Μουσική 28.10.2026

Mariah Carey: Αντίστροφη μέτρηση για το «Glitter 25» – Πότε κυκλοφορεί και ποια τραγούδια θα περιλαμβάνει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Mariah Carey ετοιμάζεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο το «Glitter», με την επετειακή έκδοση να κυκλοφορεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η επετειακή έκδοση «Glitter 25» της Mariah Carey κυκλοφορεί την Παρασκευή.
  • Η ψηφιακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ και 15 bonus tracks.
  • Η Mariah Carey ζήτησε από τους fans να μοιραστούν ποιο τραγούδι ανυπομονούν περισσότερο να ακούσουν.
  • Η επετειακή έκδοση δίνει την ευκαιρία για νοσταλγική επιστροφή και γνωριμία με παλαιότερη μουσική της καλλιτέχνιδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που ξέρει να κάνει η Mariah Carey, είναι να κρατά ζωντανή τη σχέση της με τους fans της, ακόμη και όταν επιστρέφει σε μουσικές στιγμές που ανήκουν σε μια άλλη εποχή της καριέρας της. Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια στρέφει ξανά την προσοχή στο «Glitter», το άλμπουμ που συνδέθηκε με την ομώνυμη ταινία του 2001, καθώς η επετειακή έκδοση «Glitter 25» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media της, όπου μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα από το «Lead The Way» και έδωσε στους ακροατές έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουν σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της δισκογραφίας της.

Η Mariah Carey γιορτάζει τα 25 χρόνια του Glitter με εντυπωσιακή εμφάνιση και κοσμήματα εκατομμυρίων.
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Η Mariah Carey συνόδευσε την ανάρτησή της με μια πρόσκληση προς το κοινό της, ζητώντας από τους fans να μοιραστούν ποιο τραγούδι ανυπομονούν περισσότερο να ακούσουν. Και, όπως φαίνεται, η επιστροφή του «Glitter» δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία, αλλά και την ευκαιρία να ξαναβρείς κομμάτια που μπορεί να έχουν ιδιαίτερη θέση στις μουσικές σου αναμνήσεις.

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Tο νέο video clip του «Coming Up Roses» τον βρίσκει σε μάθημα χορού

Τι περιλαμβάνει η επετειακή έκδοση «Glitter 25»

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια η τραγουδίστρια, η ψηφιακή deluxe έκδοση του «Glitter 25» θα περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ και έναν επιπλέον δίσκο με 15 bonus tracks. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που δίνει στους ακροατές τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο μουσικό υλικό του «Glitter», αλλά και να ακούσουν τα επιπλέον κομμάτια που συνοδεύουν την επετειακή έκδοση.

Η επιλογή της ψηφιακής deluxe έκδοσης προσφέρει μια πιο εκτενή εμπειρία ακρόασης για όσους θέλουν να ξαναθυμηθούν την εποχή του άλμπουμ. Για τους παλιούς fans, είναι μια αφορμή να επιστρέψουν σε τραγούδια που έχουν συνδέσει με συγκεκριμένες στιγμές, ενώ για τους νεότερους ακροατές αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα μια διαφορετική περίοδο της καριέρας της Mariah Carey.

https://www.instagram.com/mariahcarey/
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Το «Lead The Way» που επέλεξε να μοιραστεί η Mariah Carey

Το τραγούδι που επέλεξε η Mariah Carey για το teaser της είναι το «Lead The Way», με την ανάρτησή της να περιλαμβάνει ένα σύντομο απόσπασμα από το κομμάτι. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού λειτουργεί ως μια μικρή μουσική επιστροφή στο παρελθόν, λίγο πριν από την κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης. Παράλληλα, η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση της ημερομηνίας. Ρώτησε το κοινό της ποιο κομμάτι περιμένει περισσότερο, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συζήτηση γύρω από το «Glitter 25». Άλλωστε, όταν ένα άλμπουμ επιστρέφει έπειτα από χρόνια, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο τη μουσική, αλλά και τις αναμνήσεις που κουβαλά κάθε τραγούδι.

Γιατί το «Glitter» εξακολουθεί να απασχολεί τους fans

Το «Glitter» αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πορεία της Mariah Carey, καθώς συνδέεται τόσο με την κινηματογραφική της παρουσία όσο και με τη μουσική της εκείνης της περιόδου. Η επετειακή έκδοση δίνει τώρα την ευκαιρία στο κοινό να επιστρέψει σε αυτό το υλικό, με την προσθήκη 15 bonus tracks στην ψηφιακή deluxe κυκλοφορία να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης. Η Mariah Carey έχει επιλέξει να μοιραστεί τη χαρά της για την επερχόμενη κυκλοφορία απευθείας με τους θαυμαστές της, χρησιμοποιώντας τα social media για να δώσει μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.

Mariah Carey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Το ερώτημα που μένει είναι ποια τραγούδια θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν το «Glitter 25» γίνει διαθέσιμο την Παρασκευή. Μέχρι τότε, το «Lead The Way» λειτουργεί ως ένα μικρό μουσικό προοίμιο για την επετειακή έκδοση. Και αν είσαι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν συνδέσει το «Glitter» με μια συγκεκριμένη εποχή, η νέα κυκλοφορία είναι η ιδανική αφορμή για να επιστρέψεις σε αυτό το κεφάλαιο της Mariah Carey και να θυμηθείς ποια τραγούδια ξεχώρισαν για σένα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Mariah Carey
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί όλοι μιλούν για το «girl dinner» – Το viral trend που αποθεώθηκε στα social media

Γιατί όλοι μιλούν για το «girl dinner» – Το viral trend που αποθεώθηκε στα social media

28.10.2026
Επόμενο
Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

28.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Fontaines D.C.: Πώς ένα συγκρότημα από το Δουβλίνο κατέκτησε την κορυφή της σύγχρονης ροκ
Μουσικά Νέα

Fontaines D.C.: Πώς ένα συγκρότημα από το Δουβλίνο κατέκτησε την κορυφή της σύγχρονης ροκ

28.10.2026
NYXDrop Season 2: Η ομάδα του Stavento ανέβηκε στη σκηνή στο Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Η ομάδα του Stavento ανέβηκε στη σκηνή στο Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου

27.10.2026
Harry Styles: Tο νέο video clip του «Coming Up Roses» τον βρίσκει σε μάθημα χορού
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Tο νέο video clip του «Coming Up Roses» τον βρίσκει σε μάθημα χορού

27.10.2026
Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου: Πότε κάνουν πρεμιέρα στο Έναστρον
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου: Πότε κάνουν πρεμιέρα στο Έναστρον

27.10.2026
Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Dove Cameron – Κυκλοφόρησε το νέο music video «DO THE MATH»
Μουσικά Νέα

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Dove Cameron – Κυκλοφόρησε το νέο music video «DO THE MATH»

27.10.2026
Eurovision 2027: Μένει εκτός η Ολλανδία – Η απόφαση του NPO που ανατρέπει τα δεδομένα
EUROVISION

Eurovision 2027: Μένει εκτός η Ολλανδία – Η απόφαση του NPO που ανατρέπει τα δεδομένα

27.10.2026
Ryan Gosling: Η μεγάλη μουσική επιστροφή μετά από 17 χρόνια με τους Dead Man’s Bones
Μουσικά Νέα

Ryan Gosling: Η μεγάλη μουσική επιστροφή μετά από 17 χρόνια με τους Dead Man’s Bones

27.10.2026
Η Alicia Keys ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα – Η αποκάλυψη για το «Lovers Rose»
Μουσικά Νέα

Η Alicia Keys ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα – Η αποκάλυψη για το «Lovers Rose»

27.10.2026
Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»
Μουσικά Νέα

Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»

27.10.2026
28η Οκτωβρίου: 7 facts που δεν ήξερες για την εθνική επέτειο

28η Οκτωβρίου: 7 facts που δεν ήξερες για την εθνική επέτειο

Το απόλυτο comfort drink για τις κρύες ημέρες είναι αυτή η κρεμώδης ζεστή σοκολάτα

Το απόλυτο comfort drink για τις κρύες ημέρες είναι αυτή η κρεμώδης ζεστή σοκολάτα

Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

8 tips για να γίνει το σπίτι σου πιο cozy τώρα που χειμώνιασε

Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

Αν η γυμναστική μένει πάντα τελευταία, δοκίμασε αυτούς τους 5 τρόπους να την εντάξεις στη μέρα σου

Αν η γυμναστική μένει πάντα τελευταία, δοκίμασε αυτούς τους 5 τρόπους να την εντάξεις στη μέρα σου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη