EUROVISION 29.10.2026

«Κλείδωσαν» οι ημερομηνίες του Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη – Πότε θα μάθουμε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

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Το Sing for Greece 2027 θα πραγματοποιηθεί στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Οι ημιτελικοί του Sing for Greece θα γίνουν 9 και 11 Φεβρουαρίου, ο τελικός στις 13 Φεβρουαρίου.
  • Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί τη διοργάνωση, η οποία θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Eurovision 2027.
  • Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε για τις σύγχρονες τηλεοπτικές παραγωγικές του δυνατότητες.
  • Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027 λήγει την 1η Νοεμβρίου.
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Έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την απόφαση της ΕΡΤ να γίνει το Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής διοργάνωσης που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού και θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

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Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου.

Ο Akylas σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μετά τη νίκη στο Sing for Greece 2026.
https://www.instagram.com/akylas__/

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η προκήρυξη, οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΤ: https://www.ert.gr/singforgreece2027

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Eurovision Sing for Greece
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