Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party έφερε τη λάμψη του MadWalk στη Γλυφάδα

Το MAD και η M·A·C Cosmetics έφεραν το απόλυτο beauty mood στη Γλυφάδα, με ένα party γεμάτο glam, μουσική και beauty εκπλήξεις

Με μια ματιά Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα, φέρνοντας λάμψη και ομορφιά.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν beauty touch-ups, styling tips, μουσική και επαγγελματικές φωτογραφίσεις.

Το Mad Radio 106,2 μετέδιδε ζωντανά από το κατάστημα, ενισχύοντας τη μουσική ατμόσφαιρα.

Με κάθε αγορά M·A·C, οι συμμετέχοντες κέρδιζαν συμμετοχή σε κλήρωση για διπλές προσκλήσεις στο MadWalk 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents συνεχίζεται και η Γλυφάδα μπήκε σε απόλυτο fashion και beauty mood! Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το δεύτερο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party πραγματοποιήθηκε στο flagship κατάστημα της M·A·C Cosmetics, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που έσπευσε να ζήσει από κοντά μια ξεχωριστή εμπειρία ομορφιάς, γεμάτη μουσική, λάμψη και πολλές εκπλήξεις.

Από τις 18:00 έως τις 21:00, το κατάστημα μεταμορφώθηκε σε ένα mini backstage μόδας και ομορφιάς, με τους επισκέπτες να δίνουν δυναμικό «παρών» και την ατμόσφαιρα να θυμίζει όσα συμβαίνουν λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά του MadWalk. Beauty touch-ups, φωτογραφίες, styling tips και μουσική ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για όσους ήθελαν να ανακαλύψουν το δικό τους MadWalk moment.

Beauty glam, iconic πόζες και το δικό σου MadWalk moment

Το beauty station αποτέλεσε ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν, καθώς οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν γρήγορα beauty και hair touch-ups και να ανανεώσουν το look τους με τη βοήθεια των ειδικών. Το αποτέλεσμα; Φρέσκες εμφανίσεις, glam λεπτομέρειες και πολλή διάθεση για φωτογραφίες!

Ο Manos Kamakaris μοιράστηκε τα δικά του beauty tips, δίνοντας έμπνευση σε όσους ήθελαν να αναβαθμίσουν τη beauty routine τους. Παράλληλα, η Super Foteini έφερε το δικό της styling inspo, με ιδέες και συμβουλές για looks που ξεχωρίζουν.

Φυσικά, από την εμπειρία δεν θα μπορούσε να λείπει η επαγγελματική φωτογράφιση! Οι επισκέπτες πήραν θέση μπροστά στον φακό, πόζαραν στο ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό και απέκτησαν τη δική τους φωτογραφία με το signature vibe του MadWalk. Γιατί κάθε εμφάνιση αξίζει τη δική της στιγμή στο spotlight!

Το Mad Radio 106,2 ανέβασε την ένταση

Το κατάλληλο soundtrack δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο party! Το Mad Radio 106,2 μετέφερε ζωντανά το MAD DRIVE από το κατάστημα M·A·C Cosmetics στη Γλυφάδα, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα να αναλαμβάνουν τη μουσική διάθεση μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο DJ booth ενώ η Δάφνη Καραβοκύρη έδωσε το «παρών» ως special guest, συμμετέχοντας στη ραδιοφωνική εμπειρία και προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή πινελιά σε ένα απόγευμα γεμάτο μουσική, ομορφιά και MadWalk energy!

Η μουσική και η ενέργεια του σταθμού έδωσαν ακόμη περισσότερο ρυθμό στην εκδήλωση, ενώ αγαπημένοι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 βρέθηκαν επίσης εκεί, κάνοντας την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα beauty party που συνδύασε το glam με τη μουσική και έφερε το κοινό στο επίκεντρο της δράσης.

Beauty deals και η ευκαιρία για μια διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί! Κατά τη διάρκεια του party, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα αγαπημένα τους προϊόντα M·A·C Cosmetics και να επωφεληθούν από την ειδική προσφορά που ίσχυε για την εκδήλωση.

Και το πιο exciting κομμάτι; Με κάθε αγορά, οι συμμετέχοντες έμπαιναν στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026 by Three Cents. Ένας τυχερός από κάθε κατάστημα της σειράς των beauty parties θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί από κοντά στη μεγάλη βραδιά που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

Το δεύτερο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party ολοκλήρωσε ακόμη μία στάση του beauty tour με τον καλύτερο τρόπο, μεταφέροντας τη λάμψη του MadWalk έξω από την πασαρέλα και δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές.

4 γεύσεις, άπειρα vibes και Three Cents για όλους!

Στο party της MAC στο MadWalk, η Three Cents έδωσε τη δική της δροσιστική νότα, με 4 διαφορετικές γεύσεις, δωρεάν για όλους τους καλεσμένους!

Το glam countdown για το MadWalk 2026 συνεχίζεται!

Το MAD και η M·A·C Cosmetics συνεχίζουν τα GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C beauty parties, με επόμενες στάσεις στην Αθήνα και νέες ευκαιρίες για beauty στιγμές, μουσική και εκπλήξεις.

Το μεγάλο ραντεβού με το MadWalk 2026 by Three Cents έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, όπου η μόδα και η μουσική θα συναντηθούν για 16η χρονιά.

Μέχρι τότε, μείνε συντονισμένος στο Mad.gr για όλα τα νέα, τις ημερομηνίες και τις εκπλήξεις των επόμενων beauty parties.