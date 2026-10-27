«Mad Έχεις Άστρο»: Ο Astrojason προειδοποιεί τα 12 ζώδια για όσα φέρνει η νέα εβδομάδα

Με μια ματιά Η εβδομάδα 26-31 Οκτωβρίου φέρνει ξεκαθαρίσματα, επιστροφές και αποφάσεις για τα 12 ζώδια.

Οικονομικές υποχρεώσεις, επαγγελματικές προτάσεις από το παρελθόν και αισθηματικές δοκιμασίες κυριαρχούν.

Κάποια ζώδια θα δουν παλιούς έρωτες να επιστρέφουν, ενώ άλλα θα λάβουν νέες επαγγελματικές προτάσεις.

Οι αλλαγές στις προτεραιότητες και η ανάγκη για διαχείριση του χρόνου επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιο ζώδιο θα βάλει σε τάξη τα οικονομικά του; Ποιο θα δει έναν παλιό έρωτα να επιστρέφει και ποιο θα δεχτεί μια νέα επαγγελματική πρόταση από το παρελθόν; Ο Astrojason επιστρέφει στο «Mad Έχεις Άστρο» και μας δίνει τις αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα 26-31 Οκτωβρίου, με τα αισθηματικά, τα οικονομικά και τα επαγγελματικά να φέρνουν νέα δεδομένα.

Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν έχει βάλει στο πρόγραμμα αρκετά ξεκαθαρίσματα, επιστροφές και αποφάσεις που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Παλιές συνεργασίες επανέρχονται με νέες προτάσεις, οικονομικές υποχρεώσεις απαιτούν καλύτερη διαχείριση και οι σχέσεις δοκιμάζονται, καθώς οι προτεραιότητες αλλάζουν. Για κάποιους, μάλιστα, ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει με ερωτικές διαθέσεις, ενώ άλλοι θα χρειαστεί να αποφασίσουν τι θέλουν πραγματικά από μια σχέση.

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Ο Jason αναλαμβάνει να μας μεταφέρει τα νέα από το αστρολογικό μέτωπο, με προβλέψεις που αγγίζουν κάθε πλευρά της καθημερινότητας. Δες τι επιφυλάσσει η εβδομάδα για το δικό σου ζώδιο και ετοιμάσου για τα δικά σου μικρά ή μεγαλύτερα plot twists.

Κριός

Για τους Κριούς, η εβδομάδα φέρνει ξεκαθαρίσματα στα οικονομικά, καθώς μια υποχρέωση αποκτά συγκεκριμένο ποσό και χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός για να καλυφθεί. Οι περιττές αγορές μπαίνουν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, ώστε να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις. Στα επαγγελματικά, ένας παλιός συνεργάτης επιστρέφει με πρόταση για μια νέα συνεργασία, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ανοίξεις ένα καινούργιο κεφάλαιο.

Ταύρος

Οι Ταύροι καλούνται να βρουν ξανά τις ισορροπίες ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική τους ζωή. Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις αφήνουν λιγότερο χρόνο για τη σχέση και ο σύντροφός σου ζητά να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας. Την ίδια στιγμή, μια ενδιαφέρουσα πρόταση από έναν παλιό συνεργάτη επανέρχεται στο προσκήνιο, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την επαγγελματική σου πορεία.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η συσσωρευμένη κούραση από τη δουλειά γίνεται αισθητή και σε αναγκάζει να αναθεωρήσεις το πρόγραμμά σου. Δεν γίνεται να τα προλαβαίνεις όλα, επομένως χρειάζεται να βάλεις όρια και να επιλέξεις πού θα διαθέσεις την ενέργειά σου. Παράλληλα, ένα δημιουργικό σου έργο κερδίζει ξανά το ενδιαφέρον και ανοίγει ο δρόμος για να παρουσιαστεί σε μεγαλύτερο κοινό, δίνοντάς σου έναν λόγο να δεις τη συνέχεια με περισσότερη αισιοδοξία.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι αρχίζουν να βλέπουν διαφορετικά μια φιλία, καθώς αισθάνονται πως η αμοιβαιότητα που περίμεναν δεν υπάρχει στον βαθμό που θα ήθελαν. Η απόσταση μοιάζει πλέον αναγκαία για να ξεκαθαρίσουν τα συναισθήματά τους. Στα αισθηματικά, η ζήλια ενός προσώπου που τους ενδιαφέρει δημιουργεί εντάσεις και περιπλέκει την κατάσταση. Μια συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη, ώστε να γίνει σαφές τι συμβαίνει μεταξύ τους.

Λέων

Οι Λέοντες βλέπουν μια επαγγελματική τους προσπάθεια να αποδίδει καρπούς, όμως η επιτυχία συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις. Η πίεση μεταφέρεται και στο σπίτι, δημιουργώντας εντάσεις που δεν τους αφήνουν να χαρούν όσο θα ήθελαν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Παράλληλα, ένας παλιός συνεργάτης επιστρέφει στη ζωή τους και οι δυο τους εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας νέας κοινής επαγγελματικής προσπάθειας.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, ξεκαθαρίζει μια υπόθεση που αφορά τις σπουδές τους, δίνοντας απαντήσεις για όσα χρειάζεται να κάνουν στη συνέχεια. Έτσι, μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τα επόμενα βήματά τους και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη σιγουριά. Στα επαγγελματικά, μια παλιότερη πρόταση επιστρέφει με βελτιωμένη αμοιβή, δημιουργώντας νέα δεδομένα και δίνοντάς τους έναν επιπλέον λόγο να εξετάσουν ξανά τις επιλογές τους.

Ζυγός

Οι Ζυγοί έρχονται αντιμέτωποι με μια κοινή οικονομική υποχρέωση, η οποία επιτέλους ξεκαθαρίζει, αποκαλύπτοντας πως το ποσό που πρέπει να καλύψουν είναι μεγαλύτερο από εκείνο που είχαν υπολογίσει. Χρειάζεται, λοιπόν, να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους. Στα αισθηματικά, ωστόσο, το σκηνικό γίνεται πιο ενδιαφέρον, καθώς ένας παλιός έρωτας επιστρέφει και το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι αμοιβαίο. Μήπως ένα κεφάλαιο που θεωρούσες κλειστό δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη;

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί καλούνται να πάρουν μια σημαντική απόφαση για την ερωτική τους ζωή. Ο σύντροφός τους ξεκαθαρίζει τι περιμένει από τη σχέση και πλέον χρειάζεται να αποφασίσουν αν επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί. Παράλληλα, μια προσωπική επιλογή προκαλεί αντιδράσεις στην οικογένεια, με κοντινά πρόσωπα να προσπαθούν να τους αλλάξουν γνώμη. Όσο κι αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, η τελική απόφαση παραμένει δική τους.

Τοξότης

Για τους Τοξότες, η ολοκλήρωση μιας απαιτητικής επαγγελματικής υποχρέωσης φέρνει την ανάγκη για ξεκούραση και καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους. Η εβδομάδα τούς καλεί να περιορίσουν τις επόμενες υποχρεώσεις τους και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Την ίδια στιγμή, ένας παλιός φίλος γίνεται η αφορμή για μια νέα επαγγελματική γνωριμία, καθώς τους φέρνει σε επαφή με ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για συνεργασία. Μια ευκαιρία μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο φαντάζονται.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι έχουν λόγους να χαμογελούν στα αισθηματικά, καθώς το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει ανταποκρίνεται θετικά και η γνωριμία αποκτά πιο ξεκάθαρα ερωτικό χαρακτήρα. Εκεί που υπήρχε αβεβαιότητα, τώρα φαίνεται να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό τοπίο. Στα επαγγελματικά, ωστόσο, μια ομαδική προσπάθεια καθυστερεί εξαιτίας διαφωνιών για το οικονομικό μερίδιο του καθενός. Χρειάζονται σαφείς συμφωνίες για να μπορέσει η συνεργασία να προχωρήσει.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι βρίσκονται μπροστά σε μια σημαντική οικογενειακή απόφαση, η οποία φέρνει αλλαγές και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Το πρόγραμμά τους χρειάζεται αναπροσαρμογή, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Στη δουλειά, τα πράγματα δεν είναι εξίσου εύκολα, καθώς μια διαφωνία με συνεργάτη μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες. Η ψυχραιμία και η σωστή συνεννόηση θα είναι απαραίτητες για να αποφευχθούν μεγαλύτερες εντάσεις.

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, μια υπόθεση που αφορά τις σπουδές τους ξεκαθαρίζει, όμως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δυσκολεύουν την υλοποίηση των επόμενων σχεδίων τους. Η ανάγκη να βρουν χρόνο για όλα γίνεται πιο έντονη και απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Την ίδια στιγμή, μια συμφωνία οικονομικής στήριξης επανέρχεται στο προσκήνιο, δίνοντάς τους την απαραίτητη ώθηση για κάτι που ετοιμάζουν. Ένα σχέδιο που περίμενε την κατάλληλη στιγμή μπορεί τώρα να αρχίσει να παίρνει μορφή.

Οι προβλέψεις του Astrojason στο «Mad Έχεις Άστρο» ολοκληρώνονται με κάθε ζώδιο να έχει τα δικά του ζητήματα να διαχειριστεί, από οικονομικά ξεκαθαρίσματα και επαγγελματικές ευκαιρίες μέχρι επιστροφές στον έρωτα και σημαντικές αποφάσεις στις σχέσεις. Το ερώτημα είναι ποιο από αυτά τα νέα δεδομένα θα αποδειχθεί τελικά το πιο καθοριστικό για την εβδομάδα σου.

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