Celeb News 26.10.2026

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τον Οκτώβριο στην Αίγινα με τολμηρό μπικίνι

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Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει μια φθινοπωρινή απόδραση στην Αίγινα, φορώντας μπλε μπικίνι και κρατώντας το καλοκαίρι λίγο ακόμη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τον Οκτώβριο στην Αίγινα με μπικίνι.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στο Instagram.
  • Η επιλογή της να φορέσει μαγιό δείχνει διάθεση για ζωή τη στιγμή.
  • Η εμφάνισή της επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο στυλ και την προσωπικότητά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην έννοια του φθινοπώρου, απολαμβάνοντας μια βόλτα με ιστιοπλοϊκό στην Αίγινα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τέλος του Οκτωβρίου. Η νεαρή ηθοποιός, γνωστή για την εκκεντρική της αισθητική και το τολμηρό της στυλ, δεν δίστασε να φορέσει μαγιό, εκμεταλλευόμενη τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέρες.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω των προσωπικών της αναρτήσεων στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα μπλε μπικίνι για την εξόρμησή της στο νησί. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, δείχνουν την ηθοποιό να απολαμβάνει το ταξίδι με το ιστιοπλοϊκό, έχοντας ως φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού.

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Σε μια από τις αναρτήσεις της, η Κλέλια Ανδριολάτου συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα «Όσο είναι ακόμα Οκτώβρης», δίνοντας έτσι μια χιουμοριστική και ταυτόχρονα περιγραφική διάσταση στην επιλογή της να φορέσει μαγιό σε μια εποχή που οι περισσότεροι έχουν ήδη αποθηκεύσει τα καλοκαιρινά τους μαγιό. Η δήλωσή της αυτή αποτυπώνει τη διάθεσή της να ζει τη στιγμή και να απολαμβάνει κάθε ευκαιρία για διασκέδαση, ανεξαρτήτως εποχής.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η συγκεκριμένη εμφάνιση της Κλέλιας Ανδριολάτου έρχεται να προστεθεί στις συχνές της εμφανίσεις που προκαλούν συζητήσεις, επιβεβαιώνοντας την προσωπικότητα και το ιδιαίτερο στυλ της. Η ηθοποιός, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις υποκριτικές της ικανότητες, φαίνεται να έχει κερδίσει και τις εντυπώσεις στον χώρο της μόδας, πειραματιζόμενη με διαφορετικά looks και αποδεχόμενη τις τάσεις με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η Αίγινα, ως δημοφιλής προορισμός για ημερήσιες εκδρομές από την Αθήνα, προσέφερε το ιδανικό σκηνικό για την απόδραση της Κλέλιας Ανδριολάτου. Το νησί, με τις γραφικές του παραλίες και το κοσμοπολίτικο αέρα του, αποτέλεσε το τέλειο φόντο για τις καλοκαιρινές πόζες της ηθοποιού, ακόμη και με την «καρδιά» του φθινοπώρου να έχει ήδη χτυπήσει.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η επιλογή της να φορέσει μπικίνι τον Οκτώβριο, ενώ η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει, δείχνει την αφοσίωσή της στο να απολαμβάνει τις στιγμές και να μην περιορίζεται από τους συμβατικούς κανόνες. Η ηθοποιός, με την εμφάνισή της αυτή, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ζωντάνιας, υπενθυμίζοντας ότι η διάθεση για καλοκαιρινές απολαύσεις μπορεί να διαρκέσει όλο το χρόνο.

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Αίγινα διακοπές Κλέλια Ανδριολάτου μπικινι
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