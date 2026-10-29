Ο Harry Styles ετοιμάζει το μεγάλο φινάλε στη Νέα Υόρκη – Πόσο κοστίζουν τα εισητήρια για τις τελευταίες του συναυλίες

Ο Harry Styles ολοκληρώνει το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας του με 2 Harryween shows στη Νέα Υόρκη, με ακριβά τα εισιτήρια μεταπώλησης

Με μια ματιά Ο Harry Styles ολοκληρώνει την αμερικανική του περιοδεία στο Madison Square Garden στις 30-31 Οκτωβρίου 2026.

Το "Harryween" είναι ένα δημοφιλές θεματικό πάρτι Halloween της περιοδείας, με εντυπωσιακές εμφανίσεις και στολές.

Τα εισιτήρια μεταπώλησης για το "Harryween" ξεκινούν από περίπου $540-$600, με διαθέσιμους κωδικούς προσφοράς.

Η περιοδεία "Together, Together" ολοκληρώνεται επίσημα στην Αυστραλία στις 13 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την αμερικανική του περιοδεία «Together, Together» με δύο ξεχωριστές βραδιές στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2026. Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδοτούν το τέλος του κύκλου για την περιοδεία που υποστηρίζει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», πριν εκείνος συνεχίσει στην Αυστραλία, όπου η περιοδεία θα ολοκληρωθεί επίσημα στις 13 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, για τους θαυμαστές που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον superstar αυτό το Σαββατοκύριακο, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος για ενθουσιασμό: το «Harryween». Αυτό το θεματικό πάρτι του Halloween, το οποίο καθιερώθηκε το 2021, έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της περιοδείας. Κάθε χρόνο, ο Harry Styles και η μπάντα του προσφέρουν μοναδικές εμφανίσεις, ντυμένοι με στολές που εμπνέονται από ταινίες όπως το «Grease» ή το «Wizard of Oz», ενώ και οι θαυμαστές του δεν απογοητεύουν, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές δικές τους δημιουργίες.

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Πώς να Βρείτε Εισιτήρια για το «Harryween»

Τα εισιτήρια για αυτές τις ειδικές παραστάσεις έχουν εξαφανιστεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ωστόσο, για όσους είναι αποφασισμένοι να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, υπάρχουν ακόμα τρόποι να βρουν διαθέσιμα εισιτήρια. Οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με την πλατφόρμα και τη θέση.

Σε ιστοσελίδες μεταπώλησης όπως το StubHub, το Vivid Seats, το TicketNetwork και το Gametime, οι τιμές για το «Harryween» στο Madison Square Garden ξεκινούν από περίπου $600. Στο StubHub, για παράδειγμα, οι τιμές για την 30η Οκτωβρίου ξεκινούν από περίπου $690, με την ιστοσελίδα να επισημαίνει ότι τα εισιτήρια πωλούνται ραγδαία.

Το Vivid Seats προσφέρει επιλογές που ξεκινούν από $540 για θέσεις στον άνω διάζωμα. Για τους αναγνώστες του Rolling Stone, υπάρχει αποκλειστικός κωδικός προσφοράς: RS30, ο οποίος προσφέρει έκπτωση $30 σε αγορές άνω των $300.

Το TicketNetwork ξεχωρίζει για τις ευέλικτες επιλογές πληρωμής του, όπως η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις μέσω Affirm, καθιστώντας την παρακολούθηση του «Harryween» πιο προσιτή. Επιπλέον, υπάρχει κωδικός RS150 για έκπτωση $150 σε αγορές άνω των $500.

Το SeatGeek παρουσιάζει μερικές από τις πιο οικονομικές τιμές μεταπώλησης, με εισιτήρια να ξεκινούν από $600+. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης δυνατότητα αγοράς θέσεων στάθμευσης, αν και η χρήση δημόσιων συγκοινωνιών συνιστάται έντονα για την πρόσβαση στο Madison Square Garden. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό ROLLINGSTONE10 για έκπτωση $10 σε αγορές άνω των $250.

Τέλος, το GameTime διαθέτει επίσης επιλογές, από θέσεις κοντά στη σκηνή μέχρι πιο οικονομικές στον άνω διάζωμα. Στο Madison Square Garden, κάθε θέση προσφέρει εξαιρετική οπτική.

Το Πρόγραμμα του Harry Styles

Οι εμφανίσεις του Harry Styles στο πλαίσιο του «Harryween» στο Madison Square Garden είναι προγραμματισμένες για τις 30 και 31 Οκτωβρίου, με την αναμενόμενη έναρξη γύρω στις 9 μ.μ. Η ευρύτερη περιοδεία «Together, Together» θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου.

Η παγκόσμια περιοδεία «Together, Together» αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης «Love on Tour», η οποία είχε αποφέρει πάνω από $615 εκατομμύρια. Η φετινή περιοδεία έχει αποσπάσει επαινετικά σχόλια τόσο για τις φωνητικές ικανότητες του Harry Styles όσο και για την αντοχή του επί σκηνής.

Η παρουσία του Harry Styles στη σκηνή του Madison Square Garden έχει προσφέρει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, όπως η συγκινητική του ερμηνεία του «Sign of the times», οι αφιερώσεις του σε προσωπικότητες όπως η Dolly Parton, αλλά και η γενικότερη αίσθηση αλληλεγγύης που μεταδίδει στο κοινό, όπως άλλωστε και το μήνυμά του «Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον».