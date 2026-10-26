Ηλίας Βρεττός: Το φύλο του μωρού που περιμένει με την Αναστασία Δεληγιάννη

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ενώ έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το φύλο και το όνομά του

Με μια ματιά Η Αναστασία Δεληγιάννη διανύει τον 6ο μήνα εγκυμοσύνης και περιμένουν αγοράκι.

Το ζευγάρι, Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη, αναμένεται να καλωσορίσει το γιο του τον Ιανουάριο.

Το όνομα που επιλέχθηκε για τον γιο τους είναι Ευάγγελος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή.

Το ζευγάρι επιθυμεί να απολαύσει τις στιγμές αυτές με ιδιωτικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε λίγους μήνες, η οικογένεια του Ηλία Βρεττού και της Αναστασίας Δεληγιάννη θα μεγαλώσει, καθώς το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί. Η είδηση της εγκυμοσύνης είχε γίνει γνωστή πρόσφατα, και τώρα αποκαλύπτονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το φύλο και το όνομα του μωρού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στην εφημερίδα «Real Life», η Αναστασία Δεληγιάννη διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το ζευγάρι θα αποκτήσει ένα υγιέστατο αγοράκι. Η αγωνία και η χαρά του ζευγαριού κορυφώνονται, καθώς μετρούν αντίστροφα για τη γέννηση του γιου τους, η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο.

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Το όνομα που έχει επιλεγεί για τον νεογέννητο γιο του Ηλία Βρεττού και της Αναστασίας Δεληγιάννη είναι Ευάγγελος. Η επιλογή αυτή αποτελεί φόρο τιμής στον πατέρα του τραγουδιστή, δείχνοντας την ισχυρή οικογενειακή σύνδεση και την επιθυμία να διατηρηθεί η παράδοση.

Η εγκυμοσύνη της Αναστασίας Δεληγιάννη αποτελεί μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του ζευγαριού. Ο Ηλίας Βρεττός έχει δηλώσει στο παρελθόν για αυτή τη μοναδική εμπειρία: «Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας». Αυτή η διακριτικότητα εκφράζει την επιθυμία του ζευγαριού να απολαύσει αυτές τις στιγμές ιδιωτικότητας, προετοιμάζοντας παράλληλα την άφιξη του παιδιού τους.

Η αναμονή για τον Ευάγγελο Βρεττό έχει ήδη ξεκινήσει, φέρνοντας πληθώρα συναισθημάτων χαράς, προσμονής και αγάπης στην οικογένεια.

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