Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

Η Paris Hilton τίμησε την Britney Spears με μια εντυπωσιακή μεταμφίεση για το Halloween, εμπνευσμένη από την ιστορική εμφάνισή της το 2001

Με μια ματιά Η Paris Hilton αναβίωσε το εμβληματικό look της Britney Spears από τα MTV VMAs του 2001.

Η μεταμφίεση περιλάμβανε πράσινο bra top, σορτς με στρας, καλσόν δίχτυ και φίδι.

Η εμφάνιση της Hilton ενσωμάτωσε τη χαρακτηριστική Y2K αισθητική με λάμψη και υπερβολή.

Η Paris Hilton τίμησε μια εμβληματική pop στιγμή, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του look. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για την Paris Hilton, το Halloween δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να φορέσει μια εντυπωσιακή στολή, αλλά μια αφορμή για να μετατρέψει την pop κουλτούρα σε fashion statement. Η επιχειρηματίας έχει καθιερώσει το δικό της «Halloweek», ξεκινώντας τους εορτασμούς αρκετές ημέρες πριν από τις 31 Οκτωβρίου και επιλέγοντας μεταμφιέσεις που συζητιούνται. Φέτος, αποφάσισε να ταξιδέψει πίσω στις αρχές των 00s και να αναδημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εμφανίσεις στην ιστορία της pop μουσικής.

Στις 23 Οκτωβρίου, η Paris Hilton μοιράστηκε στα social media το νέο της Halloween look, αντλώντας έμπνευση από την εμφάνιση της Britney Spears στα MTV Video Music Awards του 2001, όταν ερμήνευσε το «I’m a Slave 4 U» έχοντας ένα μεγάλο φίδι στους ώμους της. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά, η συγκεκριμένη στιγμή εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μόδα και την pop αισθητική, με την Hilton να της δίνει τη δική της λαμπερή εκδοχή.

Διάβασε επίσης: Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Η Paris Hilton με ένα Y2K look γεμάτο στρας και glitter

Η μεταμφίεση της Paris Hilton παρέμεινε πιστή στα χαρακτηριστικά στοιχεία του αυθεντικού outfit, με μια γενναία δόση από τη δική της glam αισθητική. Η ίδια επέλεξε ένα πράσινο bra top και ένα μικροσκοπικό μαύρο σορτς, διακοσμημένο με ασημένια στρας και ένα μπλε μοτίβο πεταλούδας σε διαβαθμισμένες αποχρώσεις. Το καλσόν δίχτυ και η χρυσή αλυσίδα-ζώνη με τα διακοσμητικά λουλούδια ολοκλήρωσαν το σύνολο, παραπέμποντας απευθείας στη χαρακτηριστική Y2K αισθητική.

Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, ήταν εκείνες που έκαναν τη διαφορά. Ροζ στρας στόλιζαν το top, ενώ τα nude γάντια με κρύσταλλα, το εντυπωσιακό κολιέ-κολάρο και οι ψηλές μπότες με glitter πρόσθεσαν ακόμη περισσότερη λάμψη. Το body glitter και το περίτεχνο σχέδιο από στρας στο ντεκολτέ έδωσαν στο look την υπερβολή που χαρακτήριζε τη μόδα των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο της εμφάνισης της Britney. Ένα μεγάλο φίδι στους ώμους της Hilton ολοκλήρωσε τη μεταμφίεση, μεταφέροντας την εμβληματική εικόνα των VMAs του 2001 στο Halloween του 2026.

Μια αναφορά στην pop ιστορία που παραμένει επίκαιρη

Η Paris Hilton δεν αρκέστηκε στην αναπαραγωγή του outfit. Μέσα από τις πόζες και τις χορευτικές κινήσεις της μπροστά σε μια φωτεινή neon κατασκευή, επιχείρησε να αναβιώσει την ατμόσφαιρα της αρχικής εμφάνισης, τιμώντας μια στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη των fans της pop μουσικής.

Η επιλογή της έχει και μια ξεχωριστή δόση νοσταλγίας. Η αισθητική των 00s εξακολουθεί να επηρεάζει τη μόδα, από τα μικροσκοπικά tops και τα χαμηλοκάβαλα σορτς μέχρι τις μεταλλικές λεπτομέρειες και το άφθονο glitter. Η συγκεκριμένη εμφάνιση συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία, υπενθυμίζοντας γιατί ορισμένα looks ξεπερνούν την εποχή τους και γίνονται διαχρονικά σημεία αναφοράς.

Με τη φετινή της μεταμφίεση, η Paris Hilton απέδειξε ότι ένα επιτυχημένο Halloween look δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι τρομακτικό. Μπορεί να είναι μια αναφορά σε μια εμβληματική pop στιγμή, με αρκετή λάμψη, νοσταλγία και fashion υπερβολή ώστε να ξαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά looks της Britney Spears.

Διάβασε επίσης: