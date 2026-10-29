Οι 36 χώρες που θα συμμετέχουν στη Eurovision 2027 – Το ντεμπούτο του Καναδά και οι μεγάλες απουσίες

Η Eurovision 2027 φέρνει μεγάλες αλλαγές με 36 χώρες να διεκδικούν τη νίκη στο Μπουργκάς και τον Καναδά να συμμετέχει για πρώτη φορά

Με μια ματιά 36 χώρες θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2027, μία περισσότερη από το 2026.

Ο Καναδάς θα κάνει το ντεμπούτο του, μετά την ένταξη του CBC/Radio-Canada στην EBU.

Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στον διαγωνισμό μετά από απουσία τεσσάρων ετών.

Η Τσεχία αποχωρεί για οικονομικούς λόγους, ενώ Ισπανία και Σλοβενία δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε τις χώρες που θα διεκδικήσουν την κορυφή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι ξεχωριστή, όχι μόνο για τον αριθμό των συμμετοχών, που ανέρχεται σε 36 (μία περισσότερη από το 2026), αλλά και για δύο σημαντικές προσθήκες στο χάρτη του διαγωνισμού.

Η πλέον εντυπωσιακή είδηση είναι η πρώτη συμμετοχή του Καναδά στον διαγωνισμό. Αυτό το ιστορικό βήμα κατέστη εφικτό χάρη στην πρόσφατη ένταξη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada ως πλήρους μέλους στην EBU τον Ιούλιο του 2026. Η παρουσία του Καναδά ανοίγει νέους ορίζοντες για τη Eurovision, σηματοδοτώντας πιθανώς το ενδιαφέρον και άλλων μη ευρωπαϊκών χωρών για τον θεσμό.

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Παράλληλα, ο διαγωνισμός θα υποδεχθεί ξανά τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία επιστρέφει μετά από απουσία τεσσάρων ετών. Η επάνοδος της χώρας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της Eurovision, καθώς προσθέτει ένα ακόμα χρώμα στο ήδη πλούσιο ψηφιδωτό των συμμετοχών.

Ανοιχτά Παράθυρα και Αποχωρήσεις

Ωστόσο, το τοπίο των συμμετοχών δεν είναι πλήρως οριστικό για όλες τις χώρες. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας (RTVE) και της Σλοβενίας (RTVSLO) έχουν προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο προκειμένου να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή τους. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε περισσότερες χώρες να κοσμούν τη σκηνή του Μπουργκάς.

Αντίθετα, η περίπτωση της Ουγγαρίας μοιάζει να έχει κλείσει, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πιθανή επιστροφή της. Παρότι αρχικά είχε δοθεί παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο λόγω εσωτερικής αναδιοργάνωσης της δημόσιας τηλεόρασης, οι χρονικοί περιορισμοί φαίνεται να μην επιτρέπουν τελικά τη συμμετοχή της το 2027.

Σημειώνεται ότι όλες οι χώρες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό της Βιέννης το 2026 θα παρευρεθούν και στο Μπουργκάς, με μοναδική εξαίρεση την Τσεχία, η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει επικαλούμενη οικονομικούς λόγους. Η κλήρωση που θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστεί κάθε χώρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα στο ίδιο το Μπουργκάς, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη διοργανώτρια πόλη. Η αυξημένη συμμετοχή και οι νέες προσθήκες καθιστούν την Eurovision 2027 μια διοργάνωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η οποία αναμένεται να φέρει φρέσκες νότες και εκπλήξεις στη μακρά ιστορία του διαγωνισμού.

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