στους δημοσιογράφους.

https://www.instagram.com/rosalia.vt/?hl=el
https://www.instagram.com/rosalia.vt/?hl=el

Η Rosalía, η οποία κατάγεται από την Καταλονία, τιμήθηκε στην ίδια εκδήλωση ως η «Music Innovator» της χρονιάς. Η διάκριση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου η καλλιτέχνιδα απέσπασε πολλαπλά βραβεία στα Billboard Latin Music Awards, συμπεριλαμβανομένου του Billboard Hall of Fame Award. Η πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, LUX (2025), κατέκτησε την πρώτη δεκάδα του Billboard 200, φτάνοντας στο Νο. 4, και σηματοδότησε την πιο φιλόδοξη προσπάθεια της καριέρας της, με τραγούδια σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Το άλμπουμ έφτασε επίσης στην κορυφή πέντε διαφορετικών λιστών του Billboard, όπως τα Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover και World Albums. Η Rosalía ολοκλήρωσε πρόσφατα την παγκόσμια περιοδεία της, LUX Tour, με 57 sold-out εμφανίσεις.

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Η εκδήλωση των WSJ. Magazine’s Innovator Awards, που ξεκίνησε το 2011, τιμά πρωτοποριακά ταλέντα από διάφορους τομείς, όπως η μόδα, η τέχνη, η λογοτεχνία, η ψυχαγωγία, η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός, η τεχνολογία, η μουσική, η φιλανθρωπία και η γαστρονομία. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση ήταν διακεκριμένες προσωπικότητες όπως οι Dua Lipa, Ciara, Cara Delevingne και A$AP Rocky.

https://www.instagram.com/rosalia.vt/?hl=el
https://www.instagram.com/rosalia.vt/?hl=el

Η Rosalía έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά της να συνδυάζει την καλλιτεχνική της ιδιοφυΐα με την κοινωνική ευαισθησία, αναδεικνύοντας θέματα που απασχολούν την κοινωνία μέσα από τη μουσική και τις δημόσιες εμφανίσεις της. Η αναφορά της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα υπογραμμίζει τη σύνδεση που νιώθει με τη χώρα της και τους συμπατριώτες της, ακόμη και όταν βρίσκεται μακριά, στο πλαίσιο των διεθνών της επιτευγμάτων.

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Rosalia ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Ισπανία
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