Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Με μια ματιά Οι βροχές επέστρεψαν, καθιστώντας απαραίτητη την επιλογή κατάλληλων παπουτσιών.

Οι γαλότσες αναδεικνύονται ως η ιδανική λύση για τις βροχερές ημέρες, συνδυάζοντας πρακτικότητα και στυλ.

Η μόδα έχει ανανεώσει τις γαλότσες, προσφέροντας πιο κομψά και ενδιαφέροντα σχέδια.

Παρουσιάζονται 6 προτάσεις γαλότσες για όσους θέλουν να παραμείνουν στυλάτοι στη βροχή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα ο καιρός να έδινε την εντύπωση πως το καλοκαίρι είχε αποφασίσει να παρατείνει τη διαμονή του, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται αν βιάστηκαν να αποθηκεύσουν τα καλοκαιρινά τους ρούχα, όμως η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με εντελώς διαφορετική διάθεση. Το φθινόπωρο έκανε αισθητή την παρουσία του, οι βροχές επέστρεψαν δυναμικά και τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά στα κινητά μας, υπενθυμίζοντάς μας πως ο καιρός άλλαξε για τα καλά. Και εδώ, λοπόν, έρχεται το αιώνιο ερώτημα: «Τι παπούτσι φοράμε όταν βρέχει;».

Μπροστά σε αυτό ακριβώς το δίλημμα βρέθηκα κι εγώ χθες, όταν έπρεπε να βγω από το σπίτι και κανένα ζευγάρι παπούτσια μου δεν έμοιαζε κατάλληλο για τις καιρικές συνθήκες που με περίμεναν. Οι γούνινες μπότες μου ήταν ξεκάθαρα εκτός συζήτησης, τα αθλητικά μου θα κατέληγαν μούσκεμα μέσα σε λίγα λεπτά και, ειλικρινά, δεν είχα καμία διάθεση να περάσω δεύτερο κρυολόγημα στο καπάκι. Όσο για τις μπότες μου, η σόλα τους δεν μου ενέπνεε καμία εμπιστοσύνη και η ιδέα ότι θα μπορούσα να γλιστρήσω με το που θα πατούσα το πόδι μου έξω από την πόρτα δεν με ενθουσίαζε καθόλου.

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Έτσι λοιπόν, αφού έριξα μια ματιά σε άρθρα μόδας και σε βίντεο από fashion influencers στο TikTok, κατέληξα πως το ιδανικό παπούτσι για αυτές τις ημέρες δεν είναι άλλο από τις γαλότσες. Με το συγκεκριμένο υπόδημα, βέβαια, έχω αναπτύξει μια σχέση αγάπης-μίσους. Μέχρι στιγμής έχω αγοράσει αρκετά ζευγάρια, τα οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν έχουν φορεθεί ποτέ. Κάθε φορά τις βγάζω από το κουτί τους, τις δοκιμάζω και στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη, μέχρι που αλλάζω γνώμη σχεδόν αμέσως και προτιμώ να βραχώ παρά να τις φορέσω. Μόνο που, όταν έξω βρέχει καταρρακτωδώς, αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά.

Για πολλά χρόνια, οι γαλότσες μού φαίνονταν εντελώς άχαρες και, όσο κι αν προσπαθούσα να φανταστώ πώς θα μπορούσα να τις συνδυάσω με τα ρούχα μου, πάντα κατέληγα στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν ήταν για εμένα. Τελευταία, όμως, η άποψή μου έχει αρχίσει να αλλάζει, καθώς τα συγκεκριμένα παπούτσια έχουν κάνει το δικό τους fashion rebranding και έχουν επιστρέψει δυναμικά στις τάσεις. Τα σχέδια έχουν ανανεωθεί, οι γραμμές τους έχουν γίνει πιο ενδιαφέρουσες και οι συνδυασμοί που βλέπουμε στις πασαρέλες και στα social media έχουν αποδείξει ότι μπορούν να είναι πολύ πιο κομψές απ’ όσο τις είχα στο μυαλό μου.

Μάλιστα, στις πρόσφατες συλλογές για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, οι γαλότσες απέκτησαν ξανά τη θέση τους στον κόσμο της μόδας, με οίκους όπως η Loewe να πειραματίζονται με πιο ιδιαίτερες εκδοχές τους, ακόμη και με διάφανα σχέδια. Παράλληλα, οι κλασικές ψηλές μπότες από καουτσούκ συνδυάζονται πλέον με πιο προσεγμένα σύνολα, σακάκια και παλτό, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να μοιάζεις σαν να ετοιμάζεσαι για μια βόλτα στην εξοχή κάθε φορά που τις φοράς. Και κάπου εδώ αρχίζω να σκέφτομαι ότι ίσως τελικά να μην έφταιγαν οι γαλότσες, αλλά ότι δεν είχα βρει ακόμη τον σωστό τρόπο να τις εντάξω στο στιλ μου.

Αν, λοιπόν, υπάρχει μία στιγμή για να τους δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, αυτή είναι τώρα. Γιατί μπορεί να μην είναι το πρώτο παπούτσι που σκέφτομαι όταν ετοιμάζω ένα outfit, όμως η ιδέα να μπορώ να περπατάω στη βροχή χωρίς να ανησυχώ για τα βρεγμένα πόδια ή για το αν θα γλιστρήσω ακούγεται όλο και πιο δελεαστική. Και αν μπορώ να το κάνω φορώντας ένα ζευγάρι που δείχνει εξίσου ωραίο με το υπόλοιπο σύνολό μου, τότε ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσω να τις κοιτάζω μέσα από το κουτί τους και να τις βγάλω επιτέλους μια βόλτα.

Μετά από όλο αυτό το ψάξιμο, είπα να συγκεντρώσω τα 6 σχέδια που μου τράβηξαν πραγματικά την προσοχή και που ίσως με κάνουν να σταματήσω να αγοράζω γαλότσες και να τις αφήνω να μαζεύουν σκόνη στην ντουλάπα. Από πιο κλασικές μέχρι πιο ιδιαίτερες επιλογές, βρήκα ζευγάρια που έχουν κάτι διαφορετικό και μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό βροχερό outfit να δείχνει πιο ενδιαφέρον. Αν, λοιπόν, βρίσκεσαι κι εσύ σε αυτή τη φάση που θέλεις ένα πρακτικό παπούτσι για τις βροχερές ημέρες, αλλά δεν θέλεις να θυσιάσεις το στιλ σου, συγκέντρωσα παρακάτω τα σχέδια που αξίζει να δεις.

6 σχέδια που αξίζει να αγοράσεις:

1. Bozikis

2. Calvin Klein

3. Ralph Lauren

4. Barbour

5. Hunter

6. Hype Cut

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