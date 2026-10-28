Coquette: Η πιο girly τάση του TikTok βρίσκει τη θέση της στη χειμερινή γκαρνταρόμπα

Με μια ματιά Η τάση "coquette" ενσωματώνεται στη χειμερινή γκαρνταρόμπα με ισορροπία μεταξύ ζεστών υφών και θηλυκών λεπτομερειών.

Συνδυασμός balletcore στοιχείων με ζεστά πανωφόρια και καλσόν για χειμερινά looks.

Cozy πλεκτά και πανωφόρια σε παστέλ αποχρώσεις, με ρομαντικές λεπτομέρειες, για casual εμφανίσεις.

Αξεσουάρ όπως φιόγκοι, δαντέλες και παστέλ σκούφοι προσθέτουν θηλυκότητα σε απλά σύνολα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αισθητική που αγαπά τη θηλυκότητα, τις νοσταλγικές αναφορές και τις ντελικάτες υφές έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στις σύγχρονες τάσεις της μόδας. Το coquette aesthetic, με τους χαρακτηριστικούς φιόγκους, τις δαντέλες, τα απαλά ροζ και τα αέρινα υφάσματα, εξακολουθεί να εμπνέει τα καθημερινά looks, ακόμη κι όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν πιο ζεστά και πρακτικά outfits.

Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία. Δεν χρειάζεται να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου πλεκτά, τα χοντρά πανωφόρια ή τις μπότες σου για να υιοθετήσεις μια πιο ρομαντική προσέγγιση στο ντύσιμο. Αντίθετα, μπορείς να συνδυάσεις τις cozy υφές με μικρές, κοριτσίστικες λεπτομέρειες, δημιουργώντας σύνολα που είναι ταυτόχρονα άνετα και στιλάτα. Από τα balletcore στοιχεία μέχρι τα oversized πουλόβερ και τα ροζ πανωφόρια, υπάρχουν πολλοί τρόποι να εντάξεις το coquette aesthetic στη χειμερινή γκαρνταρόμπα σου.

Διάβασε επίσης: Τα Χριστούγεννα έρχονται νωρίτερα στο χώρο της μόδας και η Miu Miu δίνει το σύνθημα

1. Balletcore με μια coquette πινελιά

Οι δύο αισθητικές έχουν πολλά κοινά στοιχεία, γι’ αυτό και ο συνδυασμός τους προκύπτει σχεδόν αβίαστα. Τα κοντά bolero tops, οι μπαλαρίνες, οι κάλτσες με λεπτομέρειες δαντέλας και οι αέρινες φούστες δημιουργούν ένα σύνολο που θυμίζει την ανεπιτήδευτη κομψότητα μιας μπαλαρίνας. Για να προσαρμόσεις το look στις χαμηλές θερμοκρασίες, μπορείς να προσθέσεις ένα μακρύ παλτό και ένα ζεστό καλσόν, διατηρώντας τη ρομαντική διάθεση χωρίς να θυσιάσεις την άνεσή σου.

2. Cozy layers σε παστέλ αποχρώσεις

Το coquette style δεν περιορίζεται στα φορέματα με βολάν και στις λεπτές δαντέλες. Μπορεί να προσαρμοστεί ακόμη και στις πιο χαλαρές ημέρες, όταν το μόνο που θέλεις είναι να φορέσεις τα πιο άνετα κομμάτια της ντουλάπας σου. Ένα αφράτο πανωφόρι, ένα ζεστό πλεκτό, ένα κολάν σε απαλό ροζ και ένα ζευγάρι μπότες αποτελούν μια ενδιαφέρουσα βάση για ένα χειμερινό σύνολο.

Για να πετύχεις το αποτέλεσμα, πειραματίσου με διαφορετικές υφές και κράτησε την παλέτα σου σε ήπιους τόνους, όπως το ροζ, το εκρού, το μπεζ και το λιλά. Έτσι, ακόμη και τα πιο casual outfits αποκτούν μια πιο ρομαντική αισθητική.

3. Χοντρά πλεκτά με ρομαντικές λεπτομέρειες

Τα oversized πουλόβερ αποτελούν σταθερή αξία της χειμερινής γκαρνταρόμπας, όμως φέτος μπορούν να αποκτήσουν μια πιο θηλυκή διάθεση μέσα από τις λεπτομέρειες. Ζακέτες με υφασμάτινα λουλούδια, πλεκτά με ανάγλυφους φιόγκους και πουλόβερ σε baby pink ή λιλά αποχρώσεις είναι ιδανικές επιλογές για να υιοθετήσεις την τάση χωρίς να αλλάξεις εντελώς το στιλ σου.

Συνδύασέ τα με μια πλισέ φούστα για ένα πιο ρομαντικό αποτέλεσμα ή με το αγαπημένο σου τζιν για μια καθημερινή εμφάνιση. Η αντίθεση ανάμεσα στον όγκο του πλεκτού και στις ντελικάτες λεπτομέρειες είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

4. Αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά

Μερικές φορές, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το outfit για να ακολουθήσεις μια νέα τάση. Αρκεί να επενδύσεις στα σωστά αξεσουάρ. Σκούφοι, κασκόλ, γάντια και πλεκτές μπαλακλάβες σε παστέλ αποχρώσεις μπορούν να προσθέσουν μια παιχνιδιάρικη πινελιά ακόμη και στα πιο απλά σύνολα.

Αν θέλεις να πας ένα βήμα παραπέρα, δοκίμασε καλσόν με δαντελένια μοτίβα, μικρούς φιόγκους ή διακριτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες. Σε συνδυασμό με μια μίνι φούστα, ένα φόρεμα ή ένα σορτς με χοντρό πλεκτό, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που παραπέμπει στην πιο ρομαντική πλευρά της μόδας.

5. Ροζ πανωφόρια για τις πιο γκρίζες ημέρες

Αν υπάρχει μία απόχρωση που συνδέεται άμεσα με το coquette aesthetic, αυτή είναι το ροζ. Από το απαλό baby pink μέχρι τις πιο dusty εκδοχές του, το χρώμα αυτό μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο αυστηρό χειμερινό σύνολο. Ένα ροζ παλτό ή ένα κοντό jacket λειτουργεί ως το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης, ειδικά όταν συνδυάζεται με μαύρο παντελόνι, σκούρο τζιν ή μπότες.

Το πλεονέκτημά του είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια στο styling. Μπορείς να διατηρήσεις το υπόλοιπο outfit σε ουδέτερους τόνους και να αφήσεις το πανωφόρι να δώσει όλη την απαραίτητη χρωματική ένταση. Το αποτέλεσμα παραμένει κομψό, χωρίς να χάνει τη γλυκιά και παιχνιδιάρικη διάθεση που χαρακτηρίζει την τάση.

Το coquette aesthetic αποδεικνύει ότι η ρομαντική πλευρά της μόδας μπορεί να συνυπάρξει με την πρακτικότητα του χειμώνα. Με τα κατάλληλα layers, τα σωστά αξεσουάρ και μερικές παστέλ πινελιές, μπορείς να διατηρήσεις τη θηλυκότητα στο καθημερινό σου στιλ, ακόμη κι όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν.

Κεντρική Εικόνα: @eugenia.tar

Διάβασε επίσης: