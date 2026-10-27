Beauty 27.10.2026

Το burgundy κραγιόν είναι η dark beauty τάση που επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο

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Το burgundy κραγιόν επιστρέφει δυναμικά το φθινόπωρο και δίνει στα χείλη μια dark πινελιά που ισορροπεί ανάμεσα στο rock και το gothic
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το burgundy κραγιόν είναι η κυρίαρχη τάση του φθινοπώρου, προσφέροντας μια σκοτεινή και αισθησιακή διάσταση.
  • Η τάση αυτή, με ρίζες από τη δεκαετία του 1920, δίνει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, προσαρμόζεται σε διάφορα στυλ.
  • Το φινίρισμα (ματ ή γυαλιστερό) και η απόχρωση (καφέ ή μωβ) επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα και την ένταση.
  • Η σωστή εφαρμογή με περίγραμμα και πινέλο ή ταμπονάρισμα είναι σημαντική για ένα καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις κραγιόν που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις και το burgundy είναι σίγουρα μία από αυτές. Βαθύ, αισθησιακό και με μια ανεπιτήδευτα τολμηρή διάθεση, επιστρέφει κάθε φθινόπωρο για να δώσει στα χείλη μια πιο σκοτεινή, ενδιαφέρουσα διάσταση. Φέτος, όμως, δεν περιορίζεται σε ένα κλασικό βραδινό μακιγιάζ, αλλά διεκδικεί τη θέση του σε looks που ισορροπούν ανάμεσα στο ρομαντικό, το rock και το gothic.

burgundy_shoes
https://www.instagram.com/maky_za/

Η ιστορία του έχει κάτι από την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Στη δεκαετία του 1920, οι flapper girls, με τα κοντά κυματιστά μαλλιά και τη διάθεση να αμφισβητήσουν τους κοινωνικούς κανόνες, έκαναν τα σκούρα χείλη μέρος μιας νέας γυναικείας εικόνας. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το burgundy κραγιόν εξακολουθεί να αποπνέει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί πιστά τους κανόνες του μακιγιάζ.

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Το φθινόπωρο είναι η εποχή που οι βαθιές αποχρώσεις βρίσκουν φυσικά τη θέση τους στο νεσεσέρ σου. Καθώς η επιδερμίδα αποκτά σταδιακά πιο ανοιχτό τόνο μετά το καλοκαίρι, το σκούρο κραγιόν δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Παράλληλα, μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ, χωρίς να χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές ή πολλά προϊόντα.

https://www.instagram.com/yogilovesmakeup_howard/
https://www.instagram.com/yogilovesmakeup_howard/

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στην ευελιξία του. Με ματ υφή, το burgundy αποκτά μια πιο αυστηρή, σχεδόν βελούδινη όψη που ταιριάζει σε minimal εμφανίσεις, ενώ με glossy φινίρισμα γίνεται πιο μοντέρνο και αισθησιακό. Αν θέλεις να κινηθείς σε πιο τολμηρά μονοπάτια, μπορείς να το συνδυάσεις με σκούρα μάτια και μια δόση gothic αισθητικής. Αν, πάλι, προτιμάς κάτι πιο διακριτικό, άφησε τα χείλη να πρωταγωνιστήσουν και κράτησε το υπόλοιπο μακιγιάζ απλό.

Ποια απόχρωση να επιλέξεις

Δεν έχουν όλα τα burgundy κραγιόν την ίδια ένταση. Κάποια πλησιάζουν περισσότερο το καφέ, με ζεστούς, γήινους υποτόνους που δημιουργούν ένα πλούσιο και βαθύ αποτέλεσμα. Άλλα κινούνται προς το μωβ και τα σκούρα φρούτα, θυμίζοντας βατόμουρα και προσφέροντας μια πιο ψυχρή, μυστηριώδη αισθητική.

Για να βρεις την απόχρωση που σου ταιριάζει, αξίζει να λάβεις υπόψη τον υποτόνο της επιδερμίδας σου, αλλά και το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις. Οι πιο θερμές εκδοχές μπορούν να δώσουν μια γήινη διάσταση στο μακιγιάζ, ενώ οι ψυχρές αποχρώσεις δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση. Σημασία έχει, φυσικά, και το προσωπικό σου στιλ, αφού το burgundy δεν χρειάζεται να φορεθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

https://www.instagram.com/yogilovesmakeup_howard/
https://www.instagram.com/yogilovesmakeup_howard/

Εξίσου σημαντικό είναι το σχήμα των χειλιών σου. Οι σκούρες αποχρώσεις μπορούν να κάνουν τα χείλη να δείχνουν οπτικά μικρότερα, γι’ αυτό η σωστή εφαρμογή και το φινίρισμα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αν προτιμάς ένα πιο απαλό αποτέλεσμα, μπορείς να επιλέξεις μια διάφανη, glossy υφή ή να εφαρμόσεις το χρώμα ταμποναριστά, ώστε να μην καλύπτει πλήρως τα χείλη.

Πώς να φορέσεις σωστά το σκούρο κραγιόν

Το μυστικό για ένα καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα βρίσκεται στην προσεκτική εφαρμογή. Οι βαθιές αποχρώσεις αναδεικνύουν περισσότερο τις λεπτομέρειες, επομένως αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο στο περίγραμμα των χειλιών. Ένα μολύβι σε κοντινή απόχρωση μπορεί να βοηθήσει να ορίσεις το σχήμα τους, χωρίς να χρειάζεται να ξεπεράσεις τη φυσική γραμμή τους.

Στη συνέχεια, άπλωσε το κραγιόν ξεκινώντας από το κέντρο των χειλιών και προχώρησε προς τις άκρες. Ένα λεπτό πινέλο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, ιδιαίτερα αν επιλέξεις μια πολύ σκούρα, έντονη απόχρωση. Αν, ωστόσο, θέλεις ένα πιο ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα, δοκίμασε να εφαρμόσεις μικρή ποσότητα χρώματος με τα δάχτυλα, δημιουργώντας ένα ελαφρώς σβησμένο περίγραμμα που δείχνει πιο χαλαρό και σύγχρονο.

https://www.instagram.com/katesytsevich/
https://www.instagram.com/katesytsevich/

Οι πιο δημιουργικές εκδοχές του burgundy δεν σταματούν εκεί. Ένα διακριτικό, υγρό εφέ μπορεί να δώσει στα χείλη εντυπωσιακή λάμψη, ενώ μικρές φωτεινές λεπτομέρειες μπορούν να μετατρέψουν το μακιγιάζ σε μια πιο editorial πρόταση. Το ζητούμενο δεν είναι να ακολουθήσεις όλους τους κανόνες, αλλά να βρεις την εκδοχή που εκφράζει καλύτερα τη διάθεσή σου.

Τα 5 κραγιόν που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου: 

1. Kiko Milano Unlimited Stylo 24 Burgundy 

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2. MAC Cosmetics MACximal Silky Matte Lipstick Diva

mac_burgundy_kragion

3. Sephora Collection Cream Lip Stain 134 Plum Madness

sephora_kragion

4. Korres True Velvety Lipstick Red Wine 

korres_wine_red_kragion

5.Bobbi Brown Crushed Lip Color

blackberry_bobbi_brown

Κεντρική Εικόνα: @irinacejzer

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