Celeb News 30.10.2026

Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween

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Η Christina Aguilera σε αισθησιακή selfie από την μπανιέρα της λίγες μέρες πριν το Halloween – δες την αποκαλυπτική φωτογραφία για το
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Christina Aguilera δημοσίευσε αποκαλυπτική φωτογραφία στο Instagram, προετοιμάζοντας τους fans για το Halloween.
  • Η selfie από την μπανιέρα της, με emoji φαντάσματος, υποδηλώνει τολμηρή μεταμφίεση για την γιορτή.
  • Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πρόσφατα σε συναυλία της Chappell Roan, ερμηνεύοντας το "Beautiful".
  • Το τελευταίο της άλμπουμ, "Aguilera", κυκλοφόρησε το 2022, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη μουσική της πορεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Aguilera φαίνεται πως ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό για το φετινό Halloween, καθώς λίγο πριν την εορταστική περίοδο, η ίδια ανέβασε μια άκρως αποκαλυπτική φωτογραφία στο Instagram. Η διάσημη τραγουδίστρια, γνωστή για τις προκλητικές της εμφανίσεις και τη δυναμική της σκηνική παρουσία, επέλεξε να μοιραστεί με τους followers της μια selfie από την μπανιέρα της, κάνοντας τα social media να πάρουν «φωτιά».

christina_aguilera_kori
https://www.instagram.com/xtina/

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, δείχνει την Christina Aguilera να ποζάρει στον καθρέφτη ενώ βρίσκεται μέσα στην μπανιέρα της. Η ίδια καλύπτεται ελάχιστα, με τη βοήθεια δύο στρατηγικά τοποθετημένων emoji σε σχήμα φαντάσματος, που παραπέμπουν στο πνεύμα του Halloween. Η λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση, «last looks before xtinaween», σε συνδυασμό με emojis κολοκύθας, διαβόλου και φαντάσματος, υποδηλώνει ότι η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια θεαματική μεταμφίεση για την επερχόμενη γιορτή.

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Η Christina Aguilera έχει παράδοση στις εντυπωσιακές εμφανίσεις για το Halloween. Στο παρελθόν, έχει ενσαρκώσει χαρακτήρες όπως η Cher από την ταινία «Burlesque», όπου η ίδια είχε πρωταγωνιστήσει. Η φετινή της ανάρτηση, ωστόσο, φαίνεται να προμηνύει μια ακόμη πιο τολμηρή εμφάνιση, με τους fans να ανυπομονούν να δουν τι θα «αποκαλύψει» η pop star.

https://www.instagram.com/xtina/?hl=el
https://www.instagram.com/xtina/?hl=el

Η παρουσία της στο πλευρό της Chappell Roan

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται λίγο μετά από μια αξέχαστη εμφάνιση της Christina Aguilera σε συναυλία της Chappell Roan στο Λος Άντζελες, στις 21 Οκτωβρίου. Η Christina Aguilera έκανε μια έκπληξη στο κοινό, εμφανιζόμενη στη σκηνή για να ερμηνεύσει την επιτυχία της του 2002, «Beautiful». Στη συνέχεια, ενώθηκε με την Chappell Roan για ένα ντουέτο στο τραγούδι «Coffee».

https://www.instagram.com/xtina/?hl=el
https://www.instagram.com/xtina/?hl=el

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Chappell Roan εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Christina Aguilera, δηλώνοντας: «Θέλω να σας παρουσιάσω αυτό το άτομο που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για εμένα και όλες τις γυναίκες στην pop, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να τραγουδάνε και να φορούν ό,τι γουστάρουν. Είμαι τόσο ευγνώμων που την έχω. Είναι ένας θρύλος». Αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη επιρροή της Christina Aguilera στη μουσική βιομηχανία και τη σχέση σεβασμού που έχει χτίσει με τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών.

Η μουσική πορεία της Christina Aguilera

Η Christina Aguilera συνέχισε να εντυπωσιάζει με τη μουσική της πορεία. Το τελευταίο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, το ισπανόφωνο «Aguilera», κυκλοφόρησε το 2022 και έφτασε στο Νο. 16 του chart Billboard Top Latin Pop Albums. Η καλλιτέχνιδα παραμένει ενεργή, τόσο στη μουσική όσο και στην προβολή της μέσα από τα social media, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

https://www.instagram.com/xtina/?hl=el
https://www.instagram.com/xtina/?hl=el

Η Christina Aguilera είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της pop μουσικής, με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες. Οι συνεχείς της εμφανίσεις και οι αναρτήσεις της στα social media αποδεικνύουν ότι παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έτοιμη πάντα να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της με την τόλμη και το ταλέντο της.

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Christina Aguilera Halloween
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