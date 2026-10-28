Mariah Carey: Αντίστροφη μέτρηση για το «Glitter 25» – Πότε κυκλοφορεί και ποια τραγούδια θα περιλαμβάνει

Με μια ματιά Η επετειακή έκδοση «Glitter 25» της Mariah Carey κυκλοφορεί την Παρασκευή.

Η ψηφιακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ και 15 bonus tracks.

Η Mariah Carey ζήτησε από τους fans να μοιραστούν ποιο τραγούδι ανυπομονούν περισσότερο να ακούσουν.

Η επετειακή έκδοση δίνει την ευκαιρία για νοσταλγική επιστροφή και γνωριμία με παλαιότερη μουσική της καλλιτέχνιδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που ξέρει να κάνει η Mariah Carey, είναι να κρατά ζωντανή τη σχέση της με τους fans της, ακόμη και όταν επιστρέφει σε μουσικές στιγμές που ανήκουν σε μια άλλη εποχή της καριέρας της. Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια στρέφει ξανά την προσοχή στο «Glitter», το άλμπουμ που συνδέθηκε με την ομώνυμη ταινία του 2001, καθώς η επετειακή έκδοση «Glitter 25» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media της, όπου μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα από το «Lead The Way» και έδωσε στους ακροατές έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουν σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της δισκογραφίας της.

Η Mariah Carey συνόδευσε την ανάρτησή της με μια πρόσκληση προς το κοινό της, ζητώντας από τους fans να μοιραστούν ποιο τραγούδι ανυπομονούν περισσότερο να ακούσουν. Και, όπως φαίνεται, η επιστροφή του «Glitter» δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία, αλλά και την ευκαιρία να ξαναβρείς κομμάτια που μπορεί να έχουν ιδιαίτερη θέση στις μουσικές σου αναμνήσεις.

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Τι περιλαμβάνει η επετειακή έκδοση «Glitter 25»

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια η τραγουδίστρια, η ψηφιακή deluxe έκδοση του «Glitter 25» θα περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ και έναν επιπλέον δίσκο με 15 bonus tracks. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που δίνει στους ακροατές τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο μουσικό υλικό του «Glitter», αλλά και να ακούσουν τα επιπλέον κομμάτια που συνοδεύουν την επετειακή έκδοση.

Η επιλογή της ψηφιακής deluxe έκδοσης προσφέρει μια πιο εκτενή εμπειρία ακρόασης για όσους θέλουν να ξαναθυμηθούν την εποχή του άλμπουμ. Για τους παλιούς fans, είναι μια αφορμή να επιστρέψουν σε τραγούδια που έχουν συνδέσει με συγκεκριμένες στιγμές, ενώ για τους νεότερους ακροατές αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα μια διαφορετική περίοδο της καριέρας της Mariah Carey.

Το «Lead The Way» που επέλεξε να μοιραστεί η Mariah Carey

Το τραγούδι που επέλεξε η Mariah Carey για το teaser της είναι το «Lead The Way», με την ανάρτησή της να περιλαμβάνει ένα σύντομο απόσπασμα από το κομμάτι. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού λειτουργεί ως μια μικρή μουσική επιστροφή στο παρελθόν, λίγο πριν από την κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης. Παράλληλα, η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση της ημερομηνίας. Ρώτησε το κοινό της ποιο κομμάτι περιμένει περισσότερο, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συζήτηση γύρω από το «Glitter 25». Άλλωστε, όταν ένα άλμπουμ επιστρέφει έπειτα από χρόνια, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο τη μουσική, αλλά και τις αναμνήσεις που κουβαλά κάθε τραγούδι.

Γιατί το «Glitter» εξακολουθεί να απασχολεί τους fans

Το «Glitter» αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πορεία της Mariah Carey, καθώς συνδέεται τόσο με την κινηματογραφική της παρουσία όσο και με τη μουσική της εκείνης της περιόδου. Η επετειακή έκδοση δίνει τώρα την ευκαιρία στο κοινό να επιστρέψει σε αυτό το υλικό, με την προσθήκη 15 bonus tracks στην ψηφιακή deluxe κυκλοφορία να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης. Η Mariah Carey έχει επιλέξει να μοιραστεί τη χαρά της για την επερχόμενη κυκλοφορία απευθείας με τους θαυμαστές της, χρησιμοποιώντας τα social media για να δώσει μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.

Το ερώτημα που μένει είναι ποια τραγούδια θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν το «Glitter 25» γίνει διαθέσιμο την Παρασκευή. Μέχρι τότε, το «Lead The Way» λειτουργεί ως ένα μικρό μουσικό προοίμιο για την επετειακή έκδοση. Και αν είσαι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν συνδέσει το «Glitter» με μια συγκεκριμένη εποχή, η νέα κυκλοφορία είναι η ιδανική αφορμή για να επιστρέψεις σε αυτό το κεφάλαιο της Mariah Carey και να θυμηθείς ποια τραγούδια ξεχώρισαν για σένα.

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