Celeb World 30.10.2026

Γιάννης Μπέζος: «Έχω κάνει πολλά πράγματα» – Η εξομολόγηση για την πορεία του και τις φιλοδοξίες του

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Η νέα συνέντευξη του ηθοποιού, οι αιχμηρές τοποθετήσεις του για το θέατρο και η φιλοδοξία του να συμμετέχει σε παραστάσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Μπέζος τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική θεατρική παρουσία με σαφές μήνυμα.
  • Συμβουλεύει τους νέους καλλιτέχνες να αναζητούν μεγάλους ρόλους που τους ωθούν στα όριά τους.
  • Επιθυμεί την εύρεση και ανάδειξη σύγχρονων, ουσιαστικών ελληνικών έργων.
  • Θεωρεί επιτυχία να κάνει κανείς δουλειές που επιθυμεί, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες ως προκλήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Μπέζος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και σεβαστούς καλλιτέχνες της χώρας, μοιράστηκε πρόσφατα τις σκέψεις του για την πορεία του στο θέατρο και τις φιλοδοξίες του, σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα». Με αφορμή τη νέα του θεατρική δουλειά, όπου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Σάιλοκ στο «Έμπορο της Βενετίας», ο Γιάννης Μπέζος τόνισε τη σπουδαιότητα της ευθύνης που φέρει ο κάθε καλλιτέχνης απέναντι στο κοινό του.

Ο Γιάννης Μπέζος με γυαλιά και μαύρο σακάκι, ετοιμάζεται για τον ρόλο του στον «Έμπορο της Βενετίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ουσία της θεατρικής παρουσίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γιάννης Μπέζος στην ανάγκη για ουσιαστική παρουσία στη σκηνή. «Όταν βγαίνεις στη σκηνή, βγαίνεις γιατί κάτι έχεις να πεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η απουσία ενός σαφούς μηνύματος καθιστά την εμφάνιση περιττή. «Αλλιώς, μη βγεις καθόλου», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας την αξία της ειλικρίνειας και του σκοπού πίσω από κάθε θεατρική παράσταση. Ακόμα και αν οι λέξεις είναι λίγες, η στιγμή της σκηνικής παρουσίας πρέπει να είναι γεμάτη νόημα και ο σκηνοθέτης οφείλει να αναδεικνύει αυτή την ουσία, αντί να την προσπερνά.

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Ο Γιάννης Μπέζος εξήγησε ότι η αγωνία που νιώθει για κάθε του ρόλο είναι αυτή που τον κρατά ζωντανό και ενεργό. Απευθυνόμενος στους νεότερους καλλιτέχνες, τους συμβούλεψε να μην περιορίζονται σε επιφανειακές εμφανίσεις, αλλά να αναζητούν πάντα τους μεγάλους ρόλους που θα τους ωθήσουν να ξεπεράσουν τα όριά τους και να ανακαλύψουν νέες πτυχές της τέχνης τους.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου σε σκηνή από τους «Σούπερ Ήρωες» όπου ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα αναμένεται να φέρει γέλιο.

Η αναζήτηση του σύγχρονου ελληνικού έργου

Μια από τις βασικές φιλοδοξίες του Γιάννη Μπέζου είναι η εύρεση και ανάδειξη σύγχρονων, ουσιαστικών ελληνικών έργων. «Θέλω να βρω ένα σύγχρονο έργο, με καρπό. Να αφήνει ένα χνάρι, να συνομιλεί με τον καιρό μας ουσιαστικά, όχι λαϊκίστικα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεάτρου ως δημόσιας έκφρασης που πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία με την εποχή του.

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Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι το θέατρο υπάρχει και αναπτύσσεται όταν υπάρχουν νέα θεατρικά κείμενα, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ελληνικά έργα. Η αγωνία του, όπως ανέφερε, είναι να διαπιστώσει αν ένα έργο που τον ενδιαφέρει, μπορεί να αγγίξει και να κινητοποιήσει και το ευρύτερο κοινό.

Ο Γιάννης Μπέζος σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Η πορεία και η ευθύνη του καλλιτέχνη

Σχολιάζοντας την πολυετή του πορεία, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε ότι έχει υλοποιήσει πολλά πράγματα στη σταδιοδρομία του και δεν έχει παράπονο. Η μεγαλύτερη επιτυχία, κατά την άποψή του, είναι να μπορεί κανείς να κάνει δουλειές που επιθυμεί βαθιά, κάτι που θεωρεί ταυτόχρονα δύσκολο και ευλογία. Αντιμετωπίζει τις δυσκολίες ως προκλήσεις που πρέπει να ξεπερνιούνται, και πιστεύει ότι η πρόθεση για συνεχή εξέλιξη είναι απαραίτητη, ειδικά όταν κανείς αναμετράται με σημαντικούς ρόλους.

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Γιάννης Μπέζος
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