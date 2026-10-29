Celeb World 29.10.2026

Rihanna: Αποκάλυψε το beauty προϊόν που «κλέβει» συνέχεια ο A$AP Rocky

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Η Rihanna αποκάλυψε με χιούμορ ποιο προϊόν της Fenty Beauty «εξαφανίζει» συνέχεια ο A$AP Rocky από το ντους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rihanna αποκάλυψε ότι ο A$AP Rocky χρησιμοποιεί συχνά το αφρόλουτρο vanilla flowers της Fenty Beauty.
  • Η τραγουδίστρια παρατήρησε ότι το μπουκάλι του αφρόλουτρου μειώνεται σημαντικά μετά από κάθε χρήση του συντρόφου της.
  • Η Rihanna ανυπομονεί να μοιραστεί τελετουργίες ομορφιάς με την κόρη της, Rocki, θαυμάζοντας την επιδερμίδα της.
  • Η Fenty Beauty γιορτάζει 10 χρόνια και ετοιμάζει νέα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης μιας ανανεωμένης φόρμουλας foundation.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna, η οποία έχει χτίσει μια αυτοκρατορία στον χώρο της ομορφιάς με την Fenty Beauty, φαίνεται πως αντιμετωπίζει ένα… «προβληματάκι» στο σπίτι της, που σχετίζεται με τον σύντροφό της, A$AP Rocky. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισης σε εκδήλωση της Fenty Beauty, η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα ρωτήθηκε για τα προϊόντα της που ο σύντροφός της «κλέβει» συχνότερα. Η απάντησή της ήταν άμεση και με χαρακτηριστικό χιούμορ.

Γυναίκα με λευκό φόρεμα ακουμπάει σε μπαρ, με το βλέμμα της στραμμένο στο πλάι, σε σκηνικό με καθρέφτες.
https://www.instagram.com/badgalriri

Όπως αποκάλυψε η Rihanna, το προϊόν που φαίνεται να «εξαφανίζεται» αδικαιολόγητα γρήγορα από το ντουζ της είναι ένα συγκεκριμένο αφρόλουτρο της Fenty Beauty, με άρωμα vanilla flowers. «Κάθε φορά που μπαίνω στο ντους, με κάποιον μαγικό τρόπο, το αφρόλουτρό μου, το vanilla flowers, αυτό συγκεκριμένα, μειώνεται κατά ένα τέταρτο του μπουκαλιού,» δήλωσε η ίδια.

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Η Rihanna, γνωστή για την προσοχή της στη λεπτομέρεια, συνέχισε περιγράφοντας πώς αντιλαμβάνεται την αφαίρεση του προϊόντος: «Θυμάμαι πόσες αντλήσεις είχα κάνει. Ξέρω ακριβώς πού βρισκόταν το μπουκάλι. Και ξαφνικά, αυτό το μπουκάλι είναι άδειο». Με ένα παιχνιδιάρικο βλέμμα προς την κάμερα, άφησε να εννοηθεί ότι ο A$AP Rocky είναι ο «ένοχος» πίσω από αυτή τη συνεχή «λεηλασία» του προϊόντος περιποίησής της.

Η νέα οπτική για την ομορφιά και τη μητρότητα

Πέρα από τις χιουμοριστικές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, η Rihanna μίλησε και για την μητρότητα και τη σχέση της με την κόρη της, Rocki, την οποία υποδέχτηκαν με τον A$AP Rocky τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Όταν ρωτήθηκε για τις τελετουργίες ομορφιάς που θέλει να περάσει στην κόρη της, η τραγουδίστρια έδωσε μια απρόσμενη απάντηση.

Η Rihanna ποζάρει με εντυπωσιακή φωτογράφιση, κλείνοντας το καλοκαίρι με στυλ.
https://www.instagram.com/badgalriri/

«Ανυπομονώ να περάσει η Rocki σε εμένα beauty rituals» δήλωσε η 14 φορές καλλιτέχνιδα που έχει βρεθεί στο Νο.1 των Billboard Hot 100 charts. «Είναι σαν θεά της επιδερμίδας. Το δέρμα της είναι τόσο τέλειο, η ελαστικότητα, πάντα ενυδατωμένο, τέλειο χρώμα. Αυτά είναι τα πράγματα που θέλουμε». Με αυτή τη δήλωση, η Rihanna τονίζει την θαυμασμό της για την φυσική ομορφιά της κόρης της και ανυπομονεί να μάθει από εκείνη.

Η Fenty Beauty γιορτάζει μια δεκαετία και ετοιμάζει νέα προϊόντα

Η πρόσφατη εμφάνιση της Rihanna συμπίπτει με την επερχόμενη 10η επέτειο της Fenty Beauty, της αυτοκρατορίας ομορφιάς που ξεκίνησε η σταρ με μια σειρά από foundations που άλλαξαν τα δεδομένα, προσφέροντας μια πρωτοφανή ποικιλία αποχρώσεων. Η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα, ανανεωμένη φόρμουλα foundation. Η ίδια η Rihanna δήλωσε πρόσφατα στο The Cut ότι αυτή η νέα φόρμουλα «μένει τέλεια σαν αεροφωτογραφία» στο πρόσωπό της, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως όταν προσπαθεί να «διαχειριστεί και τα 3 της παιδιά» ιδρωμένη.

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A$ap Rocky beauty RIHANNA
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